Tunda tricolor-Ausente protesta-Advertencia hacendaria-Marchas, marchas y más marchas

TUNDIDOS, SEÑALADOS Y ahora hasta divididos, así es cómo andan los paisanos del PRI que se desenvuelven en la esfera nacional, pues bastante ruido causó el fin de semana entre los tricolores de las grandes ligas y hasta en el mismísimo jefe del CEN priista, Enrique Ochoa Reza, la reunión a la que fueron convocados los senadores de Chihuahua por el gobernador Javier Corral, tan es así, que a la vista ya saltó la escisión que ha provocado el gasolinazo entre los sectores de la familia revolucionaria, ya que a la rebeldía del ex gobernador y legislador Patricio Martínez, también se le sumó la senadora Lilia Merodio y en una de esas hasta Chela Ortiz, quien se ha mantenido más neutral dentro de la pelotera que se traen los priistas.

Pero a pesar del encono que ha surgido entre ambos senadores, Ticho y Lilia, con su líder nacional, hay quienes todavía defienden al otrora partidazo con uñas y dientes, tal es el caso del diputado y coordinador de los legisladores federales por Chihuahua, Alex Domínguez, a quien en el ámbito nacional lo han querido colocar como rebelde, sin embargo, el también ex dirigente del PRI Estatal, fue el único que durante la reunión entre los diversos sectores sociales, políticos y empresariales con el gobernador, defendió al gobierno federal y al presidente Enrique Peña Nieto de los ataques por el gasolinazo.

Sin embargo, continuando con los tricolores molestos con los mandones de su partido, los malosos de las alturas nos comentan que ante el descontrol y división latente, los senadores serán llamados a cuentas por su coordinador en la Cámara Alta, Emilio Gamboa Patrón, en los próximos días, colmilludo grillo que seguramente les va a leer la cartilla.

******

Y DE SER cierto el dato que se soltó anoche como reguero de pólvora entre algunos ínclitos miembros de la familia revolucionaria, el llamado a cuentas para el senador Patricio Martínez y sus colegas Merodio y Ortiz, podría llegar desde la oficina de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, porque quienes tienen acceso a la agenda del líder Enrique Ochoa, supieron que para hoy el chamaco pidió tener enfrente al ex gobernador de Chihuahua que tanto ruido anda causando con crítica a los efectos de una reforma que él mismo votó en su calidad, ahora, de Senador de la República.

A ver si al famoso Huracán Martínez no lo degradan a depresión tropical. Las cuitas podrían romperse en este momento en que la dirigencia nacional no tiene mucha representación en las bases de la militancia que digamos.

******

MÁS QUE DIVIDIDOS, maiceados y arrullados terminaron los manifestantes del gasolinazo, al grado de que no solamente el fin de semana fueron llevados a una mesa de discursos y pronunciamientos no más productiva que aquellos famosos Diálogos por México, sino que en un intento por reorganizarse hoy se manifestarán en pleno en Palacio de Gobierno y establecer algo así como un plantón permanente en tanto no se le dé marcha atrás al acuerdo presidencial que motivó el incremento en los combustibles en todo el País. Vaya, como si alguno de ellos aún tuviera la ligera confusión de que ese circo tiene su pista en San Lázaro, o bien, en los fríos y lejanos Pinos.

Mientras ayer se cruzaban las llamadas entre los líderes de las diferentes organizaciones que intentan hacer ruido con las pocas nueces sanas que les quedaron después de levantar tan temerosamente los bloqueos carreteros, el debate era la eficacia de un plantón de este tamaño, ya entrada la tarde y casi oscureciendo, en un inmueble cuyo principal inquilino se supone andará representándolos –curiosamente así lo acordaron en los “Diálogos”- en la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Lo cierto es que dentro de esos manifestantes surgieron algunos que, aún con poca presencia, fueron los menos maiceados y arrullados, pero también parecen ser los más cercanos a la anarquía y desobediencia civil, por lo que el caldo de cultivo para que estalle la chispa es latente, aunque el encendedor sea pequeño.

Para hoy, pues, se espera que algunos se reorganicen y las manifestaciones de toma de instalaciones federales y estatales en diversos puntos de la entidad sean producto de ese despertar de las organizaciones que se mantuvieron muy quietas y relajadas, después de que sus seguidores fueron llevados a la orilla de las carreteras, escoltados amablemente de los antimotines que mandó el Estado.

******

ASÍ QUE TODAVÍA no salen de una cuando ya tendrán que responder a otra, y es que organizaciones civiles y empresariales con sede en Parral, convocaron a la totalidad de los legisladores por Chihuahua, diputados y senadores de todos los sabores y colores, a una reunión de análisis en torno al gasolinazo para la mañana de hoy, específicamente a las 10 AM en la sede del Congreso del Estado, por lo que habrá que ver si de los 17 paisanos integrantes de San Lázaro y de la Cámara Alta, cuáles son los que se aparecen en la Torre Legislativa para responder al llamado ciudadano.

******

ADVERTIDOS, POR MÁS que vayan con la espada desenvainada, así serán recibidos los 32 mandatarios estatales que tenían previsto exhibir su rechazo al gasolinazo en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el secretario de Hacienda federal, Pepe Meade, pues curándose en salud, el encargado de las finanzas del país anunció que de ninguna manera negociará el revertir el aumento a los combustibles, tan es así que el gobernador Javier Corral tendrá que quedarse con las ganas de írsele a la yugular al brutal incremento, ya que Meade afirmó que el encuentro con los mandones de los estados sólo será para explicarles el por qué del gasolinazo, pero de ninguna manera mostrar suavidad ante la exigencia de los góbers.

******

Y PARA NO desentonar con las recientes protestas y con el tema de moda, hoy los barzonistas encabezados por Yako Rodríguez, trasladarán los bloqueos de las carreteras y casetas, esos que desquiciaron al Estado y a la población, pero que al parecer no le hicieron ni cosquillas a la federación, a las diversas dependencias federales en donde realmente le puedan picar el orgullo al presidente Enrique Peña Nieto y a su gabinete, ya que en la mira estarán las delegaciones y por supuesto los encargados de los changarros.

******