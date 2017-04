Rebelión frustrada-La Torre firme-Alternancia delincuencial-La sombra del secuestro

SE RAJÓ O lo rajaron, esa fue la incógnita que privó luego de la renuncia de Nachito Rodríguez al frente de la Auditoría Superior del Estado. Y es que a pesar de que los diputados se fajaron recio para sostenerlo en el puesto, el hoy renunciado tuvo que decir que mejor no y que francamente lo disculparan los que lo apoyaron en la vertiginosa batalla por un puesto que duró apenas unos días.

Los malosos nos confirmaron que Nachito se rajó luego de que lo amenazaran con la cárcel, sí, como lo leyó, con prisión, sino desistía en su intento por permanecer en el puesto que los diputados le otorgaron. Los que saben del caso nos confirmaron que “un cadáver” que olía a rayos de hace algunos ayeres le desenterraron al renunciado Auditor, y, por cierto, su calado era de tal magnitud que no le quedó otra que renunciar.

La decisión de Rodríguez llegó a eso de las 12:30 del día a oídos de los mandones del Congreso, lo cual dejó perplejos a los involucrados en el motín anticorralista. Y es que desde la Junta de Coordinación Política estaba tomada la decisión de hacer valer la palabra del Legislativo y hacer permanecer a Nachito en el puesto. Así que el chaval sólo atinó a decir por teléfono a sus apoyadores “perdón”, lo cual fue una mentada de madre a quienes habían comandado la rebelión que ayer se disipó con una simple renuncia.

******

LA DECISIÓN DE Rodríguez creó un sisma en los diputados del PAN, ya que desde Palacio también se mandó un torpedo para los diputados disidentes y se focalizó en la figura del coordinador de la bancada azul, Miguel La Torre, quien sufrió ayer una intentona de deponerlo en el puesto y que se quedara con el mismo el diputado Jorge Soto y en la vicecoordinación la legisladora Maribel Hernández.

Desde Palacio le mandaron decir a los diputados que el que manda en el estado es el gobernador Javier Corral, es decir, que si no se alinean el senador con licencia los dejaba fuera del juego y que la mayor prueba estaba en el caso Rodríguez. Se trató pues de un mensaje que dejó atónitos a los diputados que han expresado su forma de pensar en contra de los designios de Corral, pues el gobernador los puso con la cara en la lona y, por si faltaba algo, les dejó el recado que si les gusta que bien y si no pues que aguanten porque sólo de esa sopa había. Ese tema hizo que la posición de La Torre se fortalecería al interior de la bancada, ya que los diputados ven, ahora más que nunca, fuerte a su coordinador y para desarmarlo, Palacio deberá pasar por encima de los propios y no tan extraños legisladores azules de oposición.

******

PASANDO A OTRO tema que trajo de cabeza al gobierno del Nuevo Amanecer, los malosos nos confirmaron que los chavalos de Javier Corral dilataron más de 48 horas la información en torno al hallazgo del cuerpo sin vida de la esposa del diputado local petista Rubén Aguilar, Matilde Gil. Y es que la noticia llegó desde el sábado a los oídos del gobernador Javier Corral. Sin embargo, la información se filtró a los medios de comunicación y la estrategia de resguardar la misma se vino abajo y sólo atinaron a decir, primero, nada y después muy poco. A ello sólo agregó la promesa del gobernador Corral de dar con los responsables.

Pero la historia dio algo más de qué hablar. Los malosos nos confirmaron que la autoridad estatal liberó a un indiciado luego de que el mismo dijera que no sabía nada de la desaparición de la señora Gil. Se trata de un trabajador de la escuela en la que laboraba con la hoy occisa y sí existía cercanía con la misma. Sin embargo, el conserje de la escuela fue liberado, pero su vinculación vino a la hora de que la pareja sentimental del mismo fue interrogada, pues la fémina aceptó el secuestro de la señora y el papel que jugó su novio.

Al darse cuenta de que se confirmó tal delito, la autoridad en ese momento cambió de rumbo. Los encargados de personas desaparecidas levantaron las manos y le pasaron la pelota a la Unidad Antisecuestros. Ellos mismos decidieron dejar libre a la fémina involucrada con el fin de que ésta los llevara con el principal actor material del asesinato de la señora, pero ohhhhh sorpresa, “el cebo” se le fugó a la autoridad; vaya, no le pusieron anzuelo.

Los malosos nos indicaron que el secuestro fue en Fashion Mall y de ahí se dirigieron a un lugar cercano a la Central Camionera vieja, incluso que los maleantes regresaron por la camioneta de la maestra Gil. Pero lo desafortunado es que, según la propia autoridad, el fallecimiento vino pocas horas después del secuestro. Hasta el momento sólo nos aseguran de que hay más indiciados pero el caso seguirá dando más de qué hablar.

Ahora, el gobierno del Nuevo Amanecer tendrá que lidiar con este nuevo frente político que abrió no solamente con una familia, sino con un partido político, que para variar, ya era “per sé” un opositor natural a la corriente política de Javier Corral.

******

COINCIDENCIA O MALA fortuna, es algo que tocó como destino, pero en el cierre que se hizo en el comparativo de índices delincuenciales al primer trimestre de este año con relación al anterior, resultó que el estado de Chihuahua se incorporó al nada honroso cuadro de entidades donde el delito del secuestro se incrementó.

Aunque la estadística es poca, por ser dos los casos de secuestro registrados en los primeros 90 días del 2017 en Chihuahua (no entró en la comparación el de la esposa del diputado Rubén Aguilar), Chihuahua no tenía vela en ese entierro nacional, pero con el Nuevo Amanecer se dio un paso adelante en ese lastimoso camino.

Y, bueno, ya lo mencionamos ayer, los números en los demás rubros delincuenciales no son favorables en lo más mínimo, sobre todo si se pone a Chihuahua junto con Colima como los patitos feos de la orquesta nacional. Ah, pero eso sí, en Juárez habrá estadio nuevo para el equipo de la secretaria de Economía. ¡Salud!

******

LOS MALOSOS QUE en todo están y pululan por todas las calles de la ciudad, nos informan que les llamó bastante la atención que ayer fue visto el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Miguel Salcido Romero, al exterior de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, inclusive hasta nos convidaron una fotografía para que no estuviéramos como Santo Tomás de hasta no ver no creer. Ahí, afuera de donde despacha el fiscal César Peniche, el también ex secretario de Educación charlaba amenamente con otra persona mientras cargaba unos documentos en la mano, cuestión que llamó la atención del maloso que lo captó e inmediato pasó el chisme al columnista. ¿Qué andaría haciendo el otrora magistrado presidente del Poder Judicial?

******

ENTRE LAS ÓRDENES de aprehensión atoradas en la Fiscalía General del Estado por el caso César Duarte y las investigaciones que trae en la mira el gobierno estatal, quien hoy ofrecerá una rueda de prensa es la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, la cual saldrá a cuadro en Palacio de Gobierno en punto de las 11 de la mañana, según nos enteraron los malosos, así que la funcionaria del Nuevo Amanecer, una de las que más chamba ha tenido en los últimos seis meses, estará lista para responder a los cuestionamientos de los reporteros.

Entre los cuestionamientos que podrían lanzarle a la titular de la Función Pública, está desde la investigación por el bono que se otorgó el secretario de Salud, Ernesto Ávila, quien se dejó llevar por un cheque de poco más de 100 mil pesos, así como los supuestos casos de nepotismo que envuelven a la administración de su jefe, el gobernador Javier Corral, y por supuesto no puede faltar, las indagatorias abiertas en contra de ex funcionarios de la pasada administración del ex gobernador César Duarte.

******

Y COMO EL ex mandatario estatal se ha convertido en el villano favorito de muchos, la que también le tundió duro y tendido fue la aspirante presidencial del PAN y conocida de los chihuahuitas, Margarita Zavala, quien a través de sus redes sociales exigió la detención de César Duarte para que el PRI entonces sí y sólo sí, pueda volver a tener un poco de credibilidad, esto luego del arresto de Javier Duarte, el ex gobernador veracruzano aprehendido en Guatemala desde el Sábado de Gloria.

Y es que la ex Primera Dama y esposa del ex presidente del país, Felipe Calderón, recordó el ballezano sigue prófugo y hasta en espera de una residencia permanente que le permita afincarse en los Estados Unidos.

******

EL YA QUE trae todo un programa completísimo y estructurado para su próxima visita a Chihuahua es el titular de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa, quien estará de gira por la entidad el próximo 4 de mayo y acompañado del gobernador Javier Corral, pues en primera instancia se prevé que acuda a un desayuno con productores del terruño en el Centro de Convenciones y después una vistita a la Unión Ganadera Regional (UGRCH), para de ahí trasladarse a la ciudad de Cuauhtémoc, en donde lo esperarán por la tarde en las instalaciones de “La Norteñita”, la máxima empresa manzanera de esa región.