Película de terror-Cantinfleo gubernamental-Fuego apagado-Cruz placeado

COMO SI DE una película se tratara, pero de terror, es lo que trascendió que ocurre en el corazón de la narcoviolencia que azota a la región noroeste del estado, y es que se supo que en Gómez Farías, municipio que se ha convertido en el nudo del conflicto en los últimos días, ya cerraron las únicas tres ferreterías que operaban en la localidad, además un consultorio médico particular, tras el secuestro del doctor Blas Godínez, director del Hospital Regional que fue “levantado” desde la semana pasada y de quien aún no se sabe nada, además de que las extorsiones continúan a la orden del día, sin que ni policías estatales, federales o militares puedan evitar el accionar del crimen organizado.

El colmo es que los abusos ya también tocaron a los agricultores, pues los que más saben del tema, revelaron que hace pocos días arribaron civiles armados que dijeron ser gente de “El Tigre”, Julio César Escárcega, detenido apenas hace dos semanas, y así sin más, con la confianza que otorga la impunidad de un Estado fallido y sin ley, les entregaron celulares y los obligaron a trabajar para ellos, ya que si se oponían, pasarían a ser una estadística más de los números rojos de ejecutados que ascienden a más de dos mil en lo que va del sexenio del gobernador Javier Corral, quien prefiere gastar su tiempo en carreras o en pelearse con los medios de comunicación y de pasada con el gobierno federal. Definitivamente, ni en los más crudos tiempos de la narcoguerra.

******

SIN EMBARGO, EL gobernador tiene quién lo defiende y hasta cantinflea por él, pues a quien se le metió el espíritu del mismísimo Mario Moreno “Cantinflas” es a César Jáuregui Robles, secretario General de Gobierno, encargado de cuidarle las espaldas a Javier Corral, y es que al cuestionarle por el permiso que solicitó el mandatario para viajar a Wichita, en el estado norteamericano de Kansas, a donde viajó el fin de semana, el ex senador y ex consejero de la Judicatura federal contestó lo siguiente: “ya le van a dar otro llegue, no le de otro llegue, deje a mi gobernador… no, sé que se fue, no sé, sé que volaron de El Paso para Wichita, yo creo que sí porque regre… no, no, porque regresaron a El Paso y voló de Juárez para acá el mismo día… el mismo día fueron y volvieron, porque yo le dije, pues cómo que fuiste a una carrera, pues que no andabas en Wichita, no, fuimos y volvimos el lunes”. Así la defensa de quien es, sin duda, un excelente abogado.

******

YA CON EL fuego apagado por la destitución del ex fiscal Santiago Nieto de la FEPADE, ese mismo que traía en vilo a varios personajes chihuahuenses, tricolores y vinculados con el ex gobernador César Duarte, los malosos nos dicen que quien respiró aún más con el despido del chamaco respondón de la PGR, es la diputada local y actual presidenta del Congreso, Karina Velázquez, a la cual Nieto Castillo traía entre ceja y ceja como la próxima en caer en las garras de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Electorales, debido a su presunta intervención en el desvío de casi 80 millones de pesos del salario de los burócratas del Estado a las arcas del PRI Estatal, precisamente cuando la parralense tenía las riendas del otrora partidazo allá por el 2015.

Y aunque existe un proceso abierto en su contra, lo cierto es que tras el despido y posterior calma en torno a la destitución del ex fiscal Nieto por Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la PGR, a la investigación contra la legisladora priista le dieron tremendo carpetazo, sobre todo porque la FEPADE ya hasta había exigido su desafuero en la Cámara de Diputados, dicho sea de paso de mayoría tricolor, así que de aquí a que designen al sucesor de Santiago Nieto, es muy posible que Karina Velázquez hasta decida reelegirse y entonces sí extender su fuero otros tres años más, aunque en ese aspecto, el enemigo a vencer está en las instalaciones de la colonia Dale, en donde los nuevos mandones del PRI pretenden desterrar todo lo que huele a Duarte, además de que su distrito electoral, el 21, es de los más ganables para el priismo y por tanto será de los más disputados.

******

HABLANDO DE DIPUTADAS tricolores, quien desde hace rato comenzó a alistar su primer informe de actividades legislativas es Isela Torres, la coordinadora de la llamada bancada rosa del PRI, quien sucedió en el cargo a Karina Velázquez, tras en un enroque que, según señalan los malosos, salió por órdenes de la cúpula del Comité Directivo Estatal, sin embargo, ante la inexperiencia de algunos y el colmillo de otros, tal parece que el movimiento no funcionó del todo, pero mientras sean peras o sean manzanas, lo que sí es un hecho es que la diputada Torres estará la tarde del viernes 24 de noviembre en Ciudad Juárez, a donde pretende convocar a los mandones del priismo fronterizo que desde hace rato comanda Óscar Nieto.

******

YA QUE HABLAMOS de Juárez y la disputa electoral que se viene el año que entra con la llegada del 2018, a quien le tupieron y bastante es a la diputada federal del PAN, Cristina Jiménez, pues la guerra sucia ya comenzó y con todo, tan es así que la legisladora ha sido blanco de ataques en redes sociales que se han viralizado, como es el caso de un video que circuló ayer a través de Facebook, en donde parodian las intervenciones en la tribuna de San Lázaro de la juarense, al cambiar su voz y aseverar que solicitó en una iniciativa que el reggaetón sea patrimonio de la humanidad, y es que cómo son las redes, hubo quienes se creyeron la broma, lo que sin duda pegó duro en la imagen de la diputada, de quien se dice que también aspira a ser la candidata panista a la alcaldía de Ciudad Juárez. ¿Fuego amigo o enemigo? Es pregunta que va en avión.

******

QUIEN ANDARÁ PLACEADO y capaz se trate de un te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro, es ni más ni menos que el multicolor Cruz Pérez Cuéllar, ex líder del PAN Estatal, ex candidato de MC a la gubernatura y actualmente seguidor de Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de MORENA, y es que los malosos nos comentan que será uno de los integrantes del grupo cerrado que reciba a AMLO el viernes en Ciudad Juárez, desde donde se trasladarán a una gira por los municipios de Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes y Villa Ahumada, tan es así es que la semana pasada, Cruz, el otrora chico maravilla azul, estuvo en Nuevo Casas Grandes para organizar la logística del encuentro entre el tabasqueño y sus seguidores, así que en una de esas y en este viaje del mesías de la izquierda, podría definirse su candidato a senador. ¿Será?