Pulpo camionero-LeBaron, en la mira-Duelo legislativo-Números tricolores

A PESAR DEL no tajante que se llevaron los concesionarios del transporte público por parte del gobernador Javier Corral respecto al alza al pasaje, los que le saben a la tenebra camionera afirman que se está preparando el camino para un incremento, obviamente no de los 9 a los 13.80 pesos que “sugirieron” los chicos del transporte, pero sí un “ligero” aumento que terminaría por dejar contentos a los concesionarios que encabeza Francisco “El Güero” Lozoya, líder de los afiliados a la CTM, así como los que coordina Juan Gómez, el mero mero de la CNOP, y que por ende significaría otra cuchillada más a los ciudadanos de a pie, quienes no tendrán de otra que aceptar el incremento a cambio de un pésimo servicio.

Los malosos nos comentan que esta semana ha sido de reuniones entre los antes mencionados y sus representantes, con el director General de Gobierno y Transporte, Joel Gallegos, que aunque él funcionario anda haciendo malabares y así no ceder antes las exigencias de los concesionarios, pues el alza al pasaje significaría un gancho al hígado a la administración estatal, lo cierto es que Gallegos tampoco trae un amplio margen de maniobra, ya que por más que estire la liga, en algún momento antes de llegue el verano, el pulpo camionero podría resultar victorioso y al menos llevarse un premio de consolación con un aumento que iría de uno a los dos pesos. Se vienen tremendos rounds.

******

EL COLMO Y para no dejar, resulta que la Dirección General de Gobierno y Transporte no sólo trae encima a los concesionarios de las rutas alimentadoras, sino a un grupo de taxistas que denunciaron alzas a los impuestos, tales como los exámenes antidoping que se les realizan y los tarjetones de identidad, costos que según los quejosos se les incrementaron sin decir agua va, cuestión que de nueva cuenta provocó que los taxistas salieran a la calle para realizar bloqueos afuera de Palacio de Gobierno y denunciar que a los cuatro vientos que nadie los quiere y solamente los explotan y tratan de sacarles los pocos chelines que les alcalnzan a dejar los de la competencia desleal como es Uber, Didi o TaxiCab.

******

LOS QUE DEBERÍAN estar temblando, o al menos hacer como que les espanta, son integrantes de la familia LeBaron y uno que otro empresario menonita, y es que quien se reunió en la Ciudad de México con Blanca Jiménez, directora de la CONAGUA, es el súper delegado de programas federales, Juan Carlos Loera de la Rosa, el cual presumió en sus redes sociales el encuentro con la funcionaria, además de sentenciar que en conjunto irán contra una serie de concesiones de uso de agua que se expidieron durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, que a decir de Loera, tienen un tremendo tufo a corrupción, algo así como aguas negras.

Y es que durante el régimen de Peña Nieto y los cuatro años que compartió con la administración del exgobernador César Duarte, se expidieron un cúmulo de permisos en la región noroeste de Chihuahua que favorecieron a la familia LeBaron, cuestión que hasta derivó en un conflicto con campesinos y raza de El Barzón, así que no cabe duda que si el súper delegado cumple lo que promete y se pone a investigar lo ocurrido con la explotación de mantos acuíferos en el estado, habrá de pisarle los callos a Alex LeBaron, exdelegado de la CONAGUA acusado de favorecer una y otra vez a sus familiares.

******

QUIEN SIGUIÓ HACIENDO de tripas corazón y le fue imposible ocultar su molestia por la aprobación de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, es el gobernador Javier Corral, que aunque anduvo en la Ciudad de México, al igual que el resto de gobernadores azules poco o nada pudo hacer para impedirlo, sin embargo, los malosos aseguran que lo que sí hizo, fue dar el visto bueno para que entre la bancada del PAN y sus aliados en el Congreso del Estado, busquen sacar a Morena de las decisiones en el Poder Legislativo, eliminando la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales que encabeza Omar Holguín. El por qué, los morenos mismos dicen que se trata de pura y llana venganza, pero los azules acusan de que es necesario tener en la mesa de negociaciones alguien que acuerde y no se desdiga a las pocas horas de dichos acuerdos. La moneda está en el aire.

******

EN TERRENOS TRICOLORES nos cuentan que quien se anda metiendo entre las patas de los caballos es el dirigente estatal de la familia revolucionaria, Omar Bazán Flores, pues aunque al parecer salió airoso de la visita reciente de la dirigente nacional, Claudia Ruiz Massieu, los raspones que le pegaron sus opositores dejaron algo de huella para la atención posterior.

Dicho sea de paso, los señalamientos más fuertes fueron los que presentó la oriunda de Cuauhtémoc, Lupita Pérez, pero lo que denunció en privado a Ruiz Massieu fue más preocupante para quienes manejan las finanzas estatales, pues se habló de que en el Comité Estatal se decidieron quedar con los pocos recursos que llegan a las arcas y matar por inanición a los Comités Municipales, por lo que la estructura del partido en la zona rural, por ejemplo, donde no hay alcalde tricolor, se encuentra destinado a la extinción.

Lo malo del asunto es que existe una partida que debería ser dinero oxigenado para la débil estructura priísta, que los mandones del CDE decidieron entregarla por aplausos fáciles, ya que se “invirtió” en mejorar la imagen de la dirigencia estatal, aunque no haya ni para pagar los servicios públicos de locales del partido como en Juárez que de plano están las puertas cerradas.

La danza de esos números, dijeron los opositores a Bazán , son los que deben presentarse por lo menos al Consejo a estatal. ¿Sucederá? Es la gran interrogante.