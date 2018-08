Un Face selectivo-Catarsis azul-AMLOve juarense-Quejas judiciales

NI EL REPUNTE de violencia y tampoco la masacre de 11 personas, le ameritaron al gobernador Javier Corral una sola publicación en redes sociales, pero sí lo lograron sus dos gatos, y aunque da gusto ver que el mandón de Palacio es animalista, lo cierto es que la mayoría de los que pudieron constatar sus publicaciones en Facebook e Instagram se pusieron fúricos, pues no conciben que al góber simple y sencillamente le importe un comino la situación actual del estado, en especial la de Ciudad Juárez, que a diario alcanza niveles de violencia similares a los ya superados, pero que tal parece han regresado para quedarse.

Además, no todo acaba ahí, ya que el reclamo se acrecienta cuando la ciudadanía también percibe una justicia selectiva por parte del gobernador y de su Fiscalía General del Estado, pues por más que su lucha contra la corrupción le haya funcionado los primeros meses, lo cierto es que su discurso antiduartista y la escasa probabilidad de detenerlo, ya también le ha pasado factura al crédito político que traía Javier Corral, cuyo (des)gobierno no ha llegado ni a los dos años y lo que le falta.

******

PERO COMO SUELE suceder en estos casos en que la narcoviolencia se dispara y ante la ausencia de gobernabilidad, las detenciones de exfuncionarios vinculados al exgobernador César Duarte podría funcionarle, o que mejor que ir tras aquellos que no trabajaron en la burocracia duartista y que se desempeñan en la iniciativa privada, es decir, empresarios que se beneficiaron con contratos y que se convirtieron en los favoritos de pasado sexenio. Y es que a decir de los malosos, los próximos arrestos tendrían esos tintes de dramatismo, además y más que nada, ayudarían al góber Javier Corral en desviar la atención del caos que se vive en Chihuahua, con eso de que él prefiere ser recordado como el gobernador justiciero que luchó contra la corrupción, a uno que haga obras de relumbrón, a pesar de que al interior de su gabinete existan manzanas podridas.

******

EN TEMAS QUE quizá si ocupan la atención de los mandones del Nuevo Amanecer, quedó definido finalmente que el próximo 11 de agosto sesionará el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, donde se realizará la primera catarsis interna después de la tunda electoral que recibieron a lo largo y ancho del territorio nacional por parte de MORENA, donde Chihuahua no fue la excepción como estado, aunque hubo casos aislados como la ciudad capital que impidieron un debacle similar a la del priísmo.

Consecuentemente, los azules en esa fecha iniciarán su proceso de renovación de la dirigencia nacional, y por obvias razones los cambios en los comités estatales y municipales llegarán en cascada.

Nos cuentan los malosos azules que en lo concerniente a lo que dispondrán los mandones del PAN en Chihuahua en plena concordancia con lo dispuesto desde Palacio de Gobierno, será patear el bote chilero unos seis meses, tal vez más, para no realizar movimientos en la cúpula partidista y permitir que al menos hasta el mes de diciembre permanezca como Presidente del CDE, Fernando Álvarez Monge.

De lograr estirar la liga, cosa que ya se ha hecho anteriormente, los cambios serán para seguir iguales, aunque algunos consejeros pataleen por encima y por debajo de la mesa. Lo curioso de la estrategia es que la olla de presión para renovar dirigencias meterá en una dinámica similar a los procesos en los Comités Municipales. Vaya, el panismo de Chihuahua probará una especialidad partidista meramente tricolor… a ver si no se empacha, o de plano la vagancia le sale mejor a los alumnos que a los maestros de la familia revolucionaria.

******

PRÁCTICAMENTE TODO ESTÁ listo para recibir mañana en Ciudad Juárez a Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, quien encabezará la inauguración de los “Foros de Consulta para trazar una ruta de pacificación nacional”, que mucha falta le hace a la fronteriza ciudad, y es que el tabasqueño arribará a Juárez en medio de la conmoción por la masacre ocurrida en la colonia Praderas de los Oasis, de la que ni siquiera el gobernador Javier Corral ha querido expresarse más allá de que se trata del resultado de una guerra sin cuartel entre grupos criminales.

Sin embargo, el góber, quiera o no, tendrá que encarar la realidad de la fronteriza ciudad, pues si otra cosa no sucede y aunque no le guste, tendrá que recibir al próximo presidente de México y acompañarlo a la UACJ, donde se realizarán dichos foros, y es que los dimes y diretes durante la campaña electoral a nadie se le olvidan, por más que Corral Jurado haya cambiado el discurso hace apenas unos cuantos días.

*****

POR CIERTO QUE quien se observó el fin de semana más que activo allá en ciudad Juárez con los preparativos de los foros de consulta para la construcción de la paz y la reconciliación nacional, fue al ex candidato a la alcaldía capitalina, Fernando Tiscareño, quien arribó a la frontera junto con Alfonso Durazo, quien fue señalado como el que ocupará la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno que a partir de diciembre encabezará Andrés Manuel López Obrador.

Pero mientras son peras o manzanas, el chamaco Tiscareño ya tiene encomiendas como lo que se preveía desde hace rato, en una actuación conjunta con el representante del propio AMLO para Chihuahua, Juan Carlos Loera. Ayer las fotos así lo dejaron de manifiesto en las acciones preliminares de los foros de consulta para la paz que iniciarán mañana en la frontera.

******

A PESAR DE que los sueldos de jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado es de más de 150 mil pesos mensuales (en el caso de los integrantes del Consejo del a Judicatura es de 200 mil morlacos), además de ser uno de los poderes con mayor presupuesto, los malosos nos comentan que el déficit del que tanto se quejan y hacen alarde los altos mandos del Gobierno del Estado, al parecer han alcanzado a los que se desempeñan en la Ciudad Judicial, pues en los últimos días no han tenido ni discos para archivar la documentación y los juicios en proceso, tan es así que mejor les piden a los involucrados que les rolen el correo electrónico para mandárselo. Justo en la pobreza.