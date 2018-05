Tarde pero sin sueño-Arde el Noroeste-Tenso desfile-Incumplen en Sacramento

MÁS DE UN mes y medio después de iniciadas las campañas, el que se apersonará en Ciudad Juárez el próximo 9 de mayo es el candidato del PRI, Verde y PANAL a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, cuyo “war room” por fin se decidió en pisar tierras chihuahuenses, pues con todo el escándalo que rodea al exgobernador César Duarte y a exfuncionarios priistas caídos en desgracia, además de la confrontación entre el gobernador Javier Corral y la Federación, el proselitismo del aspirante tricolor tuvo que ser dejado en espera y por estrategia, hasta que los ánimos se calmaran, entonces sí realizar una gira por esta fronteriza entidad.

Y es que mientras su contrincante panista, Ricardo Anaya, estuvo en Ciudad Juárez hace dos semanas, lo mismo Andrés Manuel López Obrador, que ahí arrancó su campaña y la semana pasada visitó Delicias y Parral, era justo y necesario que Meade se hiciera un espacio en su agenda para aterrizar en el estado de Chihuahua, por lo pronto nada más en Juaritos, ya que todo indica que a la capital la dejará para otra ocasión, así que desde ya, la estructura del otrora partidazo, ha comenzado a movilizarse para recibir a su candidato presidencial.

******

AUNQUE PARECE QUE Chihuahua pudiera verse un poco tranquilo en términos de estabilidad política luego que miles de maestros de la Sección 42 levantaron el plantón que mantuvieron por 11 días en el centro del a ciudad, lo cierto es que el gobierno del Nuevo Amanecer mantiene varios fierros en la lumbre en pleno proceso electoral.

Principalmente el problema radica en dos conflictos que se focalizan en la región noroeste, que nada tiene qué ver con un tercero llamado crimen organizado; se trata de paro de maestros de la Universidad Pedagógica Nacional de Nuevo Casas Grandes por el despido del director regional y la agresión que han denunciado los docentes inconformes de parte de las autoridades del gobierno corralista.

Pero lo más reciente es el enfrentamiento, incluso ya a balazos, entre los pobladores mormones del ejido Constitución conocidos como Los Lebaron y los activistas de El Barzón, cuyo líder es el candidato de Morena al distrito 07 federal, Heraclio “Yako” Rodríguez. Ayer las redes sociales de algunos miembros de la comunidad Lebarona transmitieron en vivo la denuncia de que barzonistas ingresaron a sus terrenos para quemar maquinaria y a punta de bala también dañaron sembradíos de nogales. Los de El Barzón a su vez denunciaron que los balazos fueron en su contra, con motivo de sus manifestaciones en contra de los Lebaron, a quienes acusan de perforar ilegalmente pozos y sobre explotar los mantos acuíferos de la región.

Las dos versiones, con mucha o poca fantasía, tienen un común denominador: la ausencia de una autoridad que ponga orden en un conflicto que advierte la búsqueda de sangre. Y es que ahora resulta que los Lebaron son una comunidad mansita y dejada, y por otra parte El Barzón está convertido en un adalid de la justicia tan solo porque su líder ya es candidato de Morena a diputado federal y otra de sus líderes en la capital fue nombrada Consejera de la Judicatura estatal. ¡Achis, achis!

******

VIGILANCIA EXTREMA Y los nervios de punta, es el entorno que se vivirá hoy en el Desfile oficial por el Día del Trabajo, ese que estuvo a punto de hacerse agua ante el paro magisterial que se extendió durante 11 días en el Centro de la ciudad, pero que al disolverse, también disolvió la cancelación del mismo, sin embargo, lo que todavía continuaba en la cuerda floja era la asistencia del gobernador Javier Corral, aunque a decir de propios y extraños, quién sabe si el mandatario hará acto de presencia, con eso de las acciones de repudio que planean diversos gremios en su contra.

Además, todos los reflectores están apuntadas a las acciones de los maestros, cuya dirigencia sindical de la Sección 42, a cargo de Ever Avitia, les pidió no acudir al Desfile so pretexto de “resguardar la integridad física” de los profesores, pero como la ruptura entre la base y sus líderes es más que palpable, lo cierto es que la gente de RESISSSTE, esos que desde hace un buen hicieron lo propio y hoy luchan contra la reforma educativa, han invitado a los maestros disidentes a que se les unan a su propuesta, la cual comenzará en la avenida Deza y Ulloa, justo por donde está previsto que atraviese el gobernador, si es que va, así como los patrones de miles de trabajadores.

******

LOS QUE LUCIERON atiborrados y con filas de varios metros son las oficinas gubernamentales, tales como Recaudación de Rentas y donde se ubica el Registro Público de la Propiedad, y es que tras dos semanas de paro y por tanto suspensión de trámites, ayer la gente se desbordó para sacar adelante los papeleos, ya que hoy y con motivo del Día del Trabajo volverán a estar cerradas, por lo que será casi a finales de esta semana cuando la vida en los edificios Reforma y Revolución comience a regularizarse.

******

DONDE VOLVIÓ A ocurrir otra ruptura debido a los incumplimientos del Gobierno del Estado, es en los avances que se habían logrado para la tasa cero que exigen los habitantes de los poblados aledaños a la caseta Sacramento, pues por más que la semana pasada comenzó el censo de los mismos, trascendió que los involucrados han decidido no acudir a la reunión que sostendrían con las autoridades el próximo jueves, ya se según reportan los malosos, ya son varias las mentiras que les echan con tal de que no les tomen la caseta.