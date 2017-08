Reforma… sin piedras-Van vs Lucha-Amarillo azul-Comilona tricolor

EN TERRENOS LEGISLATIVOS todo indica que la reforma electoral verá la luz la próxima semana, salvo que desde Palacio de Gobierno se opere en contra, por aquello de que priva el interés por parte del círculo cercano al gobernador Javier Corral, para que en la propia casa azul no se concreten las reelecciones de varios panistas que no han seguido el ritmo marcado por el principal inquilino de la Venustiano Carranza y Aldama.

Y es que al eliminarse de la discusión en el Congreso del Estado de asuntos como el porcentaje de votación para mantener el registro por parte de los partidos, la reducción o desaparición de los plurinominales, así como el recorte al presupuesto hacia los partidos, prácticamente no hay quienes le hagan el feo a dar su visto bueno y aprobación total a la reforma en cuestión que vendrá a reglamentar prácticamente un solo tema de fondo: los tiempos de separación del cargo público por parte de los alcaldes, síndicos, diputados y regidores que busquen la reelección de su encargo, así como las reglas de operación para los independientes que ya ejercen el poder y quieren repetir la experiencia.

Al ser reforma constitucional, porque modificará varios renglones de la Constitución Política del Estado, la reforma electoral debe contar con la aprobación de las dos terceras partes del Pleno del Congreso, es decir que si van todos los diputados es menester 22 votos. Ya están amarrados, solamente se encuentran en duda los que operan linealmente con el corralismo, que en ocasiones son 12 y a veces el número les crece a 15 y no solamente son azules, sino que el PES juega alineados con ellos y en no pocas ocasiones Movimiento Ciudadano y a veces hasta MORENA.

Lo cierto es que todo se encuentra más que planchado y el dictamen en las Comisiones Unidas Primera y Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales debe estarse votando en esta misma semana para que la próxima se convoque a Periodo Extraordinario de Sesiones, se insiste, salvo que Palacio de Gobierno mueva sus piezas en contra de la propia casa azul. ¿Será?

******

YA SALIÓ EL peine del revés que le asestaron al Consejo de la Judicatura desde el Congreso del Estado, pues los malosos nos aseguran que lo dicho por el diputado del PAN, Jesús Valenciano, en relación a que no pasaría la iniciativa del Poder Ejecutivo para dotar de presupuesto oficial al ya no tan recién nacido organismo, tiene su raíz en el actuar de la consentida del Nuevo Amanecer en la Judicatura, Lucha Castro, a quien su actitud de diva ya cansó a más de uno, no sólo al interior del Poder Judicial, de donde la “luchadora social” pretende ser la dueña, por lo que tal parece que en el Legislativo también le buscan aplicar un “estate quieto” a la activista que a dos meses de asumir su cargo, se fue de vacaciones a Suiza.

******

CON TODO Y que aterrizó no hace mucho de la Ciudad de México y que apenas pasó su cumpleaños número 51, los malosos nos comentan que el gobernador Javier Corral volverá a viajar al centro del país el fin de semana junto a su coordinador de Gabinete, Gustavo Madero, quien anda más que ajetreado en eso de tejer la plataforma que los impulse, tanto a él como al góber, a un posicionamiento más que alto y firme con rumbo al 2018, pues el mentado “Encuentro Chihuahua” sólo es la punta de lanza de los que se les viene a ambos personajes, los cuales en los próximos meses estarán muy conectados con la ciudad del smog, esa que tanto añoran por más que el jale lo deban de hacer acá.

Así que mañana y durante el arranque de la precampaña del Frente Amplio que une al PAN, al PRD y a los que se sumen contra AMLO y el PRI, por más que le quieran aplicar el nombre oficial de diálogos políticos con una pizca de foros en beneficio de la sociedad, el mandatario estatal será la estrella y anfitrión, por lo que muy seguramente intentará convencer a los grillos estelares que vienen, que bien podría ser un buen candidato de unidad el año que entra, ya que si la frase de “cárcel para Duarte” funcionó, por qué no habrá de serlo si promete encarcelar a todos los dinosaurios priistas, aunque ya es de todos conocido que del dicho al hecho, hay muuuucho trecho.

******

CON ESO DE que los que suspiran con cargos públicos en el 2018 ya andan levantando la mano y están saliendo de todos lados, la actual alcaldesa de la capital, Maru Campos, le ha pisado al acelerador no sólo a las obras y acciones en el Municipio, sino al parecer también a la política, y es que ayer durante un evento en el que coincidió con el gobernador Javier Corral, la presidenta municipal también lo hizo con el dirigente estatal de su partido, el PAN, Fernando Álvarez Monge, con quien no desperdició la oportunidad de platicar en corto, ya que el comienzo del proceso electoral no está para nada lejos y es necesario ir poniendo las cartas bajo la mesa.

******

ASÍ QUE HABLANDO del futurismo electorero y con la reforma electoral atorada en el Legislativo, a pesar de que se diga que pronto saldrá y más parchada que los pantalones del Chavo del 8, se supo que al gobernador Javier Corral le convendría que no se establezcan las reglas del juego de la reelección y así el INE sea el que las defina, pues eso significaría que tanto los alcaldes de Juárez, Parral y Chihuahua, los independientes Armando Cabada, Alfredo Lozoya y la panista Maru Campos, respectivamente, tendrían que separarse del cargo y por tanto les restaría fuerza en sus aspiraciones, cuestión que le abriría al mandón de Palacio las posibilidades de ir eligiendo a sus propios candidatos.

******

Y COMO LOS destapes serán el pan de cada día en los próximos meses, otra que seguramente no se quedará tranquila mientras el agua de la grilla hierve el año que entra, es la senadora Lilia Merodio, quien ayer estuvo muy cerca de ni más ni menos que de Miguel Ángel Osorio, el secretario de Goberna-Chong, pues ambos hasta posaron para la foto y platicaron en corto, luego de coincidir en un evento de índole federal al que la legisladora priista fue invitada desde Los Pinos, por lo que a unos días de haber sido borrada de la carrera interna por la dirigencia del PRI Estatal, en donde ya despacha Omar Bazán, la senadora envió en esa imagen con el número dos de la federación, un mensaje con destinatario en la colonia Dale.

Además, el mensaje verdadero habrá de llegar en los próximos días, pues los malosos de las alturas revelaron que la juarense logró amarrar la vicepresidencia del Senado, así que todo parece indicar que ese fue el costo allá arriba para que Merodio desistiera de competirle la dirigencia estatal del partido a Bazán.

******

PARA NO DEJAR el tintero tricolor con gotas que manchen el plumaje del nuevo dirigente estatal, ayer se concretó finalmente la comilona VIP de los ex presidentes estatales del partidazo, allá en las instalaciones de la Colonia Dale.

Este año el presupuesto no alcanzó para el restaurante de postín La Casona, y para no generar suspicacias Omar Bazán no usó su hotel ubicado allá en la vialidad Sacramento.

Republicanos y austeros, el encuentro fue en el Comité Directivo Estatal, donde solamente se contaron tres ausencias: Miguel Ángel González que anda de vacaciones familiares en unas islas muy lejos de aquí; Graciela Ortiz que sigue regodeándose por la aplanadora que logró pasarle a su compañera en el senado, Lilia Merodio, en el pasado proceso interno; así como Óscar Villalobos que mandó justificando médico. De ahí en fuera todos los “ex” dijeron presentes y se formaron en posición de firmes frente al nuevo mandón, desde Mario Tarango que como buen lagartón de la política hace tiempo que no salía de su rancho en Delicias para atender asuntos de partido, hasta Karina Velázquez y Memo Dowell que andan más preocupados por sus procesos legales que por la actividad partidista. Es más, hasta Marco Quezada y Alex Domínguez, con todo y su paso por la rebeldía tricolor, acudieron para dejar muestra de su renovada disciplina partidaria. Bazán prácticamente cerró el círculo de los mandos altos y medios, y ahora solo toca que aceite la maquinaria y a la tropa que se rifará el pellejo en el campo de batalla electoral. Ahí se conocerá si las promesas de amor de los generales bajan a las filas de sus respectivos batallones.

******

PRECISAMENTE HABLANDO DE los que quieren ser y que comienzan a saltar de uno y otro lado, el que también ya inició a mover el pandero para ser el candidato del PAN a la alcaldía de Juárez, es el hasta hace poco funcionario de Gobierno del Estado, Carlos Angulo, quien hoy hará circo, maroma y teatro en el Congreso local, a donde acudirá por la mañana para interponer una denuncia en contra del proyecto “Juárez Iluminado”, ese que tanto le trabaron al alcalde de esa ciudad fronteriza, Armando Cabada, y que se ha convertido en una bandera de la oposición para sacar raja política a costa del presidente municipal independiente.

Así que para no perder la costumbre y también iniciar su “precampaña” para suceder al actual edil de la frontera, Angulo soltará su show en la Torre Legislativa.