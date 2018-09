Se va Pinedo-Enfrentamiento constante-¿Sabotaje?-Grilla azul

NO HAY MAL que dure cien años, ni amanecido que lo aguante. Al final del día nos adelantan los malosos que el ¿ducho? titular de Comunicación Social en el Nuevo Amanecer, Antonio Pinedo Cornejo, será destituido, degradado, exiliado, porque de plano su jefazo, el gobernador Javier Corral, no pudo sostenerlo más después de tanto señalamiento de actos de corrupción y, por decir lo menos, ineficiencia en el encargo.

Otros dirán que hay relevo de “maje” por “Majo”, pues así llaman, Majo, a la fémina que entrará en relevo del juarense futuro ex vocero del Nuevo Amanecer, que apenas duró un par de años al frente del changarro, tiempo suficiente para dejar detrás suyo una estela de daños en la imagen institucional hacia fuera y dentro del gobierno estatal que llegó en octubre del 2016.

De Majo, nos adelantan, es una persona allegada al hoy senador de la república, Gustavo Madero Muñoz, quien finalmente logró convencer al gobernador Javier Corral del daño que le causaba Pinedo. Poco a poco parece que el reconocimiento al yerro y posiblemente la reconstrucción de un camino minado que dejó el que hoy se va, es la decisión que se tomó en Palacio de Gobierno, para dar un paso primordial e indispensable en lo que pudiera ser el inicio de una nueva relación con los medios de comunicación y la administración estatal.

Adentro de la esfera oficial, nos cuentan los malosos que ayer se reportaron varias fiestas particulares por la decisión que finalmente toma Corral Jurado. Entre los que armaron pachanga fueron, además del propio Madero Muñoz, la secretaria de la Función Pública, Estefany Olmos; el fiscal César Augusto Peniche; así como el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles.

Incluso hubo quien no aguantó las ganas de tomar el teléfono y llamar al ex director de Administración, Memo Luján, para pedirle que reconsiderara regresar a la administración, pues la bola de contratos fantasmas que le hizo firmar Pinedo, ahora podrán encontrar final judicial feliz, pues ya hay el primer pagano del Nuevo Amanecer para poner la muestra que los de casa no tienen derecho a delinquir, y pues habrá que preguntar si las ganas de investigar se las aguantaran en la Función Pública y consecuentemente en la Fiscalía General del Estado.

Pinedo, pues, pudiera ser el nuevo integrante de la lista que engrose los Expedientes X, dentro de la Operación Justicia para Chihuahua, donde hasta ahora únicamente habían seleccionado estratégicamente a ex funcionarios (no todos, porque hay quienes gozan de ser testigos protegidos) de la administración pasada que, junto con el ex gobernador César Duarte, le metieron con singular alegría la mano al cajón, por no decir que se llevaron hasta el molcajete.

LAS CONFRONTACIONES DEL gobernador Javier Corral con los integrantes de su gabinete continúan, pues así como discute en público con la alcaldesa Maru Campos o con el exalcalde Carlos Borruel, los malosos aseguran que situaciones similares se presentan en su despacho de Palacio de Gobierno o en las oficinas de los suyos, tan es así que tal como le adelantamos en entregas pasadas, es cuestión de tiempo, quizá días, para que el secretario General, César Jáuregui Robles, el número dos de la administración, se retire del primer círculo del mandatario estatal, ya que las vicisitudes por las que atraviesa sacándole, un día sí y el otro también, las papas del fuego a su jefe inmediato, son mucho más que las ganancias obtenidas, por lo que antes de que el quiebre sea aún más escandaloso, el exconsejero de la Judicatura Federal y exsenador, preferirá dar un paso al costado.

Además, el que tampoco se salvó del choque verbal con el gobernador Javier Corral es el fiscal César Peniche, a quien la chamba se le cargó desde el fin de semana con los asesinatos de los empresarios Uriel Loya y Carlos Cano, sin embargo, a pesar de que jale que se le desborda en la procuración de justicia, también le dan carrilla con el accionar de las estrategias en contra de los exfuncionarios priistas vinculados con César Duarte, por lo que seguramente de ahí viene el motivo de la discusión que sostuvo con el góber, el cual ya se peleó con medio gabinete.

PERO CON TODO y roces, ayer el gobernador Javier Corral aprovechó que el fiscal César Peniche andaba en Palacio de Gobierno, además del regreso vacacional del comisionado Estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, para juntarlos a los dos en un video que festeja la captura de Leonel Salgueiro, el líder criminal de “Gente Nueva” que operaba en Parral y municipios aledaños, detención que les cayó como anillo al dedo al Estado y a la CES, pues las narcomantas desplegadas en Chihuahua y Juárez el fin de semana, los acusaba de brindar protección a ese grupo delictivo, así que para despejar dudas y vean la transparencia de la administración, el gobernador leyó un comunicado, mientras el fiscal y el comisionado sonreían gustosos.

ANTE LAS INUNDACIONES que se registraron el martes por la tarde y noche en la Ciudad Judicial, los malas lenguas deslizaron que pudo tratarse de un autosabotaje por parte de un sector de los que mandan en la sede del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Estatal, con la intención de demostrar que en verdad, ese edificio que costó casi 2 mil millones de pesos durante el gobierno de César Duarte, no es más que un monumento a la corrupción, como lo describió el gobernador Javier Corral, y de ahí agarrarse para darle vuelo a las investigaciones que terminen por hundir a los involucrados en su construcción, y es que a decir de algunos, al sótano no le pasó nada, pues las inundaciones comenzaron en el techo, sin embargo, también es preciso señalar que las tuberías de esa carísima sede del Poder Judicial, podrían ser las que terminen siendo de papel.

Y DONDE LA raja política es más que evidente es en la intención de los diputados de regularizar los vehículos chuecos, especialmente en los panistas que ahora sí levantaron la mano para apoyar lo que hasta hace no mucho, consideraban como una afrenta al empresariado establecido, y es que a decir de los malosos, el más interesado es el diputado del PAN y presidente de la Comisión de Presupuesto en el Congreso del Estado, Jesús Valenciano, quien desde ya está construyendo el camino que lo aterrice en la Presidencia Municipal de Delicias, en donde está colocada su mirada en el 2021.