Polis en alerta-Austeridad golfística-Lógica corralista-PRD judicial

TAL COMO HA sucedido un mes sí y el otro también desde que amaneció en Chihuahua, de nueva cuenta y para no variar, tanto la Fiscalía General del Estado, así como la Comisión Estatal de Seguridad están en alerta ante los constantes ataques del crimen organizado, y es que como lo dijo el fiscal César Peniche, las agresiones de los últimos días y meses obedecen a un modus operandi “aleatorio” por parte de sicarios de ambos grupos delictivos que operan en el estado, “La Línea” y el Cártel de Sinaloa, quienes con tal de vulnerar a los altos mandos de las corporaciones, se han ensañado con los elementos que, de manera literal, han tenido que poner el pecho a las balas en el ajedrez de la estrategia de (in)seguridad.

Pero, y a decir de los malosos, ahí no se acaba el suplicio de los familiares de los agentes caídos, pues aunque el Gobierno del Estado se llena la boca al afirmar, apenas y ocurren esos lamentables hechos, que el Fondo de Atención a Niñas y Niños, Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen, mejor conocido como FANVI, correrá con todos la manutención de las familias de los policías asesinados en el cumplimiento de su deber, sin embargo, trascendió que en los últimos meses se les han recortado recursos e incluso las pensiones llegan incompletas, además de convertirse en un engorroso trámite burocrático que no abona, en nada, al duelo de las víctimas colaterales de las ya decenas de caídos por el fracaso de la lucha contra la narcoviolencia.

POR CIERTO, SERÁ en los próximos días cuando la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía General del Estado, realicen un doble homenaje a los agentes asesinados en días pasados, Domitilo Agüero en Ciudad Juárez y Sarahí Cruz en Chihuahua capital, con la intención, al menos, de demostrar que están con los suyos, aunque según nos indican, al interior de ambas corporaciones existen focos rojos, pues de nuevo se podría venir una racha similar a la ocurrida en abril pasado, cuando los elementos estaban siendo “cazados” en su afán de venganza contra los altos mandos.

QUE DIZQUE PORQUE ya son austeros. Así respondió el jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, Ismael Rodríguez, el empresario mueblero que le coordina los funcionarios de primer nivel al gobernador Javier Corral, ante la reducción de sueldos que se vienen durante la gestión del virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien el domingo anunció que apenas y asuma como inquilino de Palacio Nacional, ganará 108 mil pesos mensuales, es decir, el 40 por ciento de lo que obtiene el presidente Enrique Peña Nieto, y según los malosos, una cantidad menor a la que se embolsan Corral Jurado y sus secretarios.

Sin embargo, el empresario alegó que ellos ya ganan relativamente poco, claro, sin contar con las mentadas “compes” que inflan el salario del góber y de su gente más cercana, a los más de 120 mil pesos, bajita la mano.

EN LA HISTORIA real de lo que ocurre en el Nuevo Amanecer, los malosos nos reportan que en pocas semanas la austeridad republicana se dejará sentir por parte de algunos de sus funcionarios que se encuentran humildemente inscritos en un torneo de golf que se jugará -para variar- en el campo del San Francisco Country Club, al cual por supuesto que está invitadísimo el gobernador Javier Corral. La pregunta es, como se trata de dos días enteros de jugadita, si asistirán con descaro los ya apuntados.

Ahí están los nombres de los secretarios de Hacienda y Salud, Arturo Fuentes Velez y Ernesto Ávila, así como el coordinador del gabinete corralista, Ismael Rodríguez. El foursome lo completaría ni más ni menos que el mismísimo gobernador Corral. Y como estamos en tiempos de austeridad, no hay problema que la inscripción para irse a pegarle a la cacariza ronde los 9 mil pesos, total que se pueden dejar llevar por la pasión deportiva… ¡dos días!

Y PESAR DEL escándalo en el que anda metido el propio secretario de Salud, Ernesto Ávila, así como las motivaciones que priven en el ánimo del empresario Ismael Rodríguez, ya trascendió que en la zona de peluche empezó a configurarse un grupo de apoyo que no solamente habla de la posibilidad, sino que ya trabaja en la misma, de generar en los próximos dos años un empaque electoral para el empresario mueblero, pues cuenta con algunos requisitos indispensables para poder estar en la boleta de las elecciones del 2021. Así como se lee.

El dueño de las mueblerías Portillo bien podría tirarle al sol para pegarle a la luna, pues eso de ser el delfín de Javier Corral, no le desagradó a “don Isma” cuando se le planteó por el cerrado y chismoso grupo de amigos VIP, sino que incluso en un Plan B pudiera levantar la mano para la capital del estado como premio de consolación. Así es el Nuevo Amanecer que, con todo y la derrota electoral del pasado primero de julio, ya está pensando en pedir otro plato de sopa.

LOS QUE SE fueron parejo y no están dispuestos a arriesgar las prerrogativas que reciben, son los chicos de la dirigencia estatal del PRD que encabeza Pável Aguilar, y es que los del Sol Azteca no discriminaron e impugnaron los resultados de los 22 distritos locales, así como la elección en el municipio de Casas Grandes, pues tal como le adelantamos en este mismo espacio, los amarillos ilusamente esperan que un reconteo los salve de la extinción en Chihuahua; vaya, los chavale del Sol Azteca quieren recuperar en la mesa lo que perdieron en la calle por no hacer la chamba correspondiente, ya que al igual que el PES, nomás no lograron alcanzar el tres por ciento reglamentario para tener, de perdis, una curul en el Congreso del Estado y los consabidos chelines del financiamiento público.