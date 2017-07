Reyes se fortalece-Por los 20…-Insistencia tricolor-Empalmados

POR SER UN hombre decente y capaz los malosos de las alturas decidieron la designación del ex diputado federal y local Luis Carlos Campos como nuevo titular de la delegación de Gobernación en el estado de Chihuahua.

Sin embargo, los que le saben a la grilla, aseguran que el parralense será el encargado de coordinar a los delegados federales en el estado y que el padrino, aseguran los malosos, es nada más ni nada menos que el ex gobernador José Reyes Baeza, quien posiciona las cartas en su tierra con miras a la reconstrucción política a favor del PRI para el próximo año.

Por cierto, sólo para no dejar nada en el tintero, también fue ungido delegado de Diconsa a Armando Valenzuela y casi se da por un hecho que Roberto Ditrich ocupe la Sagarpa. Así que la idea del presidente Enrique Peña es reformar la estructura gubernamental en estados donde no gobierna el PRI para que en el 2018 se pueda librar la reina de las batallas: La Presidencial.

******

BIEN DICEN QUE no hay que andar dejando muertos en el camino y es lo que no deja de arrepentirse el gobernador Javier Corral, quien ve con preocupación la demanda que presentó Rodolfo Leyva para la destitución del clérigo Javier “El Pato” Ávila en Comisión de Atención a Víctimas. Y es que la exposición legal del comisionado del Ichitaip del tema deja tan mal parado al gobernador Corral, quien no puede mezclar la gimnasia con la magnesia, que ya se convirtió un dolor de cabeza. La razón jurídica adversa ya se la explicaron en corto al mandatario, quien nada más no consciente lo injusta que es la ley, ello a pesar de que el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, abogado de altos vuelos, asegura otra vez lo contrario…

Para acabarla de amolar, ahora que salió la lista de los que aspiran a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las listas de los enterados nos confirmaron que otro clérigo quiere ir por dicho puesto, se trata del famoso Padre Negris, poco conocido como Gustavo Sánchez Prieto. Así que a cómo andas las cosas, si Juárez estuviera vivo, andaría que no lo calentara el sol con la vinculación iglesia-estado en el que ha caído el estado de Chihuahua.

En una de esas, el góber Corral se arrepiente de haber demandado al ex gober César Duarte por andar participando -20 de abril del 2013- en una ceremonia en el que se consagró él y al estado de Chihuahua al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado de María. Vaya, lo que pasaba en el pasado es cosa de niños con las andanzas del presente. ¿O no?

******

HABLANDO DE QUE no dejarán de intentar subir de nueva cuenta al pleno del Congreso el préstamo de los 20 mil millones de pesos y el Sistema Estatal Anticorrupción, los malosos en el legislativo ven con serias posibilidades un periodo extraordinario para el jueves próximo, eso sí y sólo sí, el gobernador Corral asegura los votos para sacar adelante sus encargos que ya en una ocasión sufrieron suelo.

*****

EN TERRENOS DE la familia revolucionaria, para este martes se espera que la senadora Lilia Merodio presente en el Senado de la República su solicitud de licencia, para buscar con tranquilidad este viernes el registro de su aspiración como candidata a dirigir el PRI en Chihuahua. La idea es que mañana miércoles le sea otorgada la licencia como tal y pueda tener, ahora sí, todos los requisitos a salvo.

Nos cuentan los malosos que los intentos de generar una sola planilla no cesaron, por lo que el mismo Omar Bazán Flores habría sido requerido al centro del País para tener una entrevista con Emilio Gamboa Patrón, en lo que sería un final intento por aclarar las fichas e insistir en que uno de los dos aspirantes declinara en favor del otro, todo con tal de no llegar a la contienda interna que en definitiva al PRI hoy no le favorece en lo más mínimo.

******

PERO HASTA AHORA lo más visible es el encontronazo tricolor, incluso desde el registro mismo, ya que las horas señaladas por ambas fórmulas para presentarse este viernes en las instalaciones del PRI estatal, se decanta por esos lares.

Y es que la dupla de Lilia Merodio y Fermín Ordóñez anunció que a las 12:30 estaría llegando a la sede del partido para presentar toda su documentación y las subsecuentes firmas de apoyo de los diferentes Comités Municipales que los respaldan. Peeeero media hora antes, a las 12:00 horas, estarían haciendo lo mismo Omar Bazán y Georgina Zapata, de acuerdo a lo dicho por el propio Bazán Flores. Así que desde ese momento se contempla el primer “cara a cara” de los tricolores, salvo que alguno cambien, por prudencia, la hora de su registro.