Tiro tricolor-Morenos infiltrados-Coincidencia oaxaqueña

LOS QUE NO salen de ninguna y ya andan en otra son los priistas locales, pues con todo y que el otrora partidazo vive las de Caín por lo desgastado de su marca ante tantas denuncias de corrupción, ayer explotó la bomba con eso de que la dirigencia del PRI Municipal que comanda Teokali Hidalgo, supuestamente alteró el padrón de seccionales para favorecer a los aspirantes cercanos a la cúpula empoderada en el priismo capitalino, tan es así que los afectados se pararon de pelos y pestañas para exigir una auditoría que les otorgue piso parejo y no una balanza que los saque de la jugada.

Y es que son tan reducidos los espacios para los tricolores, que todo parece indicar que hay tiro en las oficinas de la calle Progreso para lograr las ansiadas regidurías en la lista que acompañará al precandidato a la alcaldía de la capital, Alex Domínguez, y que corresponden a los líderes seccionales del municipio, así que falta ver si el dirigente del PRI Estatal, Omar Bazán, pone orden en las maniobras encabezadas por Teokali y su mentor, el ex alcalde Marco Quezada, o permitirá que ellos mismos terminen por desarmar a lo que queda de la familia revolucionaria en la capital del estado.

******

AUNQUE UN PRIETITO en el arroz todos lo tienen, a MORENA se le pueden cargar las pulgas tras la difusión de las fotografías de Germán Loera, el youtuber acusado de secuestro, que tal parece que en sus ratos libres también era activista del izquierdoso partido que aquí encabeza Martín Chaparro, y es que los más enterados, incluso algunos que comulgan con las ideas de MORENA y de su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, se han quejado infinidad de veces por la carencia de filtros para ingresar al partido, lo que ha provocado que más de uno haya salido con su sorpresita, tal como el youtuber emprendedor, y el año pasado el caso de Omar Díaz, ex priista que se unió a MORENA y terminó preso, acusado por el delito de homicidio, así que ya son dos las señales en menos de 10 meses hacia los morenos, cuyos militantes de cepa insisten en ser selectivos y no nada más permitir el ingreso de cualquiera, con la mira puesta en sólo hacer bola.

******

EN DONDE PARECE que hemos regresado en el tiempo, allá como en el 2009, es al interior del PRI Estatal, pues de nueva cuenta es el ex gobernador José Reyes Baeza y su grupo los que traen la batuta en la estructura tricolor, sin embargo, el hoy precandidato al Senado de la República y fiel a su estilo diplomático, ha sabido sumar a aquellos duartistas que no terminaron por ser embarrados en las acusaciones de corrupción que pesan sobre el ballezano, además, y desde el centro del país, se ha notado que la cúpula de la familia revolucionaria le ha dejado al ex director General del ISSSTE el peso de la elección en Chihuahua, sólo falta que le hagan caso en la expulsión de su sucesor en la silla de Palacio de Gobierno, que aunque prófugo, sigue gozando de sus derechos partidistas.

******

QUIEN HOY SE presentará en sociedad, luego de asumir la semana pasada la delegación estatal de Sedesol, es Pedro Ignacio Domínguez, el cual llegó al cargo tras la salida de Pepe de la Madrid, que se fue en la búsqueda de una diputación local, así que con eso de cuentas claras, amistades largas, el ex diputado federal informará de cómo recibió la delegación, además de presentar un programa de trabajo que le dará continuidad a los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Social, tan es así que estará acompañado por el subdelegado de Desarrollo Humano y Social, Raúl Ronquillo, y el subdelegado administrativo, José Luis Gómez Urías.

******

EL QUE ANDA feliz de la vida en Canadá y por lo pronto se olvidó de la grilla electoral, es el gobernador Javier Corral, quien se reunió con representantes de las empresas AGNICO EAGLE MINES, FRESNILLO PLC y GOGOLD RESOURCES, la cuales están establecidas en los municipios de Ocampo, Guadalupe y Calvo e Hidalgo del Parral, todo eso acompañado de su secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, así como por Jesús Mesta Fitzmaurice, subsecretario de la dependencia y hombre de “ideas brillantes”. Por cierto que allá en Toronto, el mandatario chihuahuense coincidió con su homólogo de Oaxaca, Alejandro Murat, tan es así que ambos posaron para la foto.