Promesa del corazón-Amigo Doro-!Fore!-Palmadias a tricolores

NO PASÓ NI un año para que el gobierno estatal diera su brazo a torcer ante los concesionarios del transporte público, pues por más que afirmaron que ni todo el amor ni todo el dinero, al final, el Estado que encabeza el gobernador Javier Corral cedió ante los dinosaurios de la CTM y la CNOP por una mínima “prueba de amor”, como lo son 50 camiones nuevos para cubrir las rutas alimentadoras, mismos que servirán apenas para mitigar el deficiente sistema, pero que para nada bastarán en mejorar lo que desde hace años viene estando descompuesto, ya que los únicos ganadores de este entramado con ruedas, no son ni los usuarios ni tampoco los choferes, sino los capos del transporte.

Además, con la decisión de Corral Jurado de ceder al aumento al pasaje, el góber termina por incumplir otra promesa de campaña, pues cuando era candidato el año pasado, aseguró que bajaría las tarifas del camión y uno de sus spots así lo confirma, sin embargo, los malosos nos comentan que el costo político y electoral terminará por recaer, no en el mandatario estatal, sino en la alcaldesa Maru Campos, ambos del mismo partido, pero no de la misma corriente; y como el aumento fue generalizado en toda la entidad, también golpeará a los presidentes municipales de Juárez, Parral y Delicias, los independientes Armando Cabada y Alfredo Lozoya, así como al panista Eliseo Compeán, ya que aunque los cuatro no la deban con la ciudadanía en ese aspecto, serán los primeros en recibir el odio social, sobre todo si intentan reelegirse.

Vaya, Javier Corral mató dos pájaros de un tiro, quedar bien con los concesionarios y la respuesta a aquel desfile del 1 de Mayo cuando camino del brazo con el líder eterno de la CTM, Doroteo Zapata, y de paso golpear políticamente a los alcaldes “incómodos”.

******

PERO ALGÚN MALOSO no aguantó la risa de corregirle la plana a quienes aseguraron que las 50 unidades motoras presentadas como “nuevas” en verdad lo eran, ya que algunas de ellas que no estuvieron tan fácilmente a la vista de los medios de comunicación, ya tenían varias semanas de uso en diferentes rutas, pues hasta el nombre de la misma portaban en el frente. Incluso, y ya están enviándose las fotos que los delatan, algunos camión es tenían un que otro choquesito producto de que tenían tiempo trabajando en las calles de Chihuahua y que, como es de esperarse, los choferes ya habían estrenado “como Dios manda”. A ver cuándo le dura al pulpo camionero el indulto que le concedió la administración de Javier Corral a cambio, todo parece indicar, de ofertas del corazón cetemista de Doroteo Zapata… al final de cuentas todo indica que el dirigente sindical y el titular del Ejecutivo hablan –o prometen- en el mismo idioma.

******

CONTINUANDO CON EL góber Javier Corral, quien considera que los análisis a los problemas ayudan más a la ciudadanía que aumentarles el costo del transporte, el fin de semana anduvo en el poblado de Creel, en el municipio de Bocoyna, en donde aprovechó su asistencia a un encuentro con jóvenes para visitar a su amigo y tocayo, Javier “El Pato” Ávila, “el cura impugnado”, como él mismo lo llamó, así que a través de las redes sociales y como un reto al Estado laico y al comisionado del ICHITAIP, Rodolfo Leyva, el gobernador presumió su cercanía con el sacerdote.

******

PERO MIENTRAS ALLÁ en la Sierra Tarahumara se presume una amistad, acá en la capital del estado se acentúa la crisis y los enemigos fluyen al interior del Colegio de Bachilleres, y es que tras los despidos de personas del Bachi 10, el Sindicato del COBACH que lidera Pepe Acuña, el “mejor amigo” de la Directora General, Teresa Ortuño, anunció que se tomarán medidas que desembocarían en un paro laboral en ese plantel ubicado al norte de la ciudad, precisamente a unos cuantos días del paro generalizado que afectaría a casi 50 mil alumnos que quizá no puedan regresar a clases.

******

Y QUIÉN SABE cómo le habrá hecho Corral Jurado para moverse tan rápido entre la capital y la sierra chihuahuense, pues el sábado con todo y lluvia, los malosos nos confirman que pasó toda la tarde practicando su juego favorito en los amplios farways y greens del Club Campestre de Chihuahua. Por cierto que quien anduvo haciendo la bilis toda la húmeda tarde fue el ex director de Servicios Públicos Municipales de la capital, Marcelo Flores, pues su equipo iba detrás del foursome del gobernador Corral, que llevaba un ritmo por demás despreocupado ocasionando el retraso de juego de la demás chavalada que les pisaba los talones. Así de inquieto andaba pues el mandatario por temas nimios como el de la inseguridad pública, estallido de huelga en el COBACH, incremento del transporte público, entre otras linduras que sí agobian a los chihuahuenses.

******

PARA NO DEJAR algún tema azul en el tintero, el que durante este fin de semana vino a darle otra raspada de muebles al ya de por sí legalizado e impugnado “Encuentro Chihuahua” que organizó el gobernador Javier Corral para lanzar la campaña presidencial bipartidista PAN-PRD de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, fue el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien anda de gira proselitista por todo el país y el weekend tocó base en estas tierras norteñas.

Los malosos que reportaron la gira del poblano, nos comentan que la parada técnica que ya Margarita Zavala en su momento, y ahora Moreno Peña, hacen ante el llamado Frente Amplio que impulsan liderazgos dentro de Acción Nacional como Corral Jurado, se encuentra más que acotado a militantes o simpatizantes del PAN, PRD y los allegados a las corrientes internas que estuvieron hace ya casi 10 días sentados en la mesa del análisis anti Morena y anti PRI en el conocido esdificio de Correos y/o Palacio Federal de esta ciudad capital. Por eso, dijo el panista que busca ser candidato del PAN a la presidencia de la república, el llamado debe ser más abierto que la intentona por el famoso Frente Amplio Democrático, pues debe ir hacia todos los ciudadanos tengan o no signo partidista y aseguró que precisamente eso es lo que él anda haciendo.

******

Y, BUENO, ESTE será el preámbulo con el que los panistas de Chihuahua y México recibirán el primer foro –este viernes 18 de agosto- que se realizarán a lo largo y ancho de todo el País para consultar a los azules sobre la plataforma electoral que habrán de registrar para las elecciones del 2018. Ya está más que cantada la visita nuevamente de la plana mayor del blanquiazul para arrancar los trabajos de consulta que organizó la comisión que causalmente encabeza dentro del bolillazo nacional Gustavo Madero, hoy Coordinador de Gabinete en la administración de Javier Corral. Y también será casualidad que de nueva cuenta el evento partidista sea en viernes, total que ya se están acostumbrando en Gobierno a trabajar de lunes a jueves y el viernes dedicarlo a la reflexión de cómo hacer un mundo mejor y acabar con el régimen priísta. ¡Ups!

******

EN LO QUE acá en Chihuahua, el gobernador Javier Corral les dispara a los panistas en el pie con miras al 2018, los priistas viajaron el fin de semana a la Ciudad de México para estar en la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del partido, en donde además de reformar los estatutos con todo y la presencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto, se dice que regresaron más que felices por la convicción de la cúpula tricolor de recuperar los espacios que el año pasado dejaron ir ante las acusaciones de corrupción de los ex gobernadores, entre ellos César Duarte, pero como el Duarte ballezano, Javier el de Veracruz, Roberto Borge y demás personajazos se han convertido en los innombrables, desde la CDMX, el mandamás del CEN, Enrique Ochoa Reza, les dio bastante champú a los chihuahuitas para que regresen con más ganas de recuperar alcaldías y por supuesto, el Congreso local.

Entre los que acudieron a la Asamblea están por supuesto los nuevos dirigentes del CDE, Omar Bazán y Georgina Zapata; líderes de sectores y organizaciones como Toño Valdivia de la CNOP, Chuy Velázquez de la CNC y Enrique Rascón de la RED Jóvenes por México; la diputada local Adriana Fuentes, diputados federales y hasta ex legisladores locales, tales como Pancho Salcido, Laura Domínguez y Mayra Chávez, todos ellos contentos y posando para la foto.