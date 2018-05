Socavón capitalino-Priistas desangelados-¿El miedo anda en el golf?-Aguas al Pony

LA SEMANA PASADA el candidato del PRI a la alcaldía capitalina, Alejandro Domínguez, espetó a los cuatro vientos de la familia revolucionaria que su candidatura ya había pasado del segundo al tercer lugar. Como lo lee, el priista no sólo aceptó que el candidato de Morena, Fernando Tiscareño, le había hecho el rebase, sino que, si la historia no cambiaba, todos, sí, todos los candidatos capitalinos caerán en un socavón como el ya famoso hundimiento del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos.

La aceptación del diputado federal la hizo en una reunión en un hotel propiedad de Omar Bazán, dirigente estatal del PRI, quien francamente no coordina ni el paso en una pista de baile. Ahí, también se encontraba el enviado del CEN, Pepe Calzada, que sólo levantó la ceja al escuchar las palabras que llevan al PRI al bronce en el pódium de las próximas elecciones.

Para acabarla de chiflar, los mismos números los presentó la semana pasada la propia presidenta municipal Maru Campos El efecto del tercer lugar no sólo afecta al aludido diputado federal, sino a las campas ganadoras como la del exgobernador José Reyes Baeza, quien un hueco en la capital lo mete en el mismo socavón impensado por la familia revolucionaria.

******

POR CIERTO, YA QUE hablamos del ex titular del ISSSTE, los malosos nos enteraron que trae un hándicap con los profesores del estado. Y es que a pesar de que les pidieron la ayuda para la regulación de sus cuentas de retiro, el oriundo de Delicias nada más no los peló. Resulta y resalta que hay miles de profesores que culpan al exgóber de no tener su cuenta de retiro en orden, las cuales están irregulares porque el Estado no hizo los respectivos depósitos. Sin embargo, los profes ya dicen que no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague, y le darán un descontón bastante serio en las próximas elecciones.

Como ya andamos con el brazo caliente, los malosos nos confirmaron que la campaña del exgobernador en la capital va de mal en peor. La razón obedece a que su coordinador, Marco Adán Quezada, trae junta a toda la gente, pero en contra, ya que no se puede servir a Dios y al Diablo al mismo tiempo. El ex alcalde cada vez más trae menos raza, pues la generosidad es algo que dejó olvidada antes de llegar a la Facultad de Derecho. Los que lo seguían de manera abyecta poco a poco lo han ido dejando porque sólo les quiere pagar con una palmada y su clásico: “no te rajes”.

Para pruebas tres botones. Su secretario particular Fernando Tiscareño hábilmente se quedó con la candidatura de Morena a la alcaldía, pero a pesar de que Marco lo apoya, ambos saben que el exalcalde la buscó para él. Es más, nos enteraron que Quezada puso el grito en el cielo cuando le dieron a conocer que el priista contemplado para dicho cargo era Alex Cano. Pero como nadie sabe para quién trabaja, el ganón fue Tiscareño, quien su aspiración es hacer un buen papel que lo ponga en una buena perspectiva con Andrés Manuel López Obrador; carrera que se antoja muy posible, pues el PRI se irá al fondo de la tabla y los Morenos saldrán a festejar.

Así que si alguien ve poco animados a los priistas capitalinos poco entusiasmados, la motivación se la deben a ya saben quién… ¿O no?

******

UNO EXALTANDO LA ruptura y sin mostrar interés, mientras el otro ejecutando el agandalle, otros tantos, los terceros, frotándose las manos ante lo sucedido ayer en el desfile del Día del Trabajo, y es que en primera instancia, el gobernador Javier Corral y su gabinete prefirieron hacerse a un lado, de manera histórica, de la marcha de los trabajadores; en segunda, los priistas, aprovechando la ausencia del Estado, hicieron prácticamente suyo el reclamo social con claros tintes electorales, y en lo que respecta a los terceros, MORENA, observan y se apropian del descontento ciudadano hacia el gobierno, ya sea priista o panista, ofreciéndose como la única alternativa en mejoras salariales y laborales.

Sin la presencia de los burócratas del Gobierno del Estado, esos que sí se apersonan en los mítines del mandón de Palacio, ya sea por gusto o por obligación, así como con la ausencia de los maestros de la Sección 42 del SNTE a petición de su dirigencia, así trascurrió el desfile del Primero de Mayo, lejos de aquellas multitudinarias marchas que vitoreaban al gobernante en turno y cerca, muy cerca de un reclamo que retumbaba en las resguardadas paredes de Palacio de Gobierno, incluso con una enorme diferencia entre un año y el otro, pues todavía no se olvida aquel desfile del 2017, cuando Corral Jurado caminó flanqueado y tomado del brazo por el eterno líder de la CTM, Doroteo Zapata, quien aprovechó la coyuntura electoral para sacar a flote la estructura tricolor y obrera que le volteó ya, demasiado pronto, la cara al gobernador.

“¿Y dónde está Corral? Anda jugando golf”, se respondían a sí mismos los maestros ante la ausencia del góber justiciero, tan es así, que algunos hasta quisieron apersonarse en el San Francisco Country Club, allá donde saben que el mandatario se gasta sus días.

******

PERO ES TANTA la soberbia y la indolencia que privan en el Gobierno del Estado, que permitieron así sin más, sin siquiera mostrar estrategia electorera, que el PRI y sus organizaciones les hicieran el agandalle con el desfile del Día del Trabajo, y aunque podrán escudarse con que al gobernador Javier Corral también lo apoyan en sus asambleas informativas, lo cierto es que entre la pura base de la CTM, la Sección 8 del SNTE y los diversos sindicatos anticorralistas, se comparan en número a la cantidad de personas que ha logrado reunir Corral en sus pleitos contra la Federación.

******

A PESAR DE la crítica y el berrinche que les hizo Cruz Pérez Cuéllar, candidato de MORENA al Senado de la República, la Cámara Nacional de Comercio en Chihuahua que encabeza Carlos Fierro Portillo, continúa firme en que al debate entre aspirantes a la Cámara Alta acudan solamente quienes lideran las fórmulas y que realmente tienen probabilidades de ganar, por lo que mañana a las seis de la tarde y en las instalaciones de la CANACO, los que partirán plaza serán el panista Gustavo Madero y el candidato del PRI, José Reyes Baeza, así como la morenista Bertha Caraveo, por más que los demás riñan y pataleen, el formato es y será el que ya estaba previsto.

******

TODAVÍA NO INICIA la Feria de Santa Rita y la crisis del agua ya le está pegando a los colonos de Villa Juárez, Ávalos y alrededores, lo que ya trae de un ala al ya no tan nuevo presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Roberto “El Pony” Lara, pues a dos semanas de que arranque la pachanga, vecinos del sector denunciaron la carencia del vital líquido, incluso llevan hasta cinco días sin que una gota de agua salga en sus viviendas, tal es el problemón que se vienen con el calor en la capital del estado, que ya hasta se escucharon las voces que le piden la renuncia al Pony.