Telenovela tricolor-¿Riggs vs Maru?-Bigotón dañado-¡Nos vamos de vacaciones!

VAYA QUE LA telenovela del verano y tricolor tendrá hoy su clímax durante el trascurso de la mañana, y es que por fin llegó el día en que los aspirantes deberán acudir a registrarse a las instalaciones del PRI ahí en la colonia Dale, además de que hasta ayer los confirmados eran Pablo Espinoza, ex secretario de Educación durante el sexenio pasado, quien acudirá a las 11 de la mañana a las oficinas de la calle Melchor Guaspe, así como el ex diputado Omar Bazán, quien prácticamente se ha convertido en el candidato de unidad del priismo local, mientras que pasado el mediodía estaba previsto el registro de Fermín Ordóñez, sin embargo, hasta anoche, el ex líder del Comité Directivo Municipal de la capital todavía masticaba la opción de acudir o de plano ceder por la unidad del partido.

La senadora Lilia Merodio, por su parte, confirmó ayer que decidió no participar tras un acuerdo con el coordinador de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón, al retirar del orden del día de la sesión su solicitud de licencia y así dejar por la paz, la guerra que se alzó en los últimos días por la dirigencia del Comité Directivo Estatal, pero mientras sea por X o por Y, lo que sí es un hecho es que con que se registre otro aspirante, en este caso más que confirmado el del colega Pablo Espinoza, se abrirá la elección interna y la piedra en el zapato para Bazán Flores y su compañera de fórmula, la cetemista y hoy diputada con licencia, Georgina Zapata, que busca la Secretaría General.

******

Y PRECISAMENTE PARA demostrar el músculo del líder de la Fundación Colosio, Omar Bazán, ayer, aproximadamente 300 consejeros de los 380 que hay en Ciudad Juárez, le demostraron su apoyo al ex diputado federal y Niño Maravilla del tricolor en un evento allá en la frontera, contagiándose de la unidad en torno a un solo candidato que detonaron los diversos sectores y organizaciones del PRI en Chihuahua, con el objetivo de que tanto Bazán como Georgina Zapata lleguen fortalecidos a su registro que será a las 11:30 de la mañana de hoy.

******

CONTINUANDO CON EL priismo local y para ponerle más suspenso al novelón de la renovación de la dirigencia estatal, Pablo Espinoza, aspirante que insiste en registrarse y no dejarle el camino libre a Omar Bazán, ofrecerá primero una rueda de prensa antes de acudir a las oficinas de la Dale; la cita es a las 9 de la mañana en un conocido restaurante del Centro de la ciudad, en donde muy seguramente expondrá sus razones en darle pa’lante a su registro y a su compañera de fórmula, cuyo nombre tenía resguardado bajo llave, debido a que según nos cuentan los malosos, desde arriba le tumbaron a dos de sus candidatas para así impedir que cumpliera con la totalidad de los requisitos. ¿Será?

******

PARA CONCLUIR CON los priistas y su proceso de renovación, la senadora Lilia Merodio envió a través de las redes sociales un documento bastante explicativo, en el cual revela las causas del por qué decidió retirarse de la contienda, en clara alusión a la presión que ejercieron desde arriba y en el que el último en cerrar la pinza para el acuerdo de que desistiera de sus aspiraciones, fue precisamente su coordinador parlamentario y casi todopoderoso, Emilio Gamboa Patrón, así que para no entorpecer aún más la desgastada unidad tricolor, la legisladora le dio las gracias a los 40 presidentes de Comités Municipales que la apoyaron.

******

HABLANDO DE PUGNAS, la que se pondría buena es la que podría existir entre la alcaldesa Maru Campos y el síndico Miguel Riggs, quien ayer no cabía de contento por los “dientes” que le otorgó el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción para sancionar posibles faltas administrativas al interior del Ayuntamiento, tan es así que los malosos nos dicen que se trata de plan con maña, pues con eso de que el basquetbolista es uno de los consentidos del gobernador Javier Corral, en una de esas y el poder otorgado es para irse allanando camino con rumbo al año que entra, con eso de que el también empresario siempre ha soñado con ser alcalde.

******

A CASI DOS meses de las Fiestas Patrias y del famoso Grito de Independencia, los malosos del otro lado del río nos platican que quien anda bien activo es Marcos Bucio Mújica, cónsul de México en El Paso, Texas, ciudad fronteriza con Juárez, pues trae la mira puesta en echar la casa por la ventana con las pachangas de la noche y madrugada del 15 y 16 de septiembre, y es que la fiesta sería en el Parque El Chamizal, ahí donde se juntan ambas ciudades para que la pirotecnia y el musicón se escuche en ambos lados de la frontera, pachangón que estaría amenizado por el grupo Alacranes Musical, quienes a través de sus redes sociales ya andan promocionado la fiesta.

Los que más saben nos dicen que la intención es demostrarle al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que insiste en construir el muro y continúa con su discurso antimexicano, el poder de los paisanos que se ubican del otro lado del charco y de los que se quedaron acá, además de que el permiso de Gerónimo Gutiérrez, embajador de México en EU, ya lo tiene el cónsul que pretende colorear la frontera el Día del Grito.

******

AL QUE DE plano terminó por afectar de lleno las intenciones del Padre Negris, vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua, de ser consejero de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos fue a su titular, José Luis Armendáriz, ya que a pesar de que el sacerdote se retiró antes de toparse con el escarnio público y mediático que se veía venir, la asociación civil CHEROS no se quedó conforme y exigió la renuncia del ombudsman estatal, pues fue él quien dio cabida a que un representante del clero entrara de lleno a la CEDH, a sabiendas de que el Padre Negris siempre ha luchado en contra de los derechos civiles de los homosexuales. ¡Zas!

******

Y COMO LOS malosos también necesitan descansar y en aras de las vacaciones de verano, nosotros también nos iremos durante unos días y nos volvemos a leer el próximo lunes 31 de julio.