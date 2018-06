Resignados con AMLO-Aires prestados-Consentidos azules-Urgencias legislativas

SOLAMENTE ELLOS SABEN si fue resignación o traición, pero ayer durante la estancia de Andrés Manuel López Obrador en Chihuahua, se concretó con el tabasqueño un encuentro de esos que se pretendió mantener con total hermetismo bajo la más estricta reserva; obviamente no se pudo al cien por ciento, porque al final del día terminó trascendiendo el encuentro del Peje con algunos de los llamados “dueños del pueblo” entre los que había apellidos como Elías y Cruz.

La doble combinación causará revuelo cuando empiecen a salir los nombres, porque al final del día cada uno de esos nombres tendrán ligas sanguíneas directas con los fuertes mecenas y patrocinadores no solamente del candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, sino del hoy gobernador del estado, Javier Corral Jurado. De hecho en los clubes deportivos donde alguno de esos empresarios incluso fue presidente (Club Campestre de Chihuahua) es muy común ver en la actualidad disfrutando de su nuevo deporte favorito al titular del ejecutivo, como lo es el golf, con todo y los celos que se puedan despertar en la familia Elías Madero, propietaria del San Francisco Country Club. Poco a poco se irá desgranando esta mazorca que accedió a un encuentro cercano con AMLO, donde obviamente el principal impulsor fue el empresario autodeclarado morenista, Miguel González Lardizabal, junto con su patrocinado y amigo, pero hoy encampañado candidato a la alcaldía, Fernando Tiscareño Luján.

******

PARA NO SOLTAR al oriundo de Macuspana, a unos cuantos días de las elecciones del 1 de julio y con su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, liderando todas las encuestas, las dirigencias de Morena, PT y PES se han enfocado en el reclutamiento de representantes de casilla, una orden que llegó desde arriba y desde la coordinación de campaña del oriundo de Tabasco, pues con todo y que trae las preferencias electorales consigo, a López Obrador todavía lo espanta el fantasma del supuesto fraude del 2006, cuando Felipe Calderón lo derrotó en las urnas con medio punto de ventaja, algo que busca exorcizar con la presencia de su gente en las casillas que instale el INE.

******

EN EL MISMO hilo conductor de la grilla, aunque se mostraron unidos y con aires de victoria, lo cierto es que por dentro existían dejos de derrotismo. Así lo revelaron malosos chihuahuenses que tuvieron la oportunidad de convivir con el círculo cercano de Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quien apenas el fin de semana estuvo en la capital del estado ante un pletórico gimnasio “MBA”, repleto y mostrando el músculo azulado en toda su expresión, sin embargo, los más enterados nos dicen que en el fondo, en las encerronas entre mandones, las esperanzas se veían diluidas.

Tan es así que hubo aquellos que, incluso, reunieron a su gente para pedirles que comenzaran a reestructurarse y a prepararse para una eventual derrota, con la mira puesta en poder posicionarse en puestos clave dentro del Partido Acción Nacional, y no necesariamente en los puestos del gobierno federal que quedarán vacantes con la salida del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y es que según los que más saben, los heridos que dejó la candidatura de Anaya a Los Pinos, en caso de perder las elecciones del 1 de julio, abrirían un socavón enorme en la estructura del CEN panista, por lo que ya urge ir previniendo ante una trágica desbandada que termine por dejar con las manos vacías a los anayistas de sangre azul.

******

PRECISAMENTE BAJO ESE escenario no tan grato para los del PAN y el crecimiento de Morena, al menos en lo que respecta a las encuestas, los malosos también nos enteraron que desde Palacio de Gobierno y de las entrañas del Comité Directivo Estatal, ha salido la orden de enfocarse en la retención de las curules que otorgan los Distritos 15 y 17 en el Congreso local, en donde Jorge Soto y Blanca Gámez buscan la reelección, y es que el panismo, a sabiendas y a decir de las encuestas, de que en Juárez podría perder varios espacios legislativos, tiene que poner toda la carne al asador de dos de los diputados más cercanos al gobernador Javier Corral, con eso de que se les podría desbalancear la bancada y entonces sí, perder de plano el control del Poder Legislativo.

Mientras tanto, los otros tres distritos de la capital, sus aspirantes (Geo Bujanda, Miguel La Torre y Rocío González), deberán rascarse con sus propias uñas, pues es de todos conocido que el corralismo no corre por sus venas, aunque en varias ocasiones, los dos últimos le hayan sacado las papas del fuego a Corral.

******

YA QUE ANDAMOS con cuestiones legislativas, sería en los próximos días y en sesión extraordinaria, cuando la Ley de Publicidad Oficial, esa que envió el gobernador Javier Corral y que pretende dictar líneas editoriales a los medios de comunicación a los que se les contrate, podría dictaminarse y subirse al Pleno, pues es una prioridad para el mandón de Palacio, con eso de que la reestructuración del Congreso del Estado está a punto de cuajarse apenas y pasen las elecciones.

******

SIGUIENDO CON LAS urgencias en el Poder Legislativo, los malosos nos enteraron que este jueves se tiene contemplado que el gobernador Javier Corral envié la primera tanda de propuestas para designar nuevos magistrados en el Tribunal Superior de Justicia.

Son 7 los nombres que llegarán al Congreso del Estado, en el marco de una nueva dinámica de designación, la cual consiste en que, de una lista de 21 nombres que llegó al despacho de Corral Jurado directamente del TSJ, los intereses de Palacio deberán elegir de esas 7 ternas a un privilegiado para cada Sala judicial vacante; el nombre se enviará al Legislativo esperando obtener la aprobación de las dos terceras partes de los diputados ahí presentes, pero la propuesta que no alcance esa votación deja vacante el espacio en espera de que el propio gobernador envíe un segundo intento de los dos nombres que le quedan para dicha Sala. Si nuevamente la propuesta de Palacio no obtiene las dos terceras partes del voto de los diputados, en automático el tercer nombre que no había sido enviado ocupará dicho espacio. Son las nuevas reglas, por lo que el entramado no la tiene del todo fácil el Nuevo Amanecer para operar la designación de los suyos, pero esa madeja el jueves se espera empiece a deshilarse.