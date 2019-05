UACH en calor-Moreno agitador-Azules en campaña-Punta de lanza

AL RECTOR DE la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Alberto Fierro Ramírez, se le está calentando la plaza con el asunto de la departamentalización de la UACH, con la que se pretende crear un tronco común para todos los estudiantes de cualquier carrera que ingresen a partir de agosto a la máxima casa de estudios, y es que ya sea por falta de comunicación o porque de plano sus ideas no gustan, los chamacos de la Facultad de Derecho, los más grillos de todos y menos dejados, convocaron a una protesta que habrá de realizarse el lunes 20 de mayo en la entrada principal de esa facultad que se ubica en el Campus I.

A través de un video, la Sociedad de Alumnos comenzó a difundir la invitación al resto de las facultades de la Universidad, pues aunque reconocen que el rector Fierro ha hecho un buen trabajo al frente de la UACH, están a disgusto con sus planes de reestructuración, por lo que la protesta va, justo a unos días de celebrar el Día del Estudiante, además de que están pidiendo a Rectoría la realización de una consulta abierta y así determinar si viene o no la sacudida que el rector pretende en la máxima casa de estudios del estado.

******

YA SE SUPO también para que vino Antonio Antolinni a la capital del estado, el cual es uno de los fans más recalcitrantes de AMLO y Morena, pues además de sostener reuniones con diversos sectores del morenismo, aprovechó para grabar spots en contra del proyecto “Iluminamos Chihuahua” de la alcaldesa Maru Campos, a pedido expreso del senador Cruz Pérez Cuéllar, el principal detractor del proyecto iluminado, sin embargo, el fail no pudo ser más épico, ya que aunque uno de los spots lo grabaron en la Plaza de Armas, el otro lo realizaron afuerita de la Plaza Distrito 1, ahí en la zona más pudiente de la capital, donde las luminarias no hacen falta y la pobreza no se nota, pero como algunos morenos así son, dicen lanzar con la izquierda, aunque cachen con la derecha, con eso quedó demostrado que no importa cuál sea el discurso, de lengua se come un taco y lo fresón le salió Atolinni, según él defendiendo al pueblo, pero volteando desde muy arriba.

******

LA QUE A mitad de semana anduvo en la capital de Aguascalientes, es la dirigente del PAN Estatal en Chihuahua, Rocío Reza Gallegos, quien fue convocada por el líder del panismo a nivel nacional, Marko Cortés, con la intención de que los azules apoyen y cierren filas en torno a Tere Jiménez, alcaldesa de esa ciudad que pretende ser reelecta en las próximas elecciones del 2 de junio, a pesar de que Morena les ha dado guerra, así que para mostrar el apoyo panista, Reza anduvo en la capital hidrocálida y de paso aprovechó para hacer grilla con el dirigente nacional del PAN.

******

Y SI DE grilla se trata, y aunque un amplio sector del panismo en todo el país celebró el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual reconoció que las acusaciones de la PGR en contra de Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN en las pasadas elecciones, sí influyeron en el electorado, además de haber carecido de sustento, lo cierto es que a quien podría no gustarle el fallo del TEPJF es al gobernador Javier Corral, y no porque le caiga mal Anaya o no coincida en que la PGR le jugó chueco al rubio queretano, sino porque automáticamente, Anaya Cortés se convierte de nueva cuenta en una carta fuerte del PAN para volver a contender por la Presidencia en el 2024, en donde Corral Jurado tiene su mira puesta, en pocas palabras, el chamaco maravilla le pudiera robar la nominación en la que tanto se ha esmerado el mandatario estatal.

******

CHIHUAHUA NUEVAMENTE SE colocó como “punta de lanza” a nivel nacional al develarse el indicador trimestral del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) que dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Pero alto, no lancen las campanas al vuelo; resulta y resalta que en los primeros tres meses de este 2019, más de 20 estados de la República lograron disminuir sus porcentajes de población que NO puede adquirir la canasta básica alimentaria con su ingreso laboral, pero en contraste hubo entidades, donde destacan en el “podio del deshonor” Chihuahua, Yucatán y San Luis Potosí, donde ese mismo porcentaje lejos de bajar, ¡creció! Así es, cada día hay más chihuahuenses que no pueden adquirir la canasta básica alimentaria.

Los malosos que se rascaban la cabeza mientras compartían el dato, sostienen que ya no es sencillo voltear al pasado para encajar culpas, sino justificar el presente y seguir evadiendo las responsabilidades del momento.