Populismo a granel-Alianza magisterial-Números sangrantes-La agenda de Meade

NO CABE DUDA que el populismo es lo de hoy, y no, no hablamos de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, sino de su contraparte priista, José Antonio Meade, cuya propuesta de legalizar los autos “chuecos”, autocensurada, por cierto, en su spot de soluciones a la frontera, al menos ya les entregó armas con qué dar la batalla a los candidatos del PRI en Chihuahua, tan es así que hoy en Ciudad Juárez estará la secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de la familia revolucionaria, Claudia Ruiz Massieu.

La mira está puesta en aprovechar la euforia de lo propuesto por el exsecretario de Hacienda y hoy aspirante a Los Pinos, que dicho sea de paso, cuando ocupó dicha dependencia federal en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, dio un rotundo “no” a la regularización de los vehículos “chocolate”, pero como ya se percató de los efectos del populismo que tanto critica, ahora sí hay que entrarle de lleno, a pesar de que Pepe, el experto economista, en su momento como secretario jamás le dio el visto bueno, sin embargo, todo sea por acaparar el voto en las entidades fronterizas, mismas que quién lo diría, pudieran darle el gane a su archienemigo y “peligro” mayor, Andrés Manuel López Obrador.

******

YA QUE MENCIONAMOS al puntero en las encuestas en la carrera presidencial, Andrés Manuel López Obrador, y a propósito del Día del Maestro, los malosos nos comentan que el desdén por parte del tabasqueño hacia la reforma educativa aprobada a principios del gobierno de Enrique Peña Nieto, le ha otorgado un considerable repunte en las preferencias a nivel local en lo que respecta al sector magisterial, cuyas varias de sus prestaciones se fueron al traste después de la entrada en vigor de la misma. Así que quienes más saben, nos dicen de una alianza todavía invisible entre AMLO y un numeroso grupo de profes de las secciones 8 y 42 del SNTE, la cual podría hacerse presente en las urnas el próximo 1 de julio, es decir, el sindicato más poderoso del país haría la diferencia no sólo en Chihuahua, sino en todo el país.

******

Y PARA LA próxima semana, los chamacos del PRI nomás no terminan de ponerse las pilas sobre si su candidato Pepe Meade vendrá de nueva cuenta o no a Chihuahua capital y con qué agenda de por medio. Se espera que terminen de deshojar la margarita después del segundo debate presidencial.

La idea, nos cuentan los malosos, es que en la familia revolucionaria local por más que levantan la mano en el centro ´del País, nomás no los pelan mucho porque de plano acá en el norte no está la bolsa importante de votos, y la verdad esa campaña de tercer lugar requiere ir por el volumen y no enfocarse en la compra a granel.

El fin de semana se sabrán más detalles, pero la agenda tentativa es que Chihuahua capital o Cuauhtémoc sean las sedes de la presencia de Meade nuevamente en estas tierras abatidas por la delincuencia y la inseguridad.

******

PARA QUIENES TENGAN aún sus dudas sobre las cifras no rojas, sino color vino tinto de la inseguridad que campea venturosa por los cuatro puntos cardinales del estado, en lo que será el segundo debate presidencial, ya saltó una de las agrupaciones favoritas –paradójicamente- del propio gobernador Javier Corral para hacer algunas propuestas a los presidenciables en materia de seguridad, arrojando datos duros donde Chihuahua queda dibujada como lo que es: una entidad violenta.

Tres puntillas para que no se diga que hay rudeza innecesaria y todo es producto de la estadística pura; fuera apasionamientos. Chihuahua se encuentra un 123 por ciento por arriba de la media nacional en los delitos de homicidio doloso más feminicidio (ahí se encuentran las ejecuciones, por cierto); también estamos ¡un 495 por ciento! disparados del promedio nacional en narcomenudeo; y para cerrar con broche de oro, en robo a casa habitación somos campeones al superar en más de 40 por ciento la misma media nacional. Dudas, ya saben dónde dirigirlas, pues en el Nuevo Amanecer no quieren escuchar más de cifras y estadísticas.

******

SERÍA EL MIÉRCOLES, si se ponen las pilas y otra cosa no sucede, cuando el Congreso del Estado les apruebe la licencia a seis diputados del PAN y una más de Morena, que se despegarán del cargo para buscar la reelección o para integrarse a las campañas electorales de sus respectivos partidos políticos, y aunque 18 legisladores intentarán volverse a quedar en su curul, sólo seis panistas competirán con el piso parejo, mientras que la morena Lety Ortega, se despegará de la Torre Legislativa para andar encampañada.

******

BIEN DICEN QUE no hay loco que coma lumbre, y ha sido precisamente ese incendio de violencia que padece el estado, lo que ha evitado que el gobernador Javier Corral implemente día con día su caravana 2.0 por la dignidad en los municipios de Chihuahua, esa que anunció el pasado 15 de abril durante su segunda asamblea informativa en su lucha contra la corrupción, pues aunque ya pisó las ciudades de Cuauhtémoc, Delicias y Parral con esas intenciones, lo cierto es que las giras por la región serrana, el noroeste y más allá de la Capital Mundo, han tenido que quedarse en espera por las constantes balaceras y enfrentamientos, mismos que no le ameritan videos de soberanía y empatía al mandón de Palacio.