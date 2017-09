Urgente reflexión-Diputado en apuros-Petición panista-Porras al FAO

SI EL HORNO no estaba para bollos, anoche de plano el crimen organizado anunció con bombo y platillo que tiene la intensión de reventar no solamente la cocina completa, sino extenderse a la sala, comedor y habitaciones del estado. La masacre en un centro de rehabilitación que dejó un saldo de 15 muertos y 7 heridos, y que se suma a los narco ataques en bares y centros nocturnos, un día sí y otro también, nos hacen recordar los negros escenarios del 2008, 2009 y 2010.

La reflexión necesaria es si el narco terror que padece la población no es ya suficiente como para que los capitanes del barco enlisten este tema en sus prioridades que, hasta el momento, se centran en perseguir al vulgar ladrón del ex gobernador César Duarte, mantener a Chihuahua como punta de lanza democrática mediante el lanzamiento de un frente amplio opositor integrado por el PAN, PRD y MC, así como organizar carreras pedestres para oxigenar pulmones y levantar el ánimo.

******

HABLANDO DE LA prioridad en el gobierno del Nuevo Amanecer, nos cuentan que quien anda moviendo cielo, mar y tierra para lograr sacar del atolladero al más reciente detenido en la pesquisa contra el duartismo, Edgar Omar Ramírez Martínez, es ni más ni menos que el diputado federal de Juárez y ex funcionario en la pasada administración, Fernando Uriarte, porque dicen que en casa no pueden dormir tranquilos luego de la detención del viernes pasado.

Resulta y resalta que el chamaco Omar es el hermano de la esposa de Uriarte, es decir, resultaron cuñados, y todo indica que este miércoles a las 9 de la mañana será vinculado a proceso judicial dentro de la causa penal que se le sigue a Ramírez Martínez junto con el ex auditor Jesús Esparza.

Por lo pronto las llamadas telefónicas todo el fin de semana desde Juárez hacia el Nuevo Amanecer, incluso desde la Cámara de Diputados, no han cesado, porque el legislador del PRI vaya que trae presión hogareña. A ver cómo le fue con las gestiones.

******

YA QUE ESTAMOS en el asunto de las gestiones, quien ayer por la tarde hizo una solicitud de esas que causan ámpula, y que decidió hacerla pública para dejar constancia de la vagancia, fue el todavía consejero estatal del PAN, Alejandro Leyva, quien mandó al tacho de la basura ese viejo y conocido refrán de que la ropa sucia se lava en casa.

El chamaco, transparente y rebelde como es, decidió notificar a los cuatro puntos cardinales que el próximo sábado, en la sesión de Consejo Estatal de su partido, quiere que se rinda un informe por parte del Comité Directivo que preside Fernando Álvarez, para conocer a detalle cuántos chelines se han cobrado como aportaciones extraordinarias de los militantes que hoy ocupan un cargo público gracias a que son panistas, y que de acuerdo a sus documentos básicos es una cuota del 2 por ciento de sus ingresos netos.

Pero no solamente eso, Leyva demandó que también se detallara en qué se han gastado esa lana que no debe ser poca, porque los militantes del PAN se encuentran, literalmente, en todas partes porque en las pasadas elecciones ganaron hasta las sociedades de padres de familia en las secundarias y prepas del Estado. A ver qué le contestan al chamaco que con estas vagancias se encuentra, sin lugar a dudas, en la antesala de la Comisión de Orden. ¡Ah raza pinolera!

******

YA CASI SE va septiembre y llegan las nieves de enero, y el dictamen que pretende desprofesionalizar los órganos técnicos del Congreso del Estado, mejor conocida como la “Ley Issa”, sigue en espera, archivada en lo que la negocia entre los diputados locales del PAN y las demás fuerzas políticas se ponen de acuerdo, pues los malosos nos comentan que su principal impulsor, el panista Javier Malaxechevarría, no ha logrado que los legisladores que hacen falta para lograr la mayoría mientras sea votada, se decidan en levantar la mano y así dejarle el camino libre al doctor Jorge Issa para ocupar la Secretaría Administrativa, esa en la que todavía despacha Daniela Álvarez, por más que la juarense ya les dijo que irá en busca de una diputación federal.

El rumor era que ayer se subiría al orden del día para ponerla a consideración de los legisladores, incluso que podría ser mañana, sin embargo, ya a mitad de semana y los azules interesados en encumbrar al doc no han podido amarrar las dos terceras partes que se necesitan, y es que el hecho de ir como cangrejos en lo que a profesionalización se trata, trae incluso a los aliados del PAN parados de pelos y pestañas, a los cuales se les hizo más ético apoyar el refinanciamiento de la deuda bancaria, que quitarle los candados a un puesto que el gobernador Javier Corral le prometió al doctor de Delicias.

******

BAJO LA MISMA tónica del Poder Legislativo, hoy las que saldrán a cuadro son las diputadas que integran la bancada del PRI, encabezadas por Isela Torres, pues como ya se les hizo costumbre, las legisladores tricolores salen a mitad de semana a mostrar sus opiniones respecto a tal o cuál tema, por lo que hoy tocará el turno a las cuentas revisadas que ya comenzaron a llegar de la Auditoría Superior del Estado a la Comisión de Fiscalización que preside el panista Jorge Soto, a pesar de que el auditor actual, Armando Valenzuela, está más que impugnado tras el escándalo que se vivió hace meses con la destitución de Nachito Rodríguez.

Sin embargo, las diputadas comandadas por Isela, habrán de tocar la cuestión de dichas cuentas que comprenden los últimos nueves meses del ex gobernador César Duarte al frente del Estado, en donde ya varias instituciones están saliendo embarradas con malos manejos.

******

LOS QUE DESPUÉS de llevarse el susto de su vida el martes pasado en plena sesión y mientras temblaba, regresaron desde ayer al recinto de San Lázaro, son los diputados federales, quienes hoy y mañana volverán a sesionar, luego de que la semana pasada suspendieran labores a raíz del trágico sismo que sacudió la Ciudad de México y estados aledaños, por lo que entre miércoles y jueves deberán sacar los pendientes que se quedaron atorados, después de que el temblor los agarrara en pleno debate legislativo.

******

QUIEN HOY TAMBIÉN saldrá a cuadro es el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Alan Falomir, tras los escándalos de presunta corrupción que envolvieron a su ex candidato a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, el que por cierto ya anda en las filas de MORENA y es harina de otro costal, sin embargo, el ex regidor ofrecerá este día una rueda de prensa en un conocido hotel del Centro de la ciudad, no necesariamente para tocar el espinoso asunto de los supuestos millones de recibió Cruz del ex gobernador César Duarte en el 2016, sino más bien para charlar acerca del Frente Amplio Opositor, es que aglomera al PAN, PRD y al partido naranja, mismo que lo ha traído muy ocupado en varias reuniones con sus homólogos azul y amarillo, Fernando Álvarez Monge y Pável Aguilar Raynal.