¿Salvado vida o huyendo de las balas?-Pleito con Ejército-Negocio en Vialidad-Maru y el 2021

AL GOBERNADOR JAVIER Corral no se le discuten sus buenas intenciones al participar en la Carrera de la Cruz Roja “Salvando Vidas”, pero sí se le señala que mientras ayer domingo sí se levantó temprano para participar en una de sus actividades favoritas, no lo hizo el sábado para apersonarse en los honores que se les rindieron a los cuatro policías caídos tras la emboscada en Bocoyna, ni tampoco el domingo antepasado al Segundo Informe de su compañera en el PAN, la alcaldesa Maru Campos o un día antes a la instalación de la actual Legislatura local, en donde Morena le busca comer el mandado.

La ironía se remarca con el nombre, a nivel nacional, de la carrera que organizó la Cruz Roja, “Salvando Vidas” se llama, lo cual se resalta en un estado donde la muerte a balazos es el pan nuestro de cada día, pues no habían pasado ni 24 horas del ataque armado en Bocoyna, donde cuatro agentes murieron y 13 más resultaron heridos, cuando en Gómez Farías, a menos de 250 kilómetros de distancia, el alcalde electo por ese municipio, el morenista Blas Godínez, era agredido a tiros en su consultorio, por un sujeto que se hizo pasar por un paciente y que aprovechó para intentar asesinar al doctor, quien hoy tomaría protesta como presidente municipal y en cambio, se debate entre la vida y la muerte en el área de terapia intensiva.

Al gobernador Javier Corral nada de eso parece importarle, ni la vida de los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad, ni la de un alcalde electo y tal parece que ni la de sus gobernados, ya que mientras él corre para “salvar vidas” en nombre de la Cruz Roja, la muerte hace lo propio por los municipios rurales y los no tanto de todo el estado, desde Guadalupe y Calvo hasta Ciudad Juárez, recrudeciéndose en el noroeste y la región serrana.

******

Y ES PRECISAMENTE los riesgos del oficio y la indolencia oficial por parte del Gobierno del Estado y su titular, el gobernador Javier Corral, es que la mayoría de los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad están más que inquietos y preocupados, tan es así que el viernes, un amplio sector de los uniformados no se quedó callado, y exhibió las estrategias fallidas, señalando algunos directamente al comisionado Óscar Aparicio Avendaño y al propio fiscal César Peniche, éste último a quien trae el mandatario estatal más ocupado en perseguir duartistas y a “La Coneja” que los mismísimos criminales amos y señores de casi todo el territorio estatal, por lo que si la situación no mejora y los encargados de la gobernabilidad no se aplican, los malosos nos comentan que quienes se les pudieran sublevar son los policías.

******

ES MÁS, EL propio comisionado Aparicio, también presionado por la realidad que enardece a las filas de las propias Fuerzas Estatales, el fin de semana de plano se dejó ir con todo en el reclamo de que es la propia Secretaría de la Defensa Nacional, la que termina siendo un obstáculo para dotar de armas de alto poder a sus elementos. Las restricciones y regulaciones de los hombres de verde olivo están nuevamente en la mesa de los reclamos, aunado a que ya el propio gobierno tiene su frente de batalla abierto políticamente contra el Ejército, y la propia Policía Federal, al decir que en el combate al crimen en la Sierra de Chihuahua son los grandes ausentes, mientras las bajas se hacen patente en los que sí están ahí, como lo son los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad. Al final del día ese pleito no abonará ni al Nuevo Amanecer, mucho menos a los chihuahuenses, ya que las decisiones de la Sedena, a su estilo, serán simple y llanamente dejar que el gobernador y sus chavales se peleen con sus propias sombras, mientras los elementos castrenses siguen resguardados en los cuarteles.

******

PARA ACABARLA DE amolar con la Comisión Estatal de Seguridad, los malosos revelaron que los problemas y trifulcas al interior de la División de Policía Vial, a cargo de Carlos Reyes, no mejora ni con pomada de la campana, y es que son los mismos elementos de tránsito los que denuncian un constante tráfico de influencias dentro de la corporación, así como la entrega casi expedita de licencias de conducir, sin siquiera cumplir los requisitos básicos, además de la cancelación de decenas de multas contra conductores ebrios, lo que ha desatado la furia de varios agentes, quienes desde hace meses exigen y exigen la destitución del director de la Policía Vial.

******

ESO SÍ, MUCHO pleito y ruido entre el mandón de Vialidad y sus jefes, Aparicio y Peniche, al grado que ni los pela, mucho menos los consulta, nos enteramos que hubo gran negocio con el cambio de uniformes oficiales.

Y es que ya saltó el peine de que no se les entregó los uniformes a los elementos de Vialidad, sino que éstos debieron acudir, mediando orden directa para ello desde las alturas de la Dirección de Vialidad, de acudir a comprarlo con su propio dinero a un lugar en particular; negocio que fue habilitado recientemente para ello y que en pocas horas será revelado, dijeron los quejosos denunciantes.

Y es que entre mil 500 pesos de zapatos, poco más de mil del pantalón, más lo que les costó la camisola, cada elemento de Vialidad se gastó casi 4 mil pesos para ataviarse y cumplir con la orden superior. La queja es que el último uniforme que lucieron, uno color verde olivo, les fue regalado en la administración del villano favorito, es decir César Duarte, y ahora, para que se armara un negocio que despide un tufo a corrupción, tuvieron que comprarlo de su bolsillo, por lo que muchos optaron por aumentar las horas de trabajo para obtener algunas dádivas adicionales que cubrieran los gastos del nuevo atavío.

******

PERO MIENTRAS SON peras y manzanas con el Nuevo Amanecer que anda más que develado en su rumbo, los que no se frenaron en la rendición de protesta como nuevos alcaldes o ediles reelectos, según fue el caso, fueron los mandones de las aldeas municipales, algunos como el caso del parralense Alfredo Lozoya, que fueron de los beneficiados con la agenda del gobernador Javier Corral para estar, no en primera fila, pero si presentes en sus respectivos eventos, y otros que de plano tuvieron que recibir el saludo del mandatario por medio de los recaudadores de renta, principalmente en la región serrana, que por motivos –irónicamente lógicos- son lugares que no visita Corral Jurado.

Hoy por la tarde la alcalde Maru Campos hará lo propio en un escenario al aire libre como lo es la Plaza Mayor. Entre los principales invitados –quien sabe si asista Javier Corral- está Marko Cortés, aspirante a dirigir el PAN nacional y que está por cerrar una alianza con el otro que tiene reales posibilidades, Héctor Larios. El que no fue requerido es el gallo del gobernador Corral, Manuel Gómez Morín, por lo que está en duda la presencia de su principal promotor en el País.

Maru se convertirá así en la primera alcaldesa en reelegirse y formarse en primera fila en la carrera por la gubernatura 2021, junto con un alcalde también reelecto de Juárez Armando Cabada, por un lado, otro juarense, pero con las siglas de Morena, por el otro, como lo es el senador Cruz Pérez Cuéllar, quien también está convocado a la Plaza de Armas. La pregunra es si asistirá a la boca del lobo.

******

EL QUE FUE visto en los pasillos de Palacio de Gobierno como en los viejos tiempos, cuando fungía como coordinador de Comunicación Social del exgobernador César Duarte, es Juan Ramón Flores, hoy jefe de asesores de Esteban Moctezuma, próximo secretario de Educación Pública en lo que será el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y es que los malosos lo vieron rondar el viejo edificio de cantera durante el viernes por la mañana, en donde se reunió con gente del gobernador Javier Corral para ir planeando la estrategia educativa cuando el tabasqueño asuma el poder el 1 de diciembre.