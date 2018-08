Nuevo Congreso-Plana corregida-Bullying armado-Sindicato charro

FINALMENTE AYER QUEDÓ de manera oficial la repartición de las 11 diputaciones por la vía de la representación proporcional por parte de la Asamblea General del Instituto Estatal Electoral. Al estilo, el organismo “ciudadano” dejó incómodos con su decisión por lo menos a dos actores. Qué decir de Movimiento Ciudadano al que le arrancó una pluri que tenía el nombre de Miguel Vallejo; o al mismo PRI que le concedió 3 pluris, pero la familia revolucionaria peleaba 5, mínimo 4. Otros incómodos.}

Pero como dijo Jack, vámonos por partes. Ayer el IEE decidió otorgarle 2 plurinominales al PAN; 3 a Morena; 3 al PRI; así como una al PT, otra a PANAL y la última para el PVEM. Ahí están las 11 curules de la legalmente llamada representación electoral.

Ahora bien, la conformación del Congreso del Estado quedaría de la siguiente manera, pues los 22 distritos electorales locales ya se sabe quién los ganó.

Hay que recordar que la alianza de MORENA, PES y PT, ganaron 10 distritos, por lo que tenían ya amarradas mismo número de diputaciones. De esa decena, 6 eran candidatos de MORENA, 3 de Encuentro Social y uno del Partido del Trabajo.

En cuanto a la alianza integrada por PAN y Movimiento Ciudadano, el triunfo lo obtuvieron en 11 distritos locales, de los cuales 2 candidaturas eran de militantes de MC y por ende las otras 9 diputaciones fueron para panistas.

Finalmente, de las 22 diputaciones que se jugaron por tierra, legalmente indicadas bajo el principio de “mayoría relativa”, el PRI gano una en la persona del líder cenecista, Jesús Velázquez.

Así las cosas, por bancada de partido, sumando de mayoría y plurinominales, la conformación del Congreso en el ejercicio del IEE queda así:

PAN 11 diputados (9 de mayoría y 2 plurinominales)

MORENA 9 diputados (6 de mayoría y 3 plurinominales)

PRI 4 diputados (1 de mayoría y 3 plurinominales)

PES 3 diputados (todos plurinominales)

MC 2 diputados (todos de mayoría)

PT 2 diputados (1 de mayoría y uno plurinominal)

PANAL 1 diputado (plurinominal)

PVEM 1 diputado (plurinominal)

Y si por alianzas vamos, en resumidas cuentas entre MORENA, PES y PT tienen 16 votos, con lo cual se convierte, el bloque de los seguidores al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la primera fuerza política, quitándole el control del Poder Legislativo al gobernador Javier Corral.

Pero si todavía el tema se pone más en contra para el Nuevo Amanecer, las reformas Constitucionales, esas que requieren dos terceras partes del Congreso, es decir 22 votos, se logra entre el bloque de los Pejistas y la suma del PRI con sus históricos aliados PVEM y PANAL, que suman 6 curules. El gobierno de Corral, pues, entrará a partir del primero de septiembre en una dinámica a la cual no está acostumbrado: escuchar, negociar y convencer. Empieza una nueva etapa de aprendizaje para los chamacos amanecidos.

******

POR CIERTO, MÁS tardó el IEE en soltar su esquema de repartición de curules plurinominales, que el PRI y Movimiento Ciudadano anunciar que irán por la impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral, ya que la familia revolucionaria reclama dos espacios más, que de concedérselos estarían quitándoselos ni más ni menos que al PT y a su aliado PVEM, mientras que Movimiento Ciudadano buscará que le regresen la que le quitaron para dársela al PRI como tercera plurinominal.

La pelea, sea cual sea la decisión del TEE, será impugnada por el inconforme y todo terminará en la Sala Regional del Trife en Guadalajara, que como última instancia decidirá las cosas. Quedan escasos 14 días para que se diga la última palabra en este respecto.

******

YA NI PORQUE la federación les hizo la chamba, el Gobierno del Estado y la Fiscalía General pudieron aportar un simple gracias y no una respuesta llena de soberbia hacia el Secretario de Gobernación federal, Alfonso Navarrete Prida, al cual se dieron el lujo de corregir tras la detención de Julio César Olivas, alias “El Sixto”, líder de “La Línea” capturado ayer en Ciudad Juárez por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, pues a decir del fiscal César Peniche, el sucesor de “El 80” no es el principal generador de violencia en la frontera, tal como lo expresó el titular de la SEGOB, sino que quien trae el caos allá es ni más ni menos que René Gerardo Garza, “El 300”, hombre al que ya capturaron en septiembre del año pasado y que dejaron ir.

Y es que a través de un comunicado, el gobierno estatal y el fiscal Peniche demostraron que más que llenarlos de alegría la ayudota que les dio la federación con la detención de “El Sixto”, no hizo otra cosa que exhibirlos en la falta de coordinación que existe con la Policía Federal y el Ejército, cuyos mandos de plano no les tienen confianza y los han dejado fuera de las capturas de “El 80” y del capo sucesor, así que para demostrar que si no les convidan del plato, el Estado se los escupe, por eso decidieron “corregir” al secretario de Gobernación y minimizar la caída de dicho narcotraficante buscado hasta por la DEA.

Así que para no dejar nada en el tintero de este caso, lo cierto es que “El 300”, líder “azteca” que trae en jaque a Ciudad Juárez, fue capturado en septiembre en un operativo conjunto entre policías estatales y militares, pero liberado tres meses después por orden de un juez, debido a la ineficacia del Ministerio Público de la Fiscalía, el cual no le pudo acreditar al cabecilla criminal la importancia dentro del organigrama de esa pandilla causante la violencia imparable en la frontera. Tan tan.

******

YA QUE ANDAMOS por la Fiscalía General del Estado,

******

DE PIE ES como cayó Ariadna Montiel, la diputada federal de Morena que se encargó de tejer los hilos del partido en Chihuahua durante el pasado proceso electoral, y es que tan bien hizo su chamba ante los ojos del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que la designó como subsecretaria del Bienestar, es decir, segunda al mando de lo que hoy es la SEDESOL, por lo que en su papel como funcionaria, la morenista tendrá a su cargo el manejo de 120 mil millones de pesos en programas sociales, principalmente el de la pensión a los adultos mayores, tan sólo en el 2019.

Para la mayoría representa un premio al trabajo ejercido por Montiel acá en el norte, un hueso duro de roer para la izquierda lopezobradorista, sin embargo, algunos no olvidan sus ligas con René Bejarano, sí, el señor de las ligas que tantos dolores de cabeza le provocó a Andrés Manuel en el ya lejano 2004, cuando cargaba fajos de billetes en maletines.

******

MIENTRAS PABLO SERNA Molina, el líder de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, se pasea por Cancún con todo y sargazo, los afiliados al gremio están que echan chispas con la inoperancia de su pastor, y es que los malosos nos comentan que aunque les cobran cuotas y demás a los miembros del Sindicato de manera religiosa y puntual, lo cierto es que no les han pagado el ahorro que debió de salir desde hace 15 días, por lo que ya más de uno puso el grito en el cielo y la queja contra su líder sindical, que mejor se anda tomando unos días de descanso.