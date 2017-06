Rezos vs la FEPADE-Audiencias a prueba-Estragos tricolores

CON ROSARIO EN mano, literal, así se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra del ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, quien durante su presentación ante un juez por delitos electorales, no soltó las cuentas blancas en espera de que el juzgador no solicitara la prisión preventiva, y tal parece que los rezos le funcionaron al deliciense, que a pesar de ser vinculado junto a Pedro Mauli Romero, el ex secretario de Finanzas del PRI Estatal y los ex funcionarios de Hacienda, Jesús Olivas y Miguel Ángel Mezquitic, seguirán libres, pero investigados por el presunto desvío de 14 millones de pesos hacia las arcas del tricolor provenientes del salario de los trabajadores del Estado en el 2015.

Los que al igual que el viernes se ausentaron a la audiencia realizada en los juzgados federales, fueron por supuesto que el ex gobernador César Duarte, de quien se dice que en cualquier momento se le girará la orden de aprehensión por delitos electorales y firmada por la PGR, así como el ex empleado de la Secretaría de Hacienda, Adrián Dozal y la diputada Karina Velázquez, cuyo fuero la protege y protegerá al menos hasta septiembre del año que entra, mientras que el ex director de Administración, Gerardo Villegas, no acudió porque está más que preso en el CERESO de Aquiles Serdán.

Por lo pronto, los malosos nos comentan que la sartén por el mago la traen la FEPADE y la secretaria de la Función Pública del gobierno estatal, Stefany Olmos, la cual arrimó a la lumbre federal a César Duarte, cuestión que el fiscal César Peniche y sus MP’s pudieron lograr, por lo que ya está en manos de la federación ponerle o no la cazadora al ballezano.

******

TAMBIÉN REZANDO, PERO para que se pueda ejercer acción penal contra César Duarte, su antecesor, hoy el gobernador Javier Corral encabezará nuevamente las audiencias públicas, las cuales conforme más pasa el tiempo, más lucen vacías, ya sean en Juárez o en la ciudad capital, ya sea porque exigen registro cibernético o porque de plano a la raza ya le da más flojera formarse en el patio central de Palacio que chutarse la burocracia, por lo que después de permanecer más de 24 horas en la frontera y de anunciar allá y aquí el Programa de Fortalecimiento al Personal Policial y Sustantivo de la Fiscalía General del Estado, en el que les ofrecieron un aumento de sueldo a los ministeriales, hoy el góber se dará un baño de pueblo, a ver si resulta chubasco o todo un chapuzón.

******

AHORA SÍ QUE la sucesión en el PRI Estatal ya golpeó no sólo los frentes grillos que se disputan el despacho principales de las oficinas de la Dale, sino también a aquellos tricolores que tenían chamba y muy buena, como los son los delegados federales, y es que los malosos nos comentan que detrás de la renuncia de Javier Sánchez Rocha a la delegación de la SEGOB, está precisamente la sucesión desbocada por el puesto que aún ostenta Memo Dowell, pues según los más enterados, algunos homólogos de Sánchez Rocha también se han alebrestado por integrarse a las tribus que pretenden el puesto, razón por la que el oriundo de Sinaloa prefirió decir aquí corrió que aquí quedó, antes de quedar mal con el segundo al mando del país y su jefe directo, el secretario de Goberna-Chong, Miguel Ángel Osorio.

Y es que por más que por un lado los pesos pesados del PRI impulsen a Omar Bazán, el líder de la Fundación Colosio, y por el otro, además de lo que queda del duartismo se apuesten por la senadora Lilia Merodio, ayer le dimos cuenta que Fermín Ordóñez, ex dirigente del CDM capitalino no se bajará del tren, así como tampoco el ex secretario de Educación duartista, Pablo Espinoza, quien insiste en ser el mandón de las huestes revolucionarias.

******

AL QUE ANDAN balconeando gacho en las redes, las sociales y las no tanto, es a Edgar Olivas, líder de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, la CONATRAM, quien a principios de año bloqueó carreteras y casetas con sendos tractocamiones para protestas en contra del aumento a los precios de la gasolina y el diésel, sin embargo, un correo que circula por los correos de algunos periodistas, señalan al transportista como un presunto estafador, al que acusan de deber casi 350 mil pesos en combustible que utiliza para mantener a flote su changarro, con todo y que un día protesta y otro día también.