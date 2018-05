Tunda en redes-¿Gabinetazo?-Pánico se expande-PRI al hoyo

NI LOS “BOTS” ni el borrar los comentarios lo pudieron defender. Y es que al gobernador Javier Corral se le ocurrió la brillante idea, que después de la zona de guerra en que se convirtió Ignacio Zaragoza, con saldo de ocho muertos y el ataque directo a candidatos del PRD, opinar y aventarle pedradas al candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, en lugar de priorizar lo sucedido en aquella tierra de nadie, en donde no solamente la clase política resultó agraviada, sino la población civil y comerciantes que vieron cómo sus viviendas y negocios quedaban en cenizas, tras la irrupción de un grupo del narcotráfico que busca recuperar la plaza.

Tal orden de importancia para el mandatario, quien más de 24 horas después del ataque no dijo ni escribió una sola palabra, hizo tronar a sus seguidores de Facebook, a los cuales, algunos, su ídolo de barro se desmoronó al observar el grado de ingobernabilidad que permea a Chihuahua, además de su claro interés por las campañas electorales, en vez de asumir la parte que le corresponde: tomar las riendas de un estado donde el crimen organizado es el que ordena, muy por encima de las autoridades. Por cierto que en su afán de promover a Ricardo Anaya, su gallo panista a la Presidencia de México, y por tanto denostar a López Obrador, los malosos nos dicen que el tiro le está saliendo por la culata, ya que en esa indolencia que muestra por las problemáticas en seguridad, educación y desarrollo social, se está llevando entre las patas, al menos aquí en Chihuahua, al rubio queretano, a quien un amplio sector de la población lo ve como la distracción de Corral.

******

QUIZÁ LA ANDANADA estuvo verdaderamente fuerte que el gobernador Corral decidió convocar mañana a reunión de gabinete en el Salón Rojo, nos dicen que a eso de las 11 de la mañana y que llegará con la espada desenvainada. ¿Será?

En capilla hay varios, más bien varias, pues en el Nuevo Amanecer ya tienen sus propias villanas favoritas, como son la secretaria de Cultura, Conchita Landa; la de Obras Públicas, Norma Ramírez; en Desarrollo Urbano no cantan mal las rancheras y Cecilia Olague anda también en la tablita; o incluso Adriana Bouchot, de Salud Mental podría aprovechar la recta para decir adiós a la administración y terminar de quedarse en Querétaro que es donde se la vive. Total que puras féminas son las que se encuentran en capilla, aunque la peor crisis que actualmente padece el gobierno corralista es en materia de seguridad y gobernabilidad de política interior; cosas nimias, pues, dirán algunos desinteresados.

******

NO SOMOS ADIVINOS y esperemos no serlo, pero tras el ataque en Ignacio Zaragoza, los malosos revelaron que lo mismo podría suceder en municipios aledaños, tales como Madera, Gómez Farías, Buenaventura y Namiquipa, en donde los cárteles del narcotráfico buscan adueñarse de las plazas para el trasiego de droga, lo que ha prendidos las alarmas entre la población, los cuales, nos dicen, están entre dos fuegos encabezados por “Gente Nueva” y por “La Línea”, además de un tercero, la inoperancia de los cuerpos policíacos, desde la Comisión Estatal de Seguridad hasta la Fiscalía General del Estado.

******

PERO QUE NO panda el cúnico, diría el Chapulín Colorado y también el gobernador Javier Corral, pues así como la narcoviolencia lo trae con al agua hasta el cuello y con sangre regada de los ciudadanos, los más enterados deslizaron que fiel a la costumbre del Nuevo Amanecer, en las próximas horas o días podría presentar una detención de algún exfuncionario priista o incluso noticias acerca del paradero de César Duarte, su antecesor y obsesión, que oootra vez, podría convertirse en el blanco de escape del hoy mandón de Palacio.

******

LOS QUE NO se cansan en cavar su propia tumba son los chicos del PRI local, y es que por más que las encuestas son poco adelantadoras y sus candidatos nomás no prenden, ayer quedó demostrada la poca o nula unidad que existe al interior del otrora partidazo, pues la renuncia de Teokali Hidalgo de la dirigencia del Comité Directivo Municipal exhibió que las tribus no han bajado las armas, y que los grupos políticos se posicionan por encima de las directrices que emanan de la dirigencia partidista.

Además, para acabarla de amolar, la decisión de imponer a Aarón Yáñez, el síndico de Juárez, como coordinador de campañas de los priistas que buscan ese mismo puesto de elección popular, también cayó de peso entre algunos candidatos, y es que no ha pasado ni un mes de que el chamaco fue detenido por conducir ebrio y de paso arrollar a un policía, huir del lugar y después hacerse la víctima en la fronteriza ciudad. Sin duda tener de padrino a Héctor “Teto” Murguía, actualmente su símil en la campaña para las alcaldías, hace emanar el indulto del partido.