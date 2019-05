Retrasos-Gira universitaria-León a cuidar chuletas

NO HAY PLAZO QUE no se cumpla y hoy se conocerá al ganador del contrato de inversión pública a largo plazo para la rehabilitación y prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales en la capital del estado. Se trata de la licitación dos que se lleva a cabo y todos los datos apuntan a que ahora sí alguien festejará, pues en la primera no había cómo declarar ganador. Y a pesar de que las autoridades han intentado a toda costa transparentar el proceso, la rumorología sigue presente, por lo que la justificación hacía el ganón pudiera ser de antología.

Le explico. Son tres las empresas (dos de ellas a través de asociación con otras más), las que presentaron su propuesta para dicha licitación que en palabras llanas implica invertir dinero en las plantas y en un contrato de 10 años beneficiarse de las aguas residuales. Negocio contemplado en la ley. Aquí lo interesante es que los tres participantes supieron, gracias a las propias bases, que la autoridad calculó que la inversión aproximada que tendrían que aportar las empresas para la rehabilitación de las plantas sería de 180 millones de pesos. Es pues, el primer dato a resaltar.

La empresa que ofertó la menor cantidad en monto a invertir fue la ya polémica Atlatec, SA de CV, la cual a lo largo de los años fue asociada con el senador Gustavo Madero, pero que hasta el momento nadie ha podido confirmar un vínculo entre ambos. La propuesta de dicha empresa fue de poco más de 160 millones 420 mil pesos; es decir, 19 millones y medio de pesos menos que los cálculos realizados por la autoridad competente. Asimismo, conocimos gracias a la transparencia del proceso, que de eso no puede quedar duda, que dicha empresa pretende ganar al cabo de 10 años una contraprestación de 596 millones, lo que significaría una ganancia de poco más de 430 millones de pesos en 10 años, sin contar algunos parámetros extras fijados en la licitación dos.

La otra competidora es la asociación formada por Suez Medio Ambiente México SA de CV., Suez International S.A.S, La Peninsular Compañía Constructora SA de CV y Grupo Acuanovus SA de CV, la cual ofertó una inversión de 179 millones 763 mil pesos para la rehabilitación y modernización de las plantas; es decir, 19 millones 343 mil pesos más que Atlatec. En tanto, para la contraprestación esta Asociación pretende obtener ganancias por el orden de los 635 millones de pesos en 10 años, es decir, 39 millones de pesos más que su competidor Atlatec.

El tercer sitio en inversión lo ocupó la Asociación formada por Fypasa Construcciones SA de CV y Operadora de Ecosistemas SA de CV, la cual ofertó invertir 179 millones 976 mil pesos, lo que se traduce en una diferencia de inversión de 19 millones 556 mil pesos más que Atlatec, mientras que su ganancia proyectada a 10 años es de 607 millones 470 mil pesos, es decir, 11 millones 470 mil pesos más de ganancia que la empresa empoderada como la de menos inversión y menos costosa para el erario como lo es Atlatec.

Los malosos nos aseguran que el proceso licitatorio está más blindado que la Casa Blanca y no precisamente la de Angélica Rivera. Empero, corren las apuestas. Por lo menos este columnista apostaría dos a uno a que el ganador será Atlatec SA de CV. En unas horas sabremos si estamos preparados para Las Vegas o nos quedamos jugando en un casino local…

******

LA ELECCIÓN DE dos magistrados ayer en el Congreso del Estado puso en evidencia la politiquería con la que siempre, ojo, siempre, se eligen a este tipo de puestos. Sin embargo, ayer se les pasó tanto la mano de tal suerte qué hay quienes asegura que ayer por la noche había disputados que analizaban seriamente la posibilidad de reponer el proceso, y es que las jugadas de fueron más bien de rebote que por una dirección clara de cómo se debían elegir a los ungidos. Todo comenzó cuando se maniobró todo lo necesario para sacar 10 nombres que deberían de ser votados en el pleno cámaras. Ahí se configuró un plan para dejar fuera a las mejores calificaciones en los exámenes y entrevistas, pues se pidió que cada representante en la Junta de Coordinación Política expresara quienes deberían de ser los votados, sin importar principio de representación numérica en el Congreso local, es decir, valió lo mismo las propuestas del PAN que las del Verde, cuando los azules tieneb 11 diputados y el verde uno.

La maniobra hizo que la jugada dejara fuera a por lo menos tres figurines en la contienda, lo que al mismo tiempo será imposible de defender si alguien interpone un amparo, pues se violó todo el resultado propuesto por los propios diputados en cuanto a los exámenes y entrevistas. Así pues, llegaron al pleno sólo los que traían la venia del Señor. Sin embargo, ya ahí, se complicó porque la bancada del PAN se fragmentó. Hoy por hoy está rota y no pudieron sacar la propuesta de Palacio que era Mayra Arróniz, de tal suerte que se cuela Alejandro Tavares. Para una segunda votación el mandón del PAN tuvo que olvidarse de su primera opción y apoyar ya sin menoscabo a Gregorio Daniel Morales, pues de obsecarse con Mayra no había futuro.

Fue pues tan atropellado el proceso que ya los abogados analizan la posibilidad de ampararse para la reposición de un proceso. Y es que cualquier juez con dos dedos frente concederá el mismo y le pedirá al Congreso que justifique su actuar, como en el pasado, pero la instancia legislativa trae en contra el examen de conocimientos que es la prueba madre y los resultados de la entrevista, que dicho sea de paso, es altamente relativa porque es interpretativa. Corren las apuestas, y el fantasma de Rodolfo Leyva está más que vivo.

Y es que al recordar las calificaciones que sacaron en el examen que se les aplicó a los aspirantes, Tavares apenas aprobó con un 75, mientras que Morales Luévano lo superó por una décima, demostrando los diputados que el compadrazgo, las influencias y las palancas, son más importantes y consiguen mejores puestos que Los mejor calificados y capacitados, como es el caso de Karla Reyes, Esteban Díaz o Héctor Luis García, quienes aprobaron el examen con los puntajes más altos, pero como ellos nos son compas del gobernador y del panismo, simplemente los dejaron fuera, pues aunque aún falte por elegir a otro magistrado, ese puesto afirman que ya lo tiene garantizado Mayra Arróniz, otra que no llegó ni al 80 en su calificación, pero que tal parece que trae el 100 desde Palacio.

******

EN ESTE MISMO tema de los aspirantes a magistrados que ayer convulsionó al Congreso local, un dato que llegó es la manera en que los funcionarios de la 4T en el municipio de Cuauhtémoc, les terminó importando un kilo de pepino el discurso anticorrupción y de trabajo íntegro que a diario les receta el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como fue el caso de Karen Mota, quien por quedar bien con sus líderes aldeanos; dedicó todo el día laboral para escaparse de su función municipal y apoltronarse entre las curules de los legisladores y grillar para impulsar a Sofía Hernàndez Holguín como magistrada administrativa.

Así de la gasto la chamaca ayer quien fue captada una y otra vez entre las curules, cuando debía estar atendiendo su responsabilidad como funcionaria del municipio. Pero bueno, así andan algunos de la 4T de desordenados. Por cierto que nos cuentan que la fémina atiende lineamientos del subdelegado regional de Chihuahua, Marcelino Gómez, quien no podrá llamarle la atención, pues sin duda en el camino de la honestidad en el servicio público se tiene que predicar con el ejemplo y el mozuelo definitivamente carece de elementos.

******

NO CONFORME CON ahondar más en el caos de los sistemas de salud en todo el país, como son el IMSS y el ISSSTE, el gobierno federal trae en vilo a la Secretaría de Educación estatal, y es que a decir de quienes más saben, el retraso en la licitación para la producción de los libros de texto gratuitos por parte de la Secretaría de Educación, afectaría a miles de alumnos en el estado de Chihuahua, sobre todo en las zonas rurales, en donde de por sí es un problema que los libros lleguen a tiempo, sin embargo, en esta ocasión sí le pegaría a cientos de escuelas primarias que podrían empezar el ciclo escolar 2019-2020 sin el material didáctico necesario.

Y es que el retraso de la gente de Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública y responsable de la licitación, a través de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, ha puesto a dudar de la capacidad del funcionario y su gente, quien por cierto, tiene de jefe de asesores a un viejo conocido de los chihuahuenses y del priismo, Juan Ramón Flores, excoordinador de Comunicación Social de César Duarte, así que por lo pronto y ante el error cometido con los libros de texto, los que tendrán que pagar las consecuencias serán la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, los maestros y por supuesto, los estudiantes.

******

VAYA TAREA QUE le confiaron sus compañeros senadores al morenista Cruz Pérez Cuéllar, pues como si se tratara de poner a un leon s cuidar las chuletas, el expanista que le hace ojitos a la gubernatura de Chihuahua en el 2021, fue electo para presidir el grupo de trabajo que dará seguimiento a los procesos electorales de este año en los estados de Puebla, Baja California, Quintana Roo, Aguascalientes y Tamaulipas, por lo que a ver si les pone un estate quieto de verdad a los mapachitos de Morena que surgieron acá en el norte, como Héctor Barraza y compañía, o solamente se va contra los azules que mandó el PAN Estatal que acá dirige Rocío Reza, lo cierto es que el senador tendrá mucha chamba, pues eso de las malas mañas en las elecciones no se quita con una aspirina y tampoco es mera gripa.

******

A QUIEN LAS acusaciones de nepotismo y violencia política le han hecho lo que el viento a Juárez, es al súper delegado Juan Carlos Loera, tan es así que a mitad de semana se paseó por la Ciudad de México, en donde se reunió con el canciller Marcelo Ebrard so pretexto de la situación de crisis migratoria que padece la frontera chihuahuense, además de que aprovechó el viaje para reunirse con directivos del Infonavit y buscarle un arreglo a la problemática al tema de las viviendas abandonadas, pero lo que llamó la atención, de nuevo, es que su tío, Gustavo de la Rosa, el diputado de Morena que pidió licencia, no lo suelta ni a sol ni a sombra, y eso que cuando se separó de su curul negó que lo hizo para auxiliar a su sobrino.