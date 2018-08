Tintorería residual-Alineados con el Peje-Bazán y sus pluris-Guerra legislativa

MÁS QUE PLANCHADO y literalmente despidiendo un tufo a negocio propio de las aguas residuales, está el enjuague del crédito de los casi mil millones de pesos que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento -a cargo del Gobierno del Estado- terminará entregando a la iniciativa privadas en años venideros, y es que a decir de los malosos, lo que hay dentro es un jugoso pimponeo de recursos públicos para aquél que logre obtener la concesión que otorgue la JMAS, que preside Roberto “El Pony” Lara, quien comparó el asunto con una tintorería, aunque según los más enterados, más bien se trata de una lavandería… ¡pero de dinero!

Y es que por más que se busca encontrar el motivo de la “inversión”, como la justificó al momento de razonar el préstamo y los consabidos intereses por parte del gobierno del Nuevo Amanecer que encabeza Javier Corral, no se le encuentran los cuatro pies al gato, a sabiendas de que muy probablemente en este caso, sólo tenga tres, tan es así que estuvo bastante sospechoso que los empresarios de Coparmex salieran al quite a defender el punto, cuando hace apenas algunas semanas, les tundían con todo por la carencia de inversión pública, pero como amor con amor se paga, los presidentes de cámaras empresariales como Federico Baeza Mares y Carlos Fierro Portillo, hasta utilizaron el mismo ejemplo que “El Pony” Lara, la tintorería que le costará al erario de los chihuahuenses 930 millones de pesos sin incluir el IVA… ni la ropa de diseñador europeo.

En palabras llanas le explico. Gobierno del estado les invertirá, de entrada, 180 millones de pesos a las plantas tratadoras para darles un zarpazo de tigre y puedan salir al mercado de la subasta pública, es decir, la administración de Javier Corral las dejará rechinando de limpias. Después las licitarán y el ganón se quedará con las mentadas lavanderías o tintorerías. Pero no es todo. El Gobierno le entregará a la empresa afortunada más de 70 millones de pesos anuales por concepto de compra de agua tratada. Como lo lee. La Junta le comprará el agua a la empresa y será la misma la que la cobre a los particulares que ya usan el líquido que se distribuye en la ciudad por la mentada línea morada. Vaya, la empresa que gane le dejarán, en clara analogía del titular de la junta, lavadoras, secadoras, planchadoras, consumidores y hasta las monedas para que todo funcione. ¿Quién dice yo? Se preguntan los malosos que huelen el tufo del agua tratada.

******

PERO NO TODO despide fétidos olores en el Nuevo Amanecer, pues de acuerdo a lo que adelantaron algunos malosos, para este día el encargado del changarro, Javier Corral, estará por ciudad Juárez sirviendo de guía de turistas al equipo que, exprofeso, manda el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para darle una revisada de primera mano e integral a los hospitales de la frontera, sobre todo aquellos que están a medio construir/entregar.

Al finalizar el recorrido, como ya es estilo del próximo gobierno que emanó de MORENA, se dará una rueda de prensa, donde Corral deberá aguantar la pasarela de los enviados del Peje que por lo visto vienen a ratificar la ingtensión del futuro presidente de meterle en serio al reordenamiento de la infraestructura hospitalaria en el País, y donde Juárez es un mal ejemplo al respecto en la escena nacional.

******

EN SU BATALLA para que al PRI le toquen más espacios plurinominales en el Congreso del Estado, ayer el dirigente estatal tricolor, Omar Bazán, estuvo haciéndola de abogado del diablo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sala Guadalajara, a donde viajó acompañado de su equipo jurídico para presentar sus argumentos de por qué al otrora partidazo, deberían otorgarle dos diputaciones más en lo que será la nueva conformación del Poder Legislativo, sin embargo, a la Perla Tapatía también acudieron representantes del Tribunal Estatal Electoral, el cual defiende la repartición del pastel que realizó el IEE, por lo que será en los próximos días y antes de concluir la semana, cuando el TEPJF defina las rebanadas que le corresponderán al priismo, que a pesar de la debacle, su dirigencia anda pecando de gula.

Por cierto que hoy continuará el curso de inducción a los nuevos diputados locales, al cual faltó ayer el dirigente priista, precisamente por estar en busca de más pluris, así que una de esas, hoy sí se apersona en la Torre Legislativa para saludar a sus nuevos compañeros.

******

COMO ERA DE esperarse y en una guerra venidera en la que se antoja que vuelen pelos y pestañas, el que podría ser el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local, Benjamín Carrera, ya vaticinó que su bancada interpondría una controversia constitucional en contra de la designación del nuevo auditor Superior del Estado y de la fiscal anticorrupción. El primero ya es un hecho y el segundo saldrá esta semana aprobado por la Legislatura que va de salida, pero que trabaja a marchas forzadas para cumplirle los últimos caprichos al gobernador Javier Corral, quien desea con toda su alma blindar la ASE y la institución encargada de vigilarles las uñas a los funcionarios.

******

YA QUE MENCIONAMOS al gobernador Javier Corral, quien ayer anduvo fuera de la ciudad para participar en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llamó la atención que en la fotografía oficial ya no se comportó como el niño regañado de la primaria, sino que se acercó un poco más al centro, casi casi atrás de donde estaba el tabasqueño flanqueado por el góber de Chiapas, Manuel Velasco, así que mientras se colocaba cerquita del que no hace mucho llamó “presidente chiquito”, se alejaba aún más de su excandidato presidencial, Ricardo Anaya, al que calificó de insensible a través de su red social favorita.

En honor a la verdad, lo único que le faltó decir al gobernador Javier Corral es que su berrinche se debió a que su exjefe de gabinete, Gustavo Madero, se quedó fuera de la coordinación de la bancada del PAN en el Senado de la República, pues los anayistas se impusieron en la figura de Damián Zepeda. La afrenta fue tan dura que el chihuahuense Madero gritó a los cuatro vientos que se arrepentía de haber apoyado al muchacho Anaya para llegar a la dirigencia nacional del PAN, ya que cabe destacar que fue la herencia del hoy senador electo.

“Yo definitivamente, desde que lo vi, lo impulsé como una persona que podría llegar muy lejos y ser una nueva cara del PAN. Él quedó totalmente como alguien que no cumplió con ese papel, la oportunidad que tuvo (…) Yo lo hice de buena fe, creyendo en él. Él fue el que falló”, acusó en entrevista radiofónica. Y la verdad es que Madero no se equivocó en algo: Anaya llegó lejos, aunque fuera de los brazos de su padrino político. ¿O no?