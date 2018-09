Se calienta el bolillo-Borruel a escena-Tiro aguado-Barbas amanecidas a remojar

VAYA DÍAS CRUENTOS que se vienen al interior del PAN Estatal, pues ayer fue lanzada la convocatoria que formalizará la división que se percibe desde hace semanas por la sucesión en las oficinas de la Zarco, en donde todavía despacha Fernando Álvarez Monje, pero en donde el gobernador Javier Corral quiere colocar a Rocío Reza, la excandidata al Senado que perdió frente a los aspirantes de Morena que hoy presumen su curul en la Cámara Alta, por lo que los días venideros, simplemente arreciarán los golpeteos políticos entre los dos grupos de poder que disputan los liderazgos en el partido, a pesar de que en el oficialista, donde se armó la estrategia que pondría a Reza Gallegos en la dirigencia, se perfilen al fracaso que arrastraron desde la primera elección, a pesar de que se nieguen a aceptar cuál tribu azulada es la que les sacó las papas del fuego.

Y ES QUE los malosos afirman que los quiebres al interior del PAN no solamente afectarán a la militancia del blanquiazul, sino al gabinete del gobernador Javier Corral, pues así como al mandatario se le vio discutiendo con la alcaldesa Maru Campos al culminar el desfile del 16 de septiembre, ayer pasó lo propio con el director del Comisión Estatal de la Vivienda, ni más ni menos que el expresidente municipal de Chihuahua, Carlos Borruel Baquera, de quien se dice que en cualquier momento saldrá del gabinetazo, precisamente por diferencias grillas e irreconciliables con el exmandatario estatal, que otra vez no cuidó las formas y explayó sus diferencias delante de reporteros, policías y todo el que estuviera enfrente.

El acto demuestra que los cambios vienen y vendrán sucesivamente, sobre todo cuando a Corral la elección que le falta es para sucederlo, en la cual lo menos que busca es que sea el panista mejor posicionado, sino su gallo, el cual tiene las mínimas posibilidades a comparación de los azules que están en la batalla.

PERO ENTRE TANTA guerra interna y mediática, que el gobernador Javier Corral no puede controlar por más que lance spots contra sus adversarios, en este caso los medios y no los malandros que traen asolado al Estado, los malosos insistieron que el sacrificado será el coordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo, cuyas gracias con adjudicaciones directas a familiares provocaron el descontento y la renuncia de una de las insignias azules, Memo Luján Peña, de la Secretaría de Hacienda, y es que los más enterados señalan que el funcionario será utilizado para demostrar que la lucha anticorrupción va más allá de los priistas, tan es así que en la Secretaría de la Función Pública y en la Auditoría Superior del Estado ya existen sendas investigaciones, y no nomás por no dejar.

LOS QUE ANDAN en jauja son los chicos de MORENA; quienes asumirán el poder del País en diciembre próximo, pero como los chavales de Andrés Manuel López Obrador son adelantadillos, ya empezaron con la estrategia de empadronamiento nacional y Chihuahua no será la excepción.

La cartera se abrió sin problemas. El recurso saldrá directamente de la partida presupuestal que opera la oficina de transición que alberga en la CDMX al presidente electo y la salida de las brigadas de MORENA se dejarán sentir en las próximas horas. El empadronamiento será histórico, quizá lo puedan equiparar esfuerzos como Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari y los tantos membretes que ha tenido la agenda social en SEDESOL.

Y es que en dicho padrón estarán desde los adultos mayores, estudiantes que trabajan, madres solteras, personas con alguna discapacidad y si continúan con la jauja en una nada y hasta metan al tren de la alegría a los animalistas nomás por el amor a las mascotas.

Mucho se criticó al PRI y luego al PAN de emitir sendas tarjetas con chip electrónico para dispersarles por medio del sistema ATM (cajeros automáticos) dinero público a los registrados en las bases de datos como personas vulnerables. Pues ahora el dispendio mensual no tendrá parangón, pues prácticamente en esas tarjetas que se entregarán a partir de diciembre, pero cuyo padrón ya iniciará esta semana que viene, aglutinarán todos los programas sociales de pasadas administraciones, más lo que se le ocurra al presidente AMLO, quien dará becas aquí y allá en cachete constante y sonante.

TIRO ABIERTO Y cantado entre el priísta Omar Bazán y el presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento que depende del Nuevo Amanecer, Roberto “El Pony” Lara. El primero acusa al segundo de ser el instrumento para materializar el gran negocio del agua en la administración corralista con la finalidad de engrosar aún más los bolsillos de la oligarquía Terrazas; el segundo, simplemente exhibió al primero porque en su hotel ubicado sobre la Vialidad Sacramento tenía conexiones de agua pirata y tuvo que meterlo en cintura. Entre pillos solamente las patadas se oyen.

Y es que cuando la discusión entre el panista y el priísta es por ver quién ejecuta la trácala mayor, lo cierto es que el negocio multimillonario armado en torno al suministro del vital líquido en la capital, es un tema que dejará de ser patente de corso solamente del PRI, sino que la mayoría en el Congreso formada por MORENA, PES y PRI, abordarán el tema para buscarle los cinco pies a ese gato que nomás enseña tres y esconde el cuarto porque el quinto ya se lo embolsó.

AL QUE SU andar como aspirante a la alcaldía de Juárez le remunerará y bastante, es a Javier González Mocken, el presidente electo por unos días en la fronteriza ciudad, ya que trascendió que el abogado ocupará un puesto de alto rango en el próximo gobierno federal que encabezará el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, precisamente de la mano del que será el vicegobernador del futuro gobierno, el diputado Juan Carlos Loera, quien presumió la nueva adquisición del morenismo.