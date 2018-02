Regalo tricolor-Jefes y canallas-Narro retado

VAYA REGALO QUE le dio el PRI nacional al gobernador Javier Corral el mero día de su Primer Informe de actividades, y es que sin decir agua va y presentándose en las instalaciones de la FEPADE allá en la Ciudad de México, la representante del partido tricolor ante al Instituto Nacional Electoral, Claudia Pastor Badilla, acudió ante dicha Fiscalía para denunciar al góber chihuahuense y a varios de sus funcionarios públicos por lo que el priismo considera delitos electorales, mismos que estarían siendo cometidos desde que inició y durante la “Caravana por la Dignidad” que agarró vuelo desde el pasado 20 de enero y que deberá concluir el domingo 4 de febrero cuando lleguen a la capital del país.

Es decir, el mandón de Palacio quería denunciar y salió denunciado, y aunque dichos procesos son más tardados que la Cuaresma, lo cierto es que los servidores públicos más involucrados en la caravana son aquellos que pretenden postularse como candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, el coordinador de Gabinete, Gustavo Madero, así como la secretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza, quienes el lunes 22 de enero en Meoqui, afirmaron que participar activamente en la “Caravana por la Dignidad” es parte de su chamba como funcionarios y que por supuesto, no habían solicitado licencia para ausentarse de sus oficinas y enfilarse en la “revolución de las conciencias”.

Es por ello que los priistas, ni tardos ni perezosos, a sabiendas de que ambos funcionarios de primer nivel solicitarán licencia para contender por una candidatura del PAN, les metieron el pie ante la FEPADE, la misma que el gobernador Javier Corral ha ninguneado en lo que respecta al caso de los desvíos de recursos públicos de las arcas de Chihuahua al CEN del PRI, luego de que Santiago Nieto fuera destituido como fiscal y en su lugar incorporaran a Héctor Díaz Santana, así que por lo pronto y todavía sin oficializarse sus aspiraciones, ya existen sendas fotografías y videos de cómo ambos encabezan la caravana, misma que deberá ser investigada por las autoridades electorales.

******

YA QUE ANDAMOS con cuestiones electorales, ayer y después de que ofreció una conferencia frente a decenas de estudiantes en la Universidad La Salle, el precandidato de “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, acudió a Palacio de Gobierno para pisar base con el gobernador Javier Corral, justo minutos después de que Diego Fernández de Cevallos, “El Jefe Diego”, hiciera lo propio y visitara al mandatario estatal en la sede del Poder Ejecutivo, donde seguramente los tres coincidieron y se alistaron para después partir al Centro de Convenciones, donde Corral Jurado recibió la pleitesía del mandón en turno.

******

PERO LA PLEITESÍA al gobernador Javier Corral sólo llegó de propios y no de extraños. Lo increíble es que al iniciar el discurso de su Primer Informe, el senador con licencia ninguneó al secretario de Salud del gobierno federal, José Narro Robles, enviado del presidente Enrique Peña Nieto, al exigirle que le dijera a su jefe, en tono retador, que agilice la extradición de César Duarte… vaya, al ex rector de la UNAM no le quedó de otra que anotarlo todo en su libreta. Y así, prácticamente solo, con la presencia de “El Jefe Diego”, del precandidato presidencial de su partido, Ricardo Anaya y del único gobernador que se dignó a venir, José Rosas Aispuro, del vecino estado de Durango, es como Corral acrecentó su pleito con la federación, ante un Centro de Convenciones medio lleno, aunque eso depende de la subjetividad con que se mire.

******

QUIEN DESPUÉS DE formalizar su registro como aspirante al Senado de la República se aplicará en la logística de su precampaña, es el ex gobernador José Reyes Baeza, del cual los malosos nos comentaron que volverá a la capital del estado el próximo lunes, con la intención de reunirse con su compañera de fórmula, Georgina Zapata, y así analizar el proyecto y los futuros recorridos que los catapulten a la Cámara Alta bajo las siglas del PRI, que a decir verdad, el partido ha fijado sus esperanzas bajo el nombre del director con licencia del ISSSTE, a sabiendas de que es de los pocos que se salvan de las acusaciones de corrupción que arrastra la familia revolucionaria.

******

CONTINUANDO CON LOS chicos tricolores, el que fue visto muy activo durante la formalización de precandidaturas a senadores y diputados federales es el ex alcalde de Delicias, Memo Márquez, el caballito de todas las batallas electorales del PRI, y es que al parecer fue llamado de nueva cuenta para sacarle las papas del fuego al dirigente estatal, Omar Bazán, quien ayer de plano brilló por su ausencia y el que tuvo que salir al quite fue el delegado del CEN, Sofío Ramírez, al cual se le caía la cara de vergüenza de ver cómo el encargado de las oficinas de la Dale ni siquiera pudo ser buen anfitrión,