Tufos calderonistas-Huelga en maquilas-Alex y Meade

HAIGA SIDO COMO haiga sido, diría el ex presidente Felipe Calderón, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Omar Bazán, logró sacar las nominaciones a los puestos de elección popular. Raspado y muy desgastado, el chaval sufrió las de Caín las últimas horas debido a que fueron muy fuertes las presiones para orillarlo a dejar el partido.

Los malosos nos confirmaron que Bazán sufrió las últimas 46 horas no por la dimisión de Patricio Martínez, sino porque se les empalmaron los registros a diputados federales por los distritos 03 y 07. La razón obedeció a que ni la senadora Lilia Merodio ni la ex diputada federal Lupita Pérez estaban invitadas a la fiesta.

Resulta y resalta que en el caso del distrito juarense (03) Bazán apoyaba a Mayra Chávez, quien se fajó con su presidente y hasta constancia recibió para poder ser candidata. Sin embargo, esa jugada, planeada 100 por ciento por la cúpula local, dejaba fuera a la siempre combatiente senadora Merodio, lo que hizo que en México se pararan de pelos y pestañas. Y no precisamente porque en el centro del país quieran mucho a la senadora, sino porque complicaba el parto de los acuerdos federales.

Tan es así que nos confirman que el delegado federal Sofío Ramírez, salió el sábado con la lista casi completa a los puestos de elección popular, donde se incluía a Merodio, pero para ese mismo día en la noche Mayra ya tenía constancia, es decir, se trató de una travesura que terminó calentando el ambiente.

En cambio, donde siempre hubo estirones fue en lo que respecta al 07 federal, pues la ex diputada Lupita Pérez afianzaba su posición con el grupo que la vio crecer en la Ciudad de México durante su paso por San Lázaro, donde por cierto el delegado nacional fue compañero de bancada. Sin embargo, quien terminó mostrando fortaleza fue Neil Pérez Campos, quien amarró de norte a sur y de este a oeste su nominación, dado que no sólo cerró filas al interior del partido, sino hizo lo propio con el trabajo territorial del Distrito.

Y es que Pérez Campos es el único candidato al que se le ha visto recorrer la Sierra sin ningún problema, es decir, no todo el Distrito es Cuauhtémoc. Así que su fortaleza en la región lo colocan transversalmente muy bien en la contienda porque la elección requerirá, como dice la canción, no sólo La Bamba, sino otra cosita y muchas gracia$$$$$$$$$$.

*******

MIENTRAS EL GOBERNADOR Javier Corral encabeza la “Caravana por la Dignidad”, ya en el centro del país, y alista su Primer Informe de Actividades para el jueves, en Juárez se gesta una huelga que podría poner de cabeza a los patrones de las grandes maquiladoras, pues trascendió que cientos de trabajadores de dicha industria, una de las más mal pagadas en todo el estado, están conminando a paro general el próximo 10 de febrero, con la intención de ejercer presión entre los dueños del pueblo para que su salario se homologue a 280 pesos diarios, ya que consideran que son explotados sobremanera y las ganancias van a parar a otros países, con todo lo que eso implica.

Es la abogada Susana Prieto y algunos de sus colegas, así como obreros de diversas maquilas de la fronteriza ciudad, los que han llamado a la raza a conglomerarse en huelga el 10 de febrero en el monumento a Benito Juárez en punto de las 10 de la mañana, pues el objetivo es alzar la voz y hacerle ver a los empresarios y al Gobierno del Estado, que los trabajadores no están para nada conformes con los salarios que se les pagan, por lo que quien tendrá que salir al quite es Alejandra De la Vega, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico estatal, que por obvias razones es más compa de los patrones que de los empleados, así que el tiro sin duda se pondrá bueno.

******

QUIÉN SABE SI José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia de la República, se anime a pisar tierras chihuahuenses en los próximos días, con eso de que no pretende echarle más leña al fuego y agudizar el pleito que el gobernador Javier Corral se trae con el gobierno federal y con el priismo en general, pero lo que sí es un hecho es que ayer, el ex secretario de Hacienda se dio el tiempo para platicar con Alex Domínguez, precandidato tricolor a la alcaldía de Chihuahua, tan es así que ni tardo ni perezoso, el diputado federal con licencia presumió la imagen de ambos en sus redes sociales.

Según los más enterados, es posible que el aspirante a Los Pinos de la familia revolucionaria sí aterrice en Chihuahua en el mes de febrero, quizá antes de la segunda quincena, sin embargo, mucho tendrá qué ver cómo anden los ánimos y las riñas entre el Estado y la Federación, además de que es justo y necesario que Meade pise el terruño norteño, pues lo que más necesitas los precandidatos priistas es el auxilio de la cúpula tricolor para agarrar vuelo.

******

A LOS QUE ya les llegó la hora de la verdad, al menos en lo que respecta a sus precandidatos, es a los chicos de MORENA, pues desde hoy comenzarán los registros para los que deseen aventarse al ruedo y buscar una diputación local, sin embargo, lo mero mero será mañana, cuando acudan los precandidatos morenos a las diversas Presidencias Municipales, en donde destacan la de la capital del estado, y es que los izquierdosos muchachos que no lo son tanto de tan eclécticos que se han vuelto, están deshojando la margarita entre el ex priista Fernando Tiscareño y el ex panista Toño López, aunque la verdad es que ambos pueden registrarse, al cabo que hasta febrero quedarán definidos los gallos, eso sí, con la anuencia del Partido del Trabajo y Encuentro Social.

******

EL QUE NO suelta su pleito con la federación y ahora lo extendió al ramo de la seguridad, es el gobernador Javier Corral, quien ya se aventó un tiro cantado con el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, y de paso con el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y es que el tema del arresto y presunta tortura en contra de Alejandro Gutiérrez, exsecretario General Adjunto del CEN del PRI, se ha convertido en un asunto que se trata bajo algodones, sin embargo, la tirada le podría salir mal al mandatario estatal, ya que en una entidad donde la narcoviolencia está a la orden del día y tras el anuncio de la CNS de reforzar la vigilancia en Juárez, la riña verbal podría terminar afectando a los fronterizos y a su alcalde Armando Cabada, si es que desde la federación deciden suspender la ayuda.