Salud agoniza-PRI aletargado-Aguas con las denuncias-Maru y el Mini Cooper

MIENTRAS EN LA Secretaría de Salud siguen con su nuevo lema “me dejé llevar…”, lo que se les está yendo como agua entre los dedos, es el rumbo de la salud en Chihuahua por tanto despido injustificado de personal médico con no poca antigüedad, algunos incluso superan los 15 y 20 años de servicio, lo que ya les generó un grave problema de índole laboral.

Resulta que según los enterados, las demandas casi suman la decena, y podrían significar un coscorrón al presupuesto estatal por ahí de los 13 a 15 millones de pesos, dependiendo del grado de urgencia de los médicos demandantes, así como la obstinación de los funcionarios demandados.

Nos cuentan que el responsable de la oleada de despidos es el doctor Pedro Ramírez, mano derecha del galeno titular de la Secretaría, Ernesto Ávila… ¿Será que influye el hecho de que Ramírez y el golfista Ávila trabajen juntos en el Hospital Ángeles? Es pregunta que presenta tos con flema… ¡cof!, ¡cof!, ¡cof!

Mientras tanto, la consecuencia inmediata de los “sesudos” despidos, repercute directamente en los pacientes, ya que desde consultas, procedimientos de todo tipo, desde ambulatorios hasta los que requieren hospitalización, literalmente se han pateando a lo largo del almanaque 2017 porque no hay personal suficiente para prestar la atención médica.

Más botones de este –paradójicamente- insalubre rosal, es el Programa de Trasplantes que se encuentra literalmente parado, pues de un día para otro se decidió recortar el presupuesto para juntar el cochinito de los dichosos bonos que terminaron siendo más polémicos e ilegales de lo que algunos imaginaron. Por ello, algunos funcionarios ahora tendrán que explicar cómo es que Chihuahua cayó de los primeros tres lugares a nivel nacional en este importante programa, a ser uno de los coleros en el tablero… es más, hay quien dice que si se tratara de futbol ¡andaríamos peleando el descenso!

Aquí el responsable es un galeno de apellido Luján, quien arrebató la batuta de los trasplantes en Chihuahua y dicen los enterados que no da pie con bola… o mejor dicho riñón con corazón.

******

BIEN DICEN QUE a cada capillita le llega su fiestecita y así lo dictaron los mandones del PRI nacional que, por fin –según los dichos de la familia revolucionaria-, dieron la venia para la renovación de la dirigencia del partidazo, misma que será oficializada hoy a las 13 horas en conferencia de prensa el delegado nacional tricolor, Fernando Moreno Peña.

Y es que los malosos que le saben a la tenebra confirmaron desde temprana hora de ayer que se reuniría por la tarde la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la intención de emitir la convocatoria que renueve el Consejo Político Estatal. Sin embargo, la reunión fue a puerta cerrada en las instalaciones del partidazo en el estado. Lo cierto es que han dilatado tanto el relevo de Memo Dowell al frente del PRI estatal que la maquinaria tricolor permanece somnolienta y casi dormida.

Según revelaron fuentes internas del partido, primero se emitirá la convocatoria para renovar el Consejo Político y posteriormente la dirigencia del CDE, para la cual hay varios apuntados: Fermín Ordóñez, una carta neutra que ha sabido conversar con todos los grupos y que les ha demostrado que no buscará ningún puesto público en 2018, completamente concentrado en lo que sería el partido y lo que necesita para reposicionarse.

Pero del otro lado está la carta de los antiduartistas y que promueve el ex alcalde Marco Adán Quezada, se trata de Heliodoro Araiza, el abogado y ex jefe de la policía municipal que busca un PRI más abierto a la militancia, mientras que como tercera, cuarta y hasta quinta opción están los ex funcionarios de la pasada administración: Miguel Ángel González y Pablo Espinoza, dos hombres que ya saben lo que es dirigir al CDE de la familia revolucionaria, así como Pancho Salcido, el cetemista que con paciencia espera la forma de agarrar la chuleta.

*****

BAJO LA PREMISA de que si no te suspenden te encarcelan, con eso de que la guillotina anda bastante filosa ante lo que huela al PRI-duartismo de la pasada administración estatal, se supo que en los próximos días se vienen una serie de denuncias, tanto penales como administrativas, en contra de algunos, desconocemos cuántos exactamente, ex servidores públicos de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento de Chihuahua y Ciudad Juárez, los cuales ya han puesto sus barbas a remojar, al ver cómo se las cortaron a sus vecinos de Parral, Jiménez, Camargo y Madera.

Así que quien anda filoso, eso sí, sin brincarse las trancas, es el director jurídico de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Roberto “El Pony” Lara, el cual le está reuniendo todos los elementos necesarios a la Secretaría de la Función Pública y a su titular, Stefany Olmos, para que comience el proceso de más ex funcionarios que se sirvieron con el cucharón durante la pasada administración, así que al entregar los pormenores, ya dependerá de ella y del fiscal César Peniche, si es que esos chanchuyos pagan con cárcel o nomás de manera administrativa… habrá qué ver.

******

YA QUE MENCIONAMOS a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, uno de sus ex directores, Maurilio Ochoa Millán, se dejó ver en las últimas horas y hasta foto pa’l feis se tomó con Cristopher James Barousse, secretario de Vinculación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, uno de los pocos paisanos que cayeron parados tras la estrepitosa derrota que sufrió el tricolor durante las pasadas elecciones, y es que ambos coincidieron en un vuelo procedente de la Ciudad de México que aterrizó en la capital del estado, por lo que ninguno de los dos dejaron de pasar la oportunidad de saludarse y conversar acerca del futuro del partido.

Por cierto que previamente, James Barousse, se reunió con Diva Gastélum, secretario de Estados en Oposición del CEN priista, colmilluda mozuela con la que el chamaco de la Santa Rosa se puso a analizar con lupa la situación que guarda Chihuahua, con eso de que Diva, apenas la semana antepasada, le mandó un recuerdito al diputado panista Jorge Soto, al que acusó de misógino.

******

EN VÍSPERAS DE que el Halcón 1 vuelva a sobrevolar los cielos de la capital, los malosos nos traen otra buena noticia, y es que el Mini Cooper aquel de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que los Comerciantes del Centro donaron para que patrullara el primer cuadro de la ciudad durante la administración 2007-2010, cuando el ex alcalde Carlos Borruel era el mandón del Municipio, volverá a las calles del Centro, pues al igual que el helicóptero, el pequeño automotor estaba yonkeado, sin embargo, la alcaldesa Maru Campos lo desempolvó y la tarde de hoy, en un evento que se realizará a la una de la tarde, volverán a encenderle el motor al famoso carrito, ya que según revelaron, los de COCENTRO andan más que felices con los resultados que ha otorgado la DSPM en cuestión de prevención en lo que ahora llaman el Distrito Ángel.