Planchados chelines-Issa a horas-Médicos en guerra-Lilia avanza

SIN CONTRATIEMPOS Y planchadito, luego de que la semana pasada fuera aprobado en la Comisión de Hacienda y Planeación el dictamen de la Ley de Ingresos 2018, hoy correrá con la misma suerte en la sesión de Cabildo, en donde los regidores y la alcaldesa Maru Campos le darán luz verde al documento que proyecta un incremento del 15 por ciento en los chelines que se embolsará el Municipio y que deberán ejercerse el año que entra, los cuales van de los 2 mil 609 millones de pesos a los más de 3 mil 3 millones que se tiene en mente que caigan a las arcas municipales, principalmente por el pago del predial y el aumento en las tablas catastrales.

Así que apenas y los ediles levanten la mano, tras el cabildeo realizado principalmente desde hace varias semanas por el regidor del PAN y presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Orozco, con las otras fuerzas políticas y hasta independientes que no la hicieron tanto de tos, sino más bien trabajaron en conjunto para cuajar los buenos números financieros del Municipio, el documento será enviado al Congreso del Estado, en donde los diputados locales le darán el visto bueno al asunto, y entonces sí y sólo así, comience el estire y afloja de lo que será el Presupuesto de Egresos, en el que también se contemplarán las participaciones federales.

******

YA QUE MENCIONAMOS a los diputados locales, hoy de nuevo emprenderán otro viaje, pero en esta ocasión al sur del estado, y es que los legisladores habrán de realizar una sesión solemne en Camargo, con motivo del 220 aniversario de la fundación de la llamada Perla del Conchos, así que a una semana de hacer lo propio en la localidad de Cuchillo Parado, en el municipio de Coyame del Sotol, los dipus le darán su visita al alcalde de ese municipio, Arturo Zubía, de quien se dice que también busca la reelección, así que la pachanga en esa población seguramente se pondrá buena.

Sin embargo, a Camargo prácticamente sólo irán a pasearse y a celebrar el aniversario de fundación, pues mañana a las 11 volverán a sesionar en la Torre Legislativa, en donde tendrán que darse carrilla con las leyes de ingresos de los diversos municipios que estarán llegando, además de resolver el lío que se traen con la supuesta salida de José Luis Armendáriz de Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Y, BUENO, TAMBIÉN sin contratiempos se espera que en la sesión ordinaria del Congreso de este jueves, se reciba en el Pleno del Legislativo la propuesta de la Junta de Coordinación Parlamentaria para votar la llegada del nuevo Secretario Administrativo que manejará los chelines en el último año de la actual Legislatuta.

Luego de los vericuetos en los que se metió el Congreso del Estado en zanjar la posibilidad de que a la administración de ese Poder del Estado llegara un perfil académico no necesariamente de administración o contabilidad, aunque sí con demostrada experiencia en el manejo de recursos humanos y materiales, para mañana se espera que la discusión sea menor o inexistente y la propuesta azul en la persona del doctor Jorge Issa sea una realidad.

Al final del día el más contento con esta designación no será tanto el gobernador Javier Corral, quien ha mantenido el acuerdo político de apoyo al oriundo de Delicias, sino el propio Fernando Álvarez, dirigente estatal del bolillazo, y quien tiene al galeno en uno de sus principales mentores en la grilla partidista.

******

Y HABLANDO DE líos legislativos, ayer quedó demostrado que eso de resguardar a los médicos en la casi zona de guerra en que se ha convertido la región noroeste, queda nomás en el discurso del Nuevo Amanecer, a pesar del levantón del director del Hospital Regional de Gómez Farías, Blas Godínez, y del clamor generalizado de los pasantes de Medicina y de la familia del médico secuestrado, pues con todo y que la coordinadora de las diputadas del PRI, Isela Torres, presentó un exhorto de urgente resolución para que la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal, destinara una partida especial de 25 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos del año que entra para la seguridad de los médicos, cuestión que los 16 diputados panistas batearon al mayoritear a las demás fuerzas políticas.

A la vieja usanza tricolor, cuando eran aplastante mayoría, los del PAN dijeron que no a la urgente resolución y se turnó a comisiones, en donde seguramente la propuesta de Isela dormirá el sueño de los justos, a menos que alguien se digne a desempolvarla cuando de discutir las partidas presupuestales se trate.

******

QUIEN PREPARA SU informe de actividades y seguramente echará la casa por la ventana, con eso de que es el último y nos vamos, es la senadora Lilia Merodio, la cual desde ayer comenzó a hacer circular las invitaciones al evento que se realizará el próximo 6 de diciembre en la fronteriza Ciudad Juárez, a donde se prevé que acudan personalidades del PRI, además de que se podrá vislumbrar hacia dónde corren las aspiraciones de la legisladora en el 2018, con eso de que no le hace el feo a la alcaldía de esa ciudad.