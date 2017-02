Preventivos amparos-Corral y Lucía-Unidad vs Duarte

SI LA MONTAÑA no va a ti, ve tú a la montaña, bajo esa premisa se guio ayer el activista Jaime García Chávez, quien ante el tortuguismo de la PGR en torno a la denuncia penal contra el ex gobernador César Duarte, la cual duerme el sueño de los justos en los archiveros de la corporación, se amparó ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que la Procuraduría General de la República que es encabezada por el ex abogado del CEN del PRI, Raúl Cervantes, sea presionada para que turne la demanda a los tribunales correspondientes y entonces sí y sólo así, se pueda ejercer acción legal en contra del ballezano, su ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera, así como contra el hoy diputado federal tricolor, Carlos Hermosillo.

Según se supo y a decir de García Chávez, la víctima es el pueblo de Chihuahua, quien lo firma es él mismo y el documento acredita el interés jurídico para obtener un fallo protector, además, los más enterados nos comentan que la razón de que se interpusiera el amparo va más allá de un simple berrinche del también ex diputado amarillo, ya que desde hace tres semanas se le solicitó al gobernador Javier Corral una audiencia con Unión Ciudadana, asociación a la que el mandatario ayudó a fundar, pero al hacer oídos sordos, según el activista, éste prefirió buscar el apoyo de un tribunal especializado y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ponerle la cazadora al ex mandón de Palacio.

******

Y MIENTRAS AL activista Jaime García Chávez el gobernador no lo ha recibido y hasta le hizo el fuchi, ayer Javier Corral sí le abrió las puertas de su despacho a la flamante nueva delegada de la SEDATU, Lucía Chavira, además, muy sonrientes posaron para la foto y acordaron trabajar en conjunto, sobre todo ahora que el góber y su gabinete le andan echando montón a la pobreza. Eso sí, varios malosos, que en todo están menos en misa, hasta alzaron las cejas.

******

ENTRE QUE SON peras y son manzanas, al interior de la Fiscalía General del Estado en donde despacha César Peniche, ya se creó una unidad especial para pisarle los talones al ex gobernador César Duarte, cuyos agentes investigadores y ministerios públicos traen en análisis 23 carpetas de investigación que soltaron desde las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, dependencia estatal a cargo de Stefany Olmos, de quien se dice que en los próximos días soltará más información que irá a parar a los escritorios de la Fiscalía y su unidad anti-Duarte.

******

CON LA REGIÓN serrana que arde a causa de la inseguridad y la región noroeste casi en las mismas condiciones, el gobernador Javier Corral se reunirá el sábado con los alcaldes de siete municipios colindantes a Nuevo Casas Grandes, tales como Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Gómez Farías, Madera, Galeana y Casas Grandes, con la intención de aplicarse en torno a la limpia que se aproxima en las próximas semanas en las corporaciones policíacas municipales, misma que comenzará en aquellos lares, desde exámenes de confianza hasta investigaciones contra agentes que estén coludidos con el narcotráfico.

Además del góber, ahí andará la secretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza Gallegos, y por supuesto los más involucrados en el “michoacanazo” norteño, los jefes de la Fiscalía y de la Policía Estatal Única, César Peniche y Óscar Aparicio Avendaño.

******

A PROPÓSITO DE reuniones, los que ayer se reunieron en privado para compartir la sal y las tortillas, quién sabe si el pan, son el ya ex presidente de FICOSEC, Luis “Tito” Lara, y la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del gobierno estatal, Alejandra De la Vega, pues los malosos deslizaron que estaban en una mesa de un conocido restaurante grillísimo del centro de la ciudad. Y es que apenas el martes, el empresario le entregó la batuta del fideicomiso a otro colega suyo, Luis Valles Benítez, en donde reconoció que las relaciones con Palacio han sido frías, así que en una de esas y con el clima gélido de ayer, desde el corazón del Estado buscan cambiar el rumbo y lograr acuerdos.