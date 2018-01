¿Ticho arrepentido?-Encarecida cultura-Madero correteado-Panismo apurado

AYER POR LA tarde noche se cimbró la dirigencia local del PRI al enterarse que su precandidato a presidente municipal, Patricio Martínez se intentó –grado de tentativa- rajar en la pretensión de llegar a la alcaldía capitalina. Los malosos nos confirmaron que el ex gobernador pedía hasta las perlas de la virgen a cambio de seguir en la contienda de este año; vaya, en pocas palabras, dijo, que él iba sí y sólo sí se cambiaban algunos nombres de los precandidatos a puestos de elección popular para la capital.

Asimismo, armó una planilla de regidores donde dejó en el escritorio el nombre de su hijo como regidor para el próximo trienio, pues lo coloca en las primeras posiciones de la lista. Asimismo, se deslizó el nombre de una mozuela hija de un excolaborador de Martínez que tiene un ALMACEN muy grande.

Es decir, el senador, quien aún no pide licencia, por cierto, exigió reconfigurar los distritos para los suyos, bajo el viejo adagio que reza: “Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Aunque hubo un maloso que terció: “No hay peor astilla que la del mismo palo”. ¿Será?

La historia fue tan significativa que nos enteramos que, desde la misma dirigencia local, con el buen Omarsssss Bazán, comenzaron las llamadas telefónicas para conseguir un relevo para Martínez, pero que ya hubo quien les mandó decir que “No es plato de segunda mesa”.

Hasta el cierre de esta edición los reacomodos en el PRI estaban que ardían, tanto que hasta la ficha del teléfono casi se acaba porque el tablero se movía más que un terremoto en tierras laguneras…

******

A QUIEN DE plano no le gusta la austeridad, por más que su jefe, el gobernador Javier Corral, intente imponérsela, es a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, Concepción Landa, a quien los malosos ampliamente culturizados balconearon por sus excesos, pues aunque Corral ha pedido sus funcionarios de primer nivel, que si desean unirse a la “Caravana por la Dignidad” tiene que ser con gastos propios, la maestra Concha no ha entendido el mensaje, tan es así que el lunes pasado acudió a Monterrey, Nuevo León, a organizar una rueda de prensa para explicarles a los regios el motivo de la “Caravana”, y vaya que el góber se lo hubiera aplaudido, si no es porque viajó en avión acompañada de todo su séquito, y claro está, con costo a la dependencia que encabeza.

Los pasajes del avión, hospedajes en buenos hoteles y gastos todo pagado por el erario público, ese del que según Javier Corral se carece por culpa del gobierno federal que no suelta lana, además, los más enterados señalan que la secretaria planea hacer lo mismo el domingo, cuando se traslade a la Ciudad de México para continuar presumiendo la “Caravana por la Dignidad”, tal como lo hizo en Monterrey o como cuando viajó a Ciudad Juárez la semana pasada, acompañada por sus colaboradores: Raúl Manríquez; Edgar Trevizo; Ana Juárez y Nubia Macías, todos con viáticos y hospedados en el hotel Lucerna de la fronteriza ciudad.

Además, a mitad de semana y también con costo a Juan Pueblo que nunca falla, Landa anduvo de gira en Creel y en Batopilas, a donde se llevó a Enrique Servín, a Octavio Prieto y también a Eduardo Rubio y a Gabriel de la Cruz, y es que el plan de la funcionaria es alcanzar la “Caravana” ya en el centro del país, cuando no tenga que batallar como todos los demás, que duermen en gimnasios, comen discada y van a vuelta de rueda en el camión, así que algunos personajes molestos al interior de la dependencia estatal, ya se frotan las manos al imaginar qué hará el gobernador cuando se entere de las andanzas de su secretaria.

******

YA QUE ANDAMOS con la “Caravana por la Dignidad”, ayer el priismo de Durango hizo uso de las malas prácticas de antaño que tan bien le salen a los tricolores, pues reventaron el evento que los corralistas tenían programado en Gómez Palacio, Durango, a donde arribaron personas ligadas a dicho partido en esa ciudad y hasta corretearon al coordinador del Gabinete Estatal, Gustavo Madero, quien no tuvo más remedio que huir ante los gritos de “puro PRI” que emanaban de las enardecidas seccionales, enviadas, según el gobernador Javier Corral, por la alcaldesa Leticia Herrera, priista de hueso colorado, que sin duda le dio más armas al mandatario para victimizarse ante los medios locales y nacionales. Y aunque por fortuna no corrió sangre, sí quedó exhibida la polarización política que existe en nuestro México golpeado y herido.

******

POR CIERTO QUE en medio de la grilla que han desatado las desavenencias entre el gobierno de Chihuahua y el que emana de Los Pinos, ya comenzaron a circular en radio y televisión los spots del gobernador Javier Corral para promocionar su Primer Informe, en los que se presume no obras ni programas, sino las acciones que se han perpetrado en contra de los ex funcionarios duartistas que hoy pasan sus días y sus noches al interior de penales, desde la “Peni Vieja” hasta el CERESO de Aquiles Serdán. Además y tal como se advirtió, el Informe de Corral se llevará a cabo entre una sesión solemne en el Congreso del Estado y las ruedas de la caravana que en ese momento deberá estar en Guadalajara.

******

A LOS QUE parece que se les está pasando de tueste eso de la designación de candidaturas locales y federales de cara a la elección del 1 de julio, es al Comité Directivo Estatal del PAN que dirige Fernando Álvarez Monje, pues mientras el PRI y MORENA están casi listos para el arranque, en las oficinas de la Zarco están esperando los designios del primer panista del estado, el gobernador Javier Corral, que ha andado muy ocupado y del tingo al tango, viajando de Chihuahua a la Ciudad de México, de ida y vuelta una y otra vez, sin embargo, la resolución a mitad de semana por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dio la razón al TEE respecto a lo descabellado que sonaba que fuera el IEE el que delineara los parámetros de la paridad de género, ha de haber apurado los designios azules en cuestión de elegir a sus candidatos.

******

AUNQUE NO ES nada nuevo, y mucho menos si recordamos lo sucedido en Tamaulipas con las dos masacres de San Fernando, en donde los Zetas asesinaron a decenas de migrantes por negarse a unirse a las filas del grupo delictivo, la detención esta semana de cuatro hondureños y un cubano en posesión de varios kilos de marihuana, ha puesto en alerta a las corporaciones policíacas capitalinas, ya que las células criminales que operan en la ciudad han puesto manos a la obra y han comenzado a reclutar indocumentados, por lo que en verdad urge que desde la oficina del director de Seguridad Pública Municipal, se le eche una llamadita al Instituto Nacional de Migración, ese que es como la Llorona, nomás se le oye, pero nunca se le ve.