Seguridad en jaque-Diferencias seguras-Adelantados-Borrón moreno

EN FOCO ROJO es cómo están los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, luego del asesinato del Policía Segundo Roberto Rivero Chacón, y es que trascendió que justo antes de ser emboscado y ejecutado cuando circulaba sobre la Vialidad Ch-P, sendas amenazas llegaron a los radio operadores de la corporación, advirtiendo del crimen que terminó por perpetrarse y que enlutó a la DSPM que dirige Gil Loya, quien ayer, en conjunto con la alcaldesa Maru Campos, despidieron con honores al mando de la Policía Municipal.

Y es que según nos comentan los malosos que le saben a la tenebra policíaca, el Segundo Rivero Chacón se destacaba por su trabajo al interior de la DSPM, fraguando varios golpes en contra del narcomenudeo en diversos puntos de la ciudad, pero especialmente en la zona sur, en donde por cierto, fueron capturados sus presuntos asesinos, siete delincuentes que ayer les dictaron un año de prisión preventiva por la ejecución del agente, uno de los buenos elementos con los que contaba la DSPM.

******

UN TEMA QUE molestó pero en serio entre los mandos medios de la Policía Municipal capitalina, fueron las voces que quisieron -o aún pretenden- comparar los ataques a policías entre Chihuahua y Juárez; al menos en lo que corresponde a las corporaciones polioreventivas las causas y orígenes, son notoriamente distintas.

Y es que la abrasión a policías por parte del crimen organinzado ha generado un río revuelto, sobre todo cuando se ha contabilizado en el lado de las víctimas a efectivos de las corporaciones municipales, estatales y ministeriales.

Ahora resulta, se quejaron no pocos mandos policiacos en la capital, que los quieren meter al mismo costal que los agentes ministeriales y de la Comisión Estatal de Seguridad. Solamente los propios polipreventivos saben en qué andan los famosos “robles” (cómo se les denomina en clave a los del estado) como para no querer mezclar las raíces, mucho menos las ramas.

Vaya, la aversión al Segundo Rivero tiene claro antecedente en el combate que el efectivo daba desde su trinchera a las bandas narcomenudistas. Tratar de inventar más escenarios solamente eleva el nivel de agrsión que ya siente la propia institución; al menos en los que sí traen puesta la placa.

******

EL QUE APROVECHÓ los reflectores de la despedida con honores que se le dio al Segundo Rivero Chacón, fue ni más ni menos que el exalcalde de la capital, Marco Adán Quezada Martínez, quien sorprendió a todos, incluyendo a la alcaldesa Maru Campos, al apersonarse en el funeral del agente policíaco, so pretexto que durante su trienio, del 2010 al 2013, les brindó apoyo y conocía bien al Policía Segundo. Los malosos, que en todo están, señalaron que con ello el expriista intentó batear de jonrón, pues se despidió de su amigo y de paso volvió a figurar en un evento masivo, ya que las ganas por volver a aparecer en una boleta electoral en el 2021, han hecho mella en la mente del expresidente municipal.

Pero con todo y el numerito del ojiverde chaparrito, quien se comportó a la altura de las circunstancias fue la alcaldesa Maru Campos, pues sin hacer show ni desplantes, la presidenta invitó a su antecesor a sentarse junto a ella, demostrando que sea cuál sea la causa que mueve a ciertos políticos, lo importante es demostrar que la unidad va primero por el bien de sus gobernados.

******

HABLANDO DE ADELANTADOS por figurar en el 2021, el que no se aguanta ni solo es el senador Cruz Pérez Cuéllar, quien desde ya le está apretando al acelerador para que Morena le otorgue la candidatura a gobernador y así intentar suceder en la silla a su compadre Javier Corral, tan es así que para no perder tiempo, el legislador de la Cámara Alta invitó a ciudadanos y colegas a su cumpleaños número 50, en donde pretende echar la casa por la ventana y amarrar acuerdos con los morenos y los no tanto que se apersonen a su pachanga.

No pocos malosos recordaron con este fiestón, aquel que oportunamente le armaron al entonces alcalde José Reyes Baeza, quien fue homenajeado y hasta con caballo nuevo salió de la dichosa fiesta, ya que sus allegados decidieron comprarle un semoviente de esos finolis para decir que su alcalde traía piernas de jinete “Fifi”. A la postre Baeza Terrazas terminó quitándole la candidatura a gobernador a su hoy malquerido compadre Patricio Martínez, gobernador en turno que intentó por todos los medios que su delfín fuera Victor Anchondo.

Esperaremos a ver cuál será, en el “reven” de Cruz cuál es el regalo insignia, pero sobre todo, la lista de asistentes al convite con el cual se da el banderazo formal de su precampaña por la gubernatura del estado. El primero pasó está cantado y es la nominación por Morena. A ver qué dicen al respecto los “morenos puros”.

Por lo pronto, Cruz aprovechará que un día antes de su party, estará en la capital del estado el senador Ricardo Monreal, otro que trae una agenda de campaña alterna porque quiere ser el relevo de AMLO en la Presidencia. El zacatecano será presentado como padrino de lujo de Pèrez Cuéllar, con todo y la urticaria que levanta el ex gobernador dentro del mismo partido Morena.

La cita es el próximo sábado 26 de enero en la Quinta Victoria, ahí donde se juntan la Vialidad Sacramento y la avenida Juárez, de 2 de la tarde a 7 de la noche , un lapso suficiente para grillar a gusto e irle dando forma a sus aspiraciones de ser gobernador, tal como alguna vez lo hizo José Reyes Baeza, allá por los años 2003 y 2004, cuando para destaparse como aspirante del PRI a la gubernatura, que a la postre ganó, también utilizaba los cumpleaños como pretexto. Algo le aprendió el expanista Pérez Cuéllar.

******

YA QUE MENCIONAMOS a la raza de Morena, resulta que los diputados que conforman la fracción parlamentaria local y de paso sus asesores, todavía no se alivianan de la tunda que les arrimaron el PAN y sus aliados, con la aprobación del dictamen que desaparecería la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales, donde, aún, despacha el morenista Omar Holguín, por lo que para no dejar y ante el temor de ser mayoriteados, los morenos enviaron una queja a la cúpula nacional de su partido, en espera de que Yeidckol Polevnsky, una de las personas más cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, interceda por ellos para evitar el derrocamiento de Omar, el cual ha decir de los malosos, es casi un hecho que le digan adiós en la próxima sesión extraordinaria.

******

MÁS PROBLEMAS EN el paraíso se vislumbran al interior del gobierno federal en Chihuahua, especialmente para la gente de Morena, y es que así como la polémica alcanzó el nombramiento de Jorge Esteban Sandoval como delegado del ISSSTE por acusaciones de acoso sexual, lo mismo sucede con el que podría ser el delegado de Conafe, Antonio Yáñez González, de quien se dice que carga sendas denuncias por el mismo delito allá en la zona serrana, por lo que el nombramiento también está en la mira, a pesar de que éste sí cuenta con el apoyo del súper delegado, Juan Carlos Loera.