Ranchos y residencias-Karina y San Lázaro-Marco y Alex, a la carga-Las historias de Pavel y Fer

COMO SI SE tratara del preludio de lo que podría ser una derrota aún peor, así se sintió el fuerte golpe que un Juez de Distrito le asestó al aparato jurídico del Gobierno del Estado, luego de que el viernes restituyera a los familiares del ex gobernador César Duarte, dos de las propiedades que la Fiscalía General le aseguró al oriundo de Balleza en abril pasado, horas después de que se giraron dos órdenes de aprehensión en contra del ex mandatario estatal y que de poco han servido para coartar la libertad del ex góber, acusado por su sucesor, Javier Corral, de desfalcar al Estado por más de seis mil millones de pesos.

Y es que los malosos leguleyos deslizaron que el mal armado de los expedientes de la “Operación Justicia para Chihuahua”, no sólo exhibirá al gobernador Javier Corral y a su Consejero Jurídico, Maclovio Murillo, en lo que respecta a las propiedades restituidas a la familia de Duarte Jáquez, sino que a unas cuantas semanas de que se tenga que dictar sentencia en contra del ex alcalde Javier Garfio, del ex secretario de Educación, Ricardo Yáñez, y también del ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas, los más enterados afirman que el caso contra el Ingeniero se podría caer y lo mismo con el de Yáñez, cuyos abogados ya trabajan para ganarle la partida al Nuevo Amanecer, mismo que ha dejado en los huesos a los antes mencionados.

******

POR CIERTO QUE en este mismo espacio le dimos a conocer hace más de 15 días que un proceso de restitución similar se ordenó en favor de las familiares del fallecido diputado federal Carlos Hermosillo, particularmente para que pudieran hacer uso de la millonaria residencia ubicada en el exclusivo fraccionamiento Bosques de San Francisco.

Y es que nos informan que tanto las propiedades de Duarte Jáquez, como las que el finado Hermosillo Arteaga puso a nombre de sus familiares y que se encuentran con vista al campo de golf que periódicamente recorre el gobernador Javier Corral, fueron devueltas para su uso, más no para el usufructo. Y es que según nos contaron algunos conocedores del proceso, lo que el juez de distrito ordenó es la restitución de la uso del as propiedades que los familiares de Duarte y Hermosillo alegaron como “patrimonio para vivir”, pero limitó el usufructo de los mismos, es decir que no los podrán vender o regalar mientras no se resuelva en fondo del asunto legal que existe en contra de unos y otros.

******

NO CONFORME CON la bronca legal que significó la derrota, temporal si se quiere, pero derrota, en contra del ex gobernador César Duarte y dos de sus propiedades, el otro Poder que se encuentra en el ojo del huracán leguleyo es el Legislativo, pues a unas horas de que la priista Karina Velázquez asumiera como presidenta del Congreso del Estado, la FEPADE, su titular Santiago Nieto y su Coordinador de Análisis, Julio César Bonilla Gutiérrez, aseguraron en este terruño norteño, que la Fiscalía contra los delitos electorales solicitó un juicio de procedencia en su contra, el cual debió haber llegado desde hace dos semanas a la Torre Legislativa.

Si así fuera, tanto la ex presidenta del Congreso, Blanca Gámez, así como las bancadas del PRI y del PAN que votaron a favor de que Karina asumiera como mandona del Poder Legislativo, habrían omitido la solicitud del juicio de procedencia promovido por la FEPADE, a sabiendas de que dicha Fiscalía pretendía quitarle el fuero a la diputada local del PRI, a quien se le vincula con el ex gobernador César Duarte por supuestamente haber desviado millones de pesos del erario público hacia las campañas del otrora partidazo. Vaya problemón.

******

EN ESTA TELENOVELA hay otra versión, en el sentido de que la petición de la FEPADE al Congreso del Estado de Chihuahua es que notifique oficialmente si es que Karina Velázquez es o no diputada y desde cuándo. Lo anterior, nos cuentan los malosos del otro lado de la fuerza partidista, porque la Fiscalía federal se encuentra en la recta final de la integración de la carpeta de investigación en contra de Velázquez y acudirá ante el Congreso, pero de la Unión, para que desde San Lázaro se solicite formalmente al Legislativo de Chihuahua se inicie el procedimiento legal de Juicio Político en contra de la parralense, claro, si es que aquí los diputados locales consideran que hay motivos para someter al banquillo de los acusados a su actual Presidenta.

Sea cual sea la versión que prevalezca, a este asunto le queda bastante historia e histeria para otros, motivo por el cual no pocos se mantendrán en la orilla de la butaca.

******

ANTE LA CAÍDA de Teporaca Romero para quedarse con la dirigencia del PRI Municipal, principalmente por la polémica de su esposo, el también ex diputado Fernando Reyes, a quien lo vincularon con recibir dinero del ex gobernador César Duarte para comprar su voto en el Legislativo, los que se alzaron con el apoyo de las corrientes que encabezan el ex alcalde Marco Adán Quezada y el diputado Alex Domínguez, son la ex regidora Teokali Hidalgo y el dirigente estatal de la RED Jóvenes por México, Enrique Rascón Carrillo, a quienes este fin de semana, los líderes seccionales les ofrecieron su apoyo, por lo que es casi seguro que sea esa dupla la que tome protesta el próximo fin de semana, en sustitución de Andrés Pérez Howlet y Rosy Carmona.

******

AYER EL PRD nacional aprobó y anunció por medio de su máximo consejo que esta semana entregará, junto con el Partido Acción Nacional, la formal carta de intensión de ir en alianza electoral junto con Movimiento Ciudadano en las elecciones presidenciales del próximo año. El movimiento está programado para realzarlo en las instalaciones del INE y el principal operador que Chihuahua enviará a esos menesteres es ni más ni menos que el Coordinador de Gabinete del Nuevo Amanecer, don Gustavo Madero Muñoz, quien en todo lo partidista anda metido casi con el mismo interés con el que participó en el Pacto Por México hace algunos ayeres.

Aquí en Chihuahua quienes no recibieron con mucha algarabía la noticia, fueron los líderes estatales del PAN y PRD, Fernando Álvarez y Pavel Aguilar, ya que a pesar de que los dos querubines eran más que amigos, pues hasta historia de vagancias tienen y cuentan, ahora son como el agua y el aceite que nomás no se procesan mutuamente. A los dos, sobre todo al amarilo, no le quedará de otra más que obedecer el lineazo nacional para ir juntos casi en todas las elecciones, en una maniobra donde el PRD irá sin lugar a dudas con todo para salvar el pellejo de las plurinominales y no caerse del 3 por ciento de la votación estatal, y el PAN a usufructuar los frijoles que puedan aportar los amarillos para que no le sumen al líder de MORENA; Andrés Manuel López Obrador.

******

EL QUE DESPUÉS de un año de haber asumido la curul que dejó vacante Gustavo Madero, actual jefe del Gabinete estatal, el diputado federal, Luis Fernando Mesta ofrecerá hoy su informe de actividades en el Museo Semilla, en donde está prevista la presencia del hombre al que suplió y que hoy se debate entre su chamba como funcionario público y la tarea de preparar la Plataforma Política del PAN de cara al 2018; además, también se prevé que asista el gobernador Javier Corral y destacados azules que acompañarán al legislador.