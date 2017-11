Priistas al grito de guerra-Vara muy injusta-Regidores a escena

SIN PERDER TIEMPO y después de que se barajaron en días pasados las opciones y se tendieron las reglas del juego para los que quieran competir bajo las siglas del PRI el año que entra, ayer los que sostuvieron un cónclave masivo con sus cartas fuertes en los municipios que son gobierno, fueron el líder del Comité Directivo Estatal, Omar Bazán, y el delegado del CEN tricolor, Fernando Moreno Peña, pues los malosos nos confirmaron que en las oficinas de la Dale, los dos priistas reunieron a 30 alcaldes priistas, además de que ahí anduvieron como invitadas estrella, las diputadas locales Karina Velázquez e Imelda Beltrán, así como la coordinadora de bancada rosa, Isela Torres.

Los que tuvieron acceso al mega encuentro de la familia revolucionaria señalan que la intención fue apalabrar el compromiso territorial y electoral para el año entrante, 2018 que será crucial si es que los tricolores pretenden recuperar la gubernatura en el 2021, así que por lo pronto y ante la estrepitosa derrota del año pasado, la consigna es trabajar todos unidos para ganar más de la mitad de los Ayuntamientos en disputa y duplicar el número de legisladores en el Congreso local, además de no perder las múltiples curules con las que cuentan en San Lázaro.

******

YA QUE HABLAMOS de priistas, aunque de los que ya no son bien vistos, como aquellos vinculados con el ex gobernador César Duarte y el ex alcalde Javier Garfio, y que por tanto ya no entran en la renovación, será hoy cuando el ex Oficial Mayor durante la administración municipal pasada, Kike Valles, se presente de nuevo ante el Juez para determinar o no si se le vincula a proceso, por el presunto desvío de más de tres millones de pesos durante la compra del edificio Scotiabank, ese que ahora alberga a los regidores capitalinos, y aunque se vislumbra que el ojiverde mozuelo lleve todo sus proceso legan en libertad, la quemada que le metió el síndico Miguel Riggs, nadie ni nada se la va a quitar.

******

Y SI DE justicia se trata, los que de plano no miden con la misma vara son los del Nuevo Amanecer que encabeza el gobernador Javier Corral, y es que tras la destitución de Virgilio Cepeda como titular de Protección Civil Estatal, los que más saben deslizaron que la ocurrencia de remover al arquitecto de esa dependencia hacia la Fiscalía de Ejecución de Penas, ocurrió después de que supuestamente le detectaron unos viáticos que no reportó cómo se debe, luego de que regresó de las tareas de rescatista tras los sismos en el centro del país.

Sin embargo, cuántos veces los funcionarios del gabinete corralista no han injerido en faltas administrativas, desde el coordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo, afirmando que la ley se la pasa bajo el arco del triunfo en eso de las adjudicaciones directas, pasando por el secretario de Salud, ese que también otorga contratos a sus compas y familiares, además de que se deja llevar y se autoentrega bonos de 100 mil pesos, o el secretario de Educación, Pablo Cuarón, y la directora General del COBACH, Tere Ortuño, quienes admiten meterle mano a los cajones para cubrir la nómina, pero como Virgilio huele a PRI, a pesar de su capacidad probada al frente de Protección Civil, a él sí lo mandaron a enclaustrar a una oficina. Vaya justicia amanecida.

******

COMO YA SE hizo costumbre eso de hacer los informes conjuntos y así evitar que cada quien ande por su lado, hoy a las siete de la noche y en el Teatro de Cámara, los regidores del PAN en el Cabildo capitalino y que comanda Adriana Díaz Negrete, ofrecerá su primer informe de actividades edilicias, así que tanto la pastora del rebaño azulado, así como los regidores Carlos Orozco; Laura Contreras Duarte; Minerva Correa Hinojosa; Mónica Borruel Macías; Liliana Murillo Domínguez, Javier Sánchez Herrera; Juan José Abdo Fierro; Germán Ávila Hernández; Luis Terrazas Fraga y Alfredo Chávez Madrid, tendrán su espacio para interactuar con la ciudadanía que acuda, además de que al evento estará invitada la alcaldesa Maru Campos.