RBD’S a la carga-Boomerang gubernamental-Barbas a remojar-Los ajonjolíes

AHORA RESULTA QUE los RBD´s, como se le conoce al grupo que opera contra la operación política del CEN tricolor, es decir, Marco Quezada y compañía, saldrán hoy a rueda de prensa a volver a echar la carga al asador y arremeter contra el oficialismo que no sólo los vio crecer, sino que les brindó todas las oportunidades que cada uno de los quejosos ha tenido en política.

Los malosos nos adelantaron que la cita es mañanera en un restaurante ubicado en la Plaza del Mariachi, propiedad de los ex diputados Teporaca Romero y Fernando Mariano Reyes. La cita será para levantar, otra vez, la voz contra el oficialismo que aseguran se fragua para imponer a Omar Bazan al frente del Comité Directivo Estatal del PRI; decisión que aceleró las ansias de la senadora Lilia Merodio de ponerse al frente de la pelea y dejar los parapetos que guardó hasta antes de que saliera a relucir el nombre del personero de Manlio Fabio Beltrones.

Por cierto, llamó poderosamente la atención, para uno y los otros, que el viernes pasado presentó su renuncia a la Secretaría de Organización del Comité Estatal del PRI, Álvaro Terrazas, quien aseguran los malosos ya opera a favor de Omar Bazán en la decisión de ungirlo al frente del PRI local. Lo interesante del asunto es que Terrazas salió precisamente de las filas del partido, lo que hizo que los que buscan la dirigencia del partidazo por fuera del campo pararan no sólo las pestañas, sino hasta los bigotes. ¿Será?

******

AYER EL GOBERNADOR Javier Corral se aventó una muy buena calada sobre el proceso de construcción de la ciudad Judicial, la cual calificó como un “Monumento a la corrupción”. El tema tiene tantas aristas que pudiera ser un boomerang. Y es que, aunque si bien es cierto contó con un sobre precio que no podrá refutar nadie, lo interesante del caso es el despacho que lleva la demanda que la constructora interpuso por adeudos con Gobierno del Estado.

Más allá de los pesos y los centavos, el tema dará tanto de qué hablar debido al ligado pasado del despacho jurídico con el secretario General de Gobierno, César Járegui, de quien nos enteramos batallará poco para justificar algunos ingresos del 2016 y 2017. La razón obedece a que antes de entrar a la oficina de la General ya le debían algunos asuntos de varios asuntos que estaban pendientes. Ahora sólo habrá que esperar a ver si el Nuevo Amanecer le paga a la constructora o no. Se aceptan apuestas…

******

ES ESE NADAR de muertito de parte del CEN priista y también del gobierno federal ante lo que ocurre en Chihuahua, que en un sólo día, uno en la mañana y otro en la tarde, que ocurrieron dos movimientos en las dependencias de la federación, primero Javier Sánchez Rocha que removieron de la delegación de la SEGOB, y por la tarde noche cayó Teófilo Gutiérrez, quien ayer cedió su cargo de comisario de la Policía Federal a David Aguirre, enroque doble que ha puesto los pelos de punta a más de un delegado que debió haber puesto sus barbas a remojar.

Los que saben afirman que los cambios son para acomodar el camino de cara al 2018, refrescar y ajustar donde se deba, incluso hay malosos que dicen que la delegación de la SEGOB que dejó acéfala Sánchez Rocha, pudiera entrar en los acuerdos por la dirigencia del PRI Estatal, mientras que en lo que respecta a la Policía Federal, el comisario Aguirre es un viejo lobo de mar que viene de combatir a los huachicoleros en Puebla, así que aquí le tocará combatir al narco y de paso a los aguachicoleros, esos que el Estado dice que se roban el vital líquido y por eso se desprotegen a las colonias.

******

COMO ERA DE esperarse, es el tema de la reelección de alcaldes y diputados lo que trae a todos locos durante los foros que darán pie a la nueva reforma electoral, y es que como todo lo que ocurre en México, los grillos que le andan moviendo al asunto no dan paso sin huarache y analizan más el futuro partidista que el bien común, que en cuestiones de reelección, todos y cada uno de los involucrados está jalando agua para su molino, sin embargo, en ese sentido la última palabra podría venir desde Palacio, que si bien no planchan lo que votarán en algunas semanas, en una de esas y de nuevo los desobedientes legisladores azules pudieran volver a aparecer, sobre todo si desde el Ejecutivo les ponen trabas a los que ya están e insisten en quedarse con la curul, o simplemente si afecta a los alcaldes que también pretenden perpetuarse tres años más en el cargo.

******

LO QUE SÍ es un hecho es que la semana que entra, tal como se lo adelantamos, el dictamen que apruebe la solicitud de préstamo por más de 20 mil millones de pesos al Gobierno del Estado, se subirá a la tribuna del Congreso para ser votado a través de una sesión extraordinaria, así que entre los foros de la reforma electoral y la negocia de la aprobación de la deuda que no es deuda o quizá sí lo es, el que debe estar operando a mil por hora desde su oficina en Palacio es el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, ya que para un dictamen de esa naturaleza, se necesita sí o sí, dos terceras partes del Poder Legislativo para que se apruebe y abrirle paso a la reestructuración de la millonaria deuda… interesante lo que sucederá.

******

PARA QUE NO se termine la ya arraigada costumbre de las audiencias nuestras de cada día, hoy volverán a sentarse delante de un juez los tan llevados y traídos ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas y Antonio Tarín, los ajonjolís de todos los moles justicieros del Nuevo Amanecer, quienes ahora deberán responder por los 2.4 millones de pesos que el ex gobernador César Duarte entregó al ex diputado de Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes, el cual aceptó su culpabilidad durante la audiencia de imputación y que por tanto le permitió enfrentar el proceso en libertad, ¿bajo qué condiciones? Eso ya lo veremos más adelante.

Los que sí es que las notas del pajarito cantor y anaranjado ya le originó un nuevo estrago y otra carpeta de investigación más a la cuenta de Villegas y Tarín, quienes como ex directores de Administración y del Comité de Adquisiciones, van a terminar bailando con casi el 100 por ciento de los delitos que se les imputen a los duartistas, será por eso que ya se han estado aclimatando a las sombras del CERESO.