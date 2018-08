Tiembla Judicatura-Vuela La Coneja-Otro golfista médico-Llamado tricolor

NO HAY MAL que dure cien años… mucho menos Poder Judicial que lo aguante. Es el resumen de lo que se avecina en torno a la alta posibilidad de que los actuales Consejeros de la Judicatura sean enviados directito a su casa, y de nueva cuenta el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado, retome el control de ese changarro que les fue secuestrado por una guerrilla encabezada por la barzonista Lucha Castro, bajo el patrocinio y avala del gobernador Javier Corral Jurado.

Así se decanta la historia luego de que ésta reviviera tras la llegada de los votos detalladamente por escrito, junto con sus razonamientos y argumentaciones, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esbozaron en aquella histórica sesión en que por poco se logran 8 votos a favor de acotarle y prácticamente desaparecer la Judicatura de Chihuahua, como resultado de una controversia constitucional que promovieron los propios integrantes del Pleno de Magistrados del TSJ.

Y es que si bien en aquella ocasión la votación oficial que se registró en autos fue de 7 votos a favor de la guadaña para el Consejo de la Judicatura y 5 en contra, ello desechó la acción buscada porque se requería mayoría calificada y no simple, es decir, el respaldo de 8 ministros. Se quedaron en la rayita, pues.

Pero hace pocas horas llegó a manos de los magistrados de Chihuahua el desglose de los razonamientos de cada voto, y se encontró uno que se contabilizó dentro de los 5 en contra que al parecer estuvo, en los argumentos, a favor de que los consejeros de la judicatura pasaran por el cadalso y se le restituyera el poder de las decisiones jurisdiccionales a los jueces y magistrados.

Ahora, con una simple pregunta de parte del Pleno del TSJ para que la SCJN le confirme el sentido de ese voto razonado, la Judicatura local está a unas horas de cantar aquél “clásico” de Chabelo: “adiós Superman, bye, bye, bye, bye…” Esperaremos e informaremos.

******

PERO AHÍ NO terminaría la mufa de los consejeros de la Judicatura Estatal, pues como todo efecto dominó, la indecisión en el engrose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al voto del ministro Ramón Cossío Díaz, le pegaría directamente a la elección de los 54 jueces que ejecutó el Consejo de la Judicatura la semana pasada, los cuales a decir de los malosos, estuvieron avalados por el gobernador Javier Corral y cuyo encargo fue aplicado a la perfección por la consejera Lucha Castro, su mano derecha al interior del Poder Judicial.

Y es que si los inconformes de verdad se ponen las pilas en exigir a la Corte que aclare el sentido de la votación del ministro Cossío, la situación al interior del Poder Judicial debería de poner a temblar a cualquiera, especialmente a aquellos que resultaron beneficiados con lo realizado por la Judicatura Estatal el pasado 20 de agosto, cuando en lo oscurito y sin decir agua va, colocaron a 54 jueces de manera definitiva en diversas salas, tanto penales como familiares, por lo que no le quepa duda que se viene un cisma marca diablo dentro edificio de la Ciudad Judicial, mejor conocido como el monumento a la corrupción, dicho por el propio gobernador Javier Corral.

******

Y COMO SI el horno no estuviera para bollos en eso de traspiés y reveses para el Nuevo Amanecer, anoche el propio gobernador Javier Corral, lanzo un S.O.S ante la casi segura ex carcelación de Alejandro Gutiérrez, alias “La Coneja”, quien fuera Secretario General del CEN del PRI, detenido dentro del mediático operativo Justicia para Chihuahua, por su presunta participación en el delito de peculado de 250 millones de pesos, junto con los hoy procesados ex funcionarios de César Duarte, Antonio Tarín y Gerard Villegas.

Pues resulta que alguien, según Corral Jurado, le dio el pitazo desde el interior de la PGR que este viernes a eso de las 7 de la mañana hora del centro del País, habrá una audiencia judicial donde el Ministerio Público de la federación pedirá que el caso contra La Coneja se sobresea.

Hay varios antecedentes que alarmaron a los chicos del Nuevo Amanecer, quienes están a punto de recibir una dosis de su propia medicina en eso de operar políticamente con el sistema judicial.

Y es que ayer la SCJN desechó revisar el recurso que promovió el estado de Chihuahua en contra de un Tribunal Colegiado de la ciudad de México, cuyos magistrados acordaron la federalización del caso de Alejandro Gutiérrez.

Ayer mismo ese Tribunal Colegiado revoca la prisión preventiva dictada por un juez local en contra de La Coneja como medida cautelar, en la acusación del delito de peculado por los 250 mdp

Solo le quedaría en firme, a la escurridiza Coneja, la persecución del delito federalizado por el Tribunal Colegiado de la Ciudad de México, donde el acusador es el Ministerio Público de la Federación, y todo apunta a que hoy la PGR se desistirá, según Javier Corral, con lo cual don Alejandro estaría saliendo por la puerta principal a mediodía, a menos que el Nuevo Amanecer le encuentre alguna fechoría nueva para meterlo de regreso al Cereso de Aquiles Serdán. De otra manera les volará La Coneja convertirá en Paloma.

******

CAMBIO DE NOMBRE, pero no de estafeta, es como los malosos ven la salida de Ernesto Ávila de la Secretaría de Salud, pues su reemplazo, Jesús Grajeda, el exrector de la UACH, es prácticamente la continuidad del proyecto del médico militar al interior de la dependencia, tan así que el nuevo secre es amigo cercanísimo del golpeteado doctor que ayer le dejó su despacho, pero que a decir de los más enterados, por tanto no implica un golpe de timón en las políticas públicas que se venían ejerciendo en el rubro de la salud en Chihuahua, el cual con cada día que pasa, se tambalea y se arrastra por las banquetas del desabasto.

Es más, los malosos confirmaron que Grajeda y Ávila son tan “partners” que, desde hace años, no hay semana que no jueguen juntos una buena ronda de golf, allá en el tranquilo y verde campo del San Francisco Country Club. Quizá fueron este par de galenos los que, junto con el actual jefe de gabinete, Ismael Rodríguez, metieron al aro golfístico a Javier Corral. ¡Ups!

******

DONDE SÍ HUBO una sacudida por parte del gobernador Javier Corral es en el DIF Estatal, y es que aprovechando los cambios y enroques, el mandatario despidió al hasta ayer director administrativo del Desarrollo Integral de la Familia, Marco Ordóñez, a quien ya lo traían entre ceja y ceja por su falta de capacidad para operar las licitaciones, mismas que se le terminaron batiendo, como fue el caso de la adquisición de despensas por 200 millones de pesos, en donde el engrudo quedó tan duro, que fue imposible volver a pegar la quebrada relación entre Ordóñez y la amanecida administración.

Además, otra lectura política se desprende del cese del hoy exfuncionario, pues Marco es esposo de la exsecretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza Gallegos, quien perdió los pocos bonos que le quedaban frente al gobernador cuando no alcanzó a llegar al Senado en las pasadas elecciones, siendo derrotada, ella y Gustavo Madero, por los senadores Bertha Caraveo y Cruz Pérez Cuéllar, así que ese rumor que la colocaba al frente de la dirigencia del PAN Estatal, se va diluyendo con el rompimiento entre el góber y el marido de la excandidata.

******

LOS QUE AYER se reunieron después de que Fermín Ordóñez asumiera las riendas del Comité Directivo Municipal del PRI en la capital, son los integrantes de la Comisión de Diagnóstico tricolor que encabeza Mario Trevizo, misma que pretende rescatar los pedazos que quedaron de la familia revolucionaria tras la derrota del pasado 1 de julio, por lo que a decir de los malosos, los 60 priistas que son miembros de dicha comisión, atinaron en señalar que las causas del castigo ciudadano en las urnas fue la soberbia y el cambiar la convicción por la conveniencia. Vaya, hasta que le dieron al clavo.

En el mismo hilo conductor del tricolor, ayer por la noche también hubo reunión de Presidentes Seccionales del PRI, de nueva cuenta bajo el mando de Fermín Ordóñez, quien logró varios puntos.

Primero, dejo que salieran las últimas catarsis de parte de la militancia tricolor en contra de todos los priístas que se quieren ir, los que quieren expulsar y hasta los que ya no respaldan ni con su voto las causas de la familia revolucionaria. El principal caso fue el del ex alcalde Marco Quezada y los que le siguieron al exilio.

Después, también dejó que se desahogaran aquellos que de plano no quieren al dirigente estatal, Omar Bazán y quieren cambios a nivel estatal. Y finalmente salió la pus restante en contra del duartismo como causante de la estrepitosa derrota del 2016 y su peor caída en julio pasado.

Los acuerdos fueron sencillos. Ya dijeron lo que tenían que decir. Si el ex alcalde se quiere ir, que se vaya, pero ese ya no será tema del PRI municipal a partir de ahora; en el caso de Bazán Flores, se encuentra electo estatutariamente, su permanencia es una definición que delimita la esfera de la dirigencia nacional, así que tampoco será tema del PRI municipal. Y en cuanto a los que dice el Nuevo Amanecer que saquearon al estado, pues que sea la Fiscalía y la justicia quienes se encarguen de sustanciar las carpetas, detenerlos y sentenciarlos, no el PRI municipal.

El llamado, dijo Ordóñez, es a trabajar y enfocar las baterías políticas en el adversario común de la familia revolucionaria que no está dentro de casa, sino en los históricos inmuebles de la Venustiano Carranza y Aldama, así como de la Avenida Independencia y Victoria. ¿Alcanzarán las miras del llamado los priístas de la capital? Es pregunta con ojo de paloma.

******

A los que hoy se les pondrá color de hormiga el tema de los vuelos y demás situaciones, es la gente de OMA que administra el Aeropuerto de Chihuahua, pues su incapacidad de compromiso ocasionará las protestas y el bloqueo de las terminales aéreas por parte de una constructora, la cual jura y perjura que desde hace un año, los mandones de OMA no les quieren pagar por los servicios recibidos. Así que se viene el caos, como cuando las lluvias terminan por inundarlo.