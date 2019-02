Regalos morenos-Retrasados locales-Golondrina tricolor-Transporte basura

EL PRESIDENTE DE la República, Andrés Manuel López Obrador, no sólo visitará de nueva cuenta al estado dentro de un mes para entregar apoyos a través de la Secretaría del Bienestar, sino para presenciar la Mesa de Seguridad, la misma que encabeza todos los lunes en el centro del país, pero que se volvería itinerante e iniciaría su andar en Monterrey, Nuevo León, a mediados de febrero, por lo que el tabasqueño afirmó que con tal de recuperar la paz, estará en todas las regiones de México para coordinar los avances contra la delincuencia.Los que más saben aseguran que el lugar elegido sería, para no variar, Ciudad Juárez, en donde existe mayor coordinación entre las autoridades federales con las locales, por lo que de nuevo surge esa sensación de que el presidente López Obrador le está sacando la vuelta a la capital del estado, aunque eso todavía está por verse en los próximos días cuando confirmen las visitas del mandón de la nación.

YA QUE HABLAMOS del presidente López Obrador, sus visitas y el Censo del Bienestar, ayer el inquilino de Palacio Nacional reconoció que existe un retraso en la recolección de los nombres de los beneficiarios de programas sociales, especialmente en el censo de los adultos mayores que recibirán su pensión, y aunque no dijo en cuáles estados del país, lo cierto es que donde el tiempo apremia y los ahorca, es en las entidades del norte, incluyendo a Chihuahua, en donde el súper delegado Juan Carlos Loera no se da abasto, pero como él mensaje del presidente ahí está, el coordinador de los programas federales tendrá que darse carrilla y febrero será crucial para quedar bien con el oriundo de Macuspana.

PARA NO DEJAR los terrenos de Morena, los malosos nos cuentan que las nomina del amor empieza a salir poco a poco; unos porque siguen cobrando jugosas compensaciones y otras porque fueron recortadas del presupuesto.

La malosa informante, pudorosa que es, pidió no revelar tanto detalles, pero no contuvo el morbo de anunciar que algunos mandones en el partido Morena andan con sentimientos encontrados, y es que mientras uno mantiene en la nómina legislativa a su “puchunguita”, el otro está algo triste porque a la novia le acaban de desaparecer el cargo y por consiguiente lógica el cheque.

Esa es la razón por la cual algunos en Morena ven feliz a uno de los líderes y cabizbajo a otro. Se trata de los agridulces momentos del amor político.

AL QUE AYER le cantaron las golondrinas en el Comité Directivo Estatal del PRI, felices de la vida por cierto, es al exgobernador César Duarte, quien por fin perdió sus derechos políticos como miembro del otrora partidazo, y es que a la oficina de Omar Bazán, dirigente tricolor en el estado, llegó un oficio firmado por la subsecretaria del Consejo Político Nacional del PRI, Socorro Jasso Nieto, para que Bazán Flores diera de baja del Consejo Político Estatal a Duarte Jáquez, que a casi dos años de que le giraron su primer orden de aprehensión, todavía fungía como un honorable consejo tricolor en calidad de exgobernador, así que para irse deshaciendo de los recuerdos del ballezano, la familia revolucionaria concretó el proceso del hombre que los terminó por liquidar electoralmente acá en Chihuahua.

Y MIENTRAS EL ex gobernador se queda sin partido, o fuera del partido, que para el caso es lo mismo y se aprecia igual desde El Paso, Texas, aquí varios de los que fueron sus operadores financieros andan inquietos por los movimientos que realiza el gobierno de Javier Corral.

Nos cuentan que un empresario constructor que estuvo involucrado en la edificación de las famosas casas ecológicas que operó carretadas de millones extraídos de Pensiones Civiles del Estado, creyó que por compartir la mesa en una cena privada con el gobernador Corral lo mantendría sano y a salvo.

Resulta que la constructora involucrada ya salió a relucir en la investigación formal, pues no solamente hay inconsistencias en el asunto de las casas ecológicas, sino en la construcción del Estacionamiento Ecológico y algunas acciones más de bacheo y pavimentación.

Total que el tema no es menor y son decenas de millones de pesos los que no cuadran en los números de la dichosa investigación que ya está tocando las puertas de la judicialización. El empresario quisiera revivir aquel momento en que tuvo en la misma mesa sentado a Corral Jurado, una noche en un festejo privado allá en una casa del San Francisco Country Club, cuando apenas iniciaba el quinquenio del Nuebo Amanecer, pero el tiempo no puede regresar. ¿O si?

OTROS QUE PODRÍAN quedar liquidados, pero de sus puestos de trabajo, son varios trabajadores del ISSSTE en el estado, no los sindicalizados, porque esos están más protegidos que un huachicolero en el sexenio pasado, pero así aquellos que estaban por contrato temporal o de los llamados de confianza, tan es así que desde ayer anda el rumor de manifestaciones al exterior de la delegación que encabeza Jorge Esteban Sandoval, quien usó su colmillo priista, aunque ahora sea moreno, para llamar a los líderes sindicales y contener la tormenta, pues con ellos no es la bronca, aunque de plano sí se venga un ligero descontrol con los despidos que se avecinan.

QUIENES ALISTAN UNA serie de protestas ante el posible aumento al pasaje del transporte público, son integrantes de Retén Ciudadano, los mismos que cada jueves se reúnen en la Secretaría de Hacienda amparando a conductores contra la revalidación vehicular, por lo que ante lo que consideran un inminente incremento al pasaje de las rutas alimentadoras, el colectivo se reunirá el domingo en el parque Urueta, para ir analizando qué medidas tomarán.