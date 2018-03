Revoloución tricolor-Marina en Chihuahua-Novela transparente-Soberbia indolente

LOS MALOSOS TRICOLORES no pudieron cerrar la semana con mayor intensidad después de la cascada de renuncias en la lista de candidatos a regidores de la planilla de Ayuntamiento que presentó la familia revolucionaria en la capital.

El primero que mandó por flanco izquierdo la nominación fue Martín Enríquez, seguido de Rosy Carmona, quienes emanaron de la elección de la base de Presidentes Seccionales y al no ser colocados en una posición de seguridad en la lista decidieron decir “gracias, pero no gracias”.

Y es que nos cuentan que Enríquez fue propuesto para ocupar el lugar número 10 de la lista, luego el 8 y de ahí llegó la renuncia a lo que se argumentó fue una grosería a la decisión de los Presidentes Seccionales tricolores en la capital. Con Carmona ocurrió algo simular, con todo y que pasó de la posición 7 a la 5, pero ni así la convencieron. Los relevos de la base tricolor fueron los Presidentes Seccionales que fueron derrotados en la contienda interna, lo cual desatará una polvareda cuya tarea de apaciguar se antoja difícil, con todo y que el delegado del CEN, Sofío Ramírez, anda ofreciendo hasta delegaciones federales para calmar los ánimos que están sumamente caldeados.

Otra renuncia terció la grilla tricolor ayer por la tarde fue la que publicó en su muro de “Face”, la ex directora del Instituto Municipal de las Mujeres en la administración pasada, Deyanira Perales, que, palabras más, palabras menos, dijo que el manoseo de la lista para beneficiar cuotas de grupos hacía a un lado a los perfiles competitivos. Ella fue colocada en el lugar número 11 y aunque después la bajaron al 7 también les aventó el arpa.

Tanto la propuesta de los Presidentes Seccionales como la nominación de Perales era relativamente esperado el mal trato, ya que son tres nombres contrarios a la corriente que domina el escenario dentro de la planilla de aspirantes a regidores en la capital, donde la mano del ex alcalde Marco Quezada es una sombra que meció la cuna tan bruscamente que no solamente despertó al bebé, sino que lo tumbó, ya que se quedó con la tercera posición en la persona de Teokali Hidalgo, a la sazón presidenta del Comité Directivo Municipal; el sexto escalón con su yerno Memo Domínguez y de refilón el siete con la ex legisladora Teporaca Romero. Vaya, hasta con el molcajete arrasó el chaparrito ex edil. Hoy las reacciones continuarán en esa olla de presión en que ayer se convirtió el PRI municipal.

******

CON ESO DE que el gobernador Javier Corral no le quiere soltar el caso del asesinato de Miroslava Breach a la Procuraduría General de la República, tal parece que quienes no pidieron permiso y van en busca de la célula criminal de “Los Salazar”, señalados como responsables de ordenar el crimen de la periodista, es ni más ni menos que la Marina, y es que trascendió que la semana pasada, un helicóptero de la Armada de México estuvo rondando el cielo de Chínipas, municipio de donde era originaria la corresponsal de La Jornada y en donde integrantes de ese grupo perteneciente al cártel de Sinaloa, tienen su centro de operaciones.

Los más enterados afirman que el sobrevuelo de la Marina y su incursión en la región serrana, ha levantado polvareda entre la raza que vive en los límites de Chihuahua y Sonora, los cuales señalan que muy probablemente tenga que ver con ir en busca “Los Salazar”, uno de los tentáculos del cártel de Sinaloa y que a decir de la Fiscalía General del Estado y sus investigaciones, mandaron matar a Miroslava Breach como consecuencia de sus reportajes.

******

ESTE LUNES LA novela del ICHITAIP que fue medianamente pausada el fin de semana se reanudará, pues se deberá conocer la decisión del juez segundo de distrito la aceptación o rechazo del infantil “safis vuelvis” que presentó la semana pasada Alejandro de la Rocha, cuya presidencia en el organismo transparente se ha vuelto la comidilla en los círculos judiciales no solo locales sino a nivel nacional. Y es que eso de primero presentar sendos escritos diciéndole al juez que aceptaba la sentencia y la cumpliría en todos sus aspectos, y después de 5 días nuevamente presentarse ante el tribunal con un nuevo documento diciendo que “nel pastel, porque dijo mi mamá que siempre no”, puso entre la espada y la pared al propio juzgador porque lo que a todas luces es una burla y se pudiera resolver con facilidad, tiene una carga poderosa de TNT político por el respaldo que tiene De la Rocha por parte del gobierno de Javier Corral (aunque en las declaraciones diga que no recuerda bien su apellido, ¡plop!).

El viernes tuvo que emitirse un acuerdo en el Juzgado de Distrito y este lunes deberá estar disponible en estrados. Se conocerá si la telenovela continúa en un Tribunal Colegiado o de plano se manda a la fuerza pública para que se cumpla la sentencia que ya había aceptado De la Rocha en lo personal y como representante legal del Consejo General del ICHITAIP.

******

EL QUE NO se aguantó las ganas de reclamarle a Rodolfo Leyva, comisionado del ICHITAIP, la “travesura” de haber impugnado su nombramiento como integrante del Consejo General de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, fue Javier “El Pato” Ávila, el sacerdote jesuita y amigo del gobernador Javier Corral, cuya amistad con el mandatario le abrió la puerta a dicho puesto, sin importar que se violentó el Estado laico garantizado por la Constitución, así que a raíz de esa molestia, el famoso “Pato” encaró a Leyva Martínez el viernes en la Plaza Hidalgo, cuando el comisionado transparente escuchaba las quejas de los periodistas en contra de Corral, el góber que jura y perjura no tener nada contra Leyva, no así su amigo el cura, quien se olvidó del amor al prójimo y le ganó el coraje.

******

EN DONDE LA soberbia y la indolencia continúan golpeando dos de los rubros más sensibles de la sociedad chihuahuense, como lo son la educación y la salud, es al interior del Gobierno del Estado, pues por más que el miércoles se rompió la liga con los maestros de la Sección 42 del SNTE, quienes salieron a las calles para exigir el pago de su sueldo y prestaciones, y de paso también exigieron la salida de Pablo Cuarón de la Secretaría de Educación, sin embargo, el empresario ferretero se afianza cada vez más en la dependencia, a pesar de que diversos subsistemas educativos se encuentran al borde del colapso, cuestión que está siendo replicada en la Secretaría de Salud y en los zapatos de Ernesto Ávila, ya que lo ocurrido el viernes con la protesta de los médicos y enfermeros del ICHISAL, además de la toma del Hospital Central, demuestra que el anochecer le llegó al Nuevo Amanecer, aunque a decir de los malosos y la reacción del gobernador Javier Corral, entre más pidan la cabeza de sus dos secretarios, más los sostendrá en el cargo, pues a él nadie lo manda.