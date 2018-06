Narcoguerra y terror-Senadores al filo-Rezos tricolores-Cierres campañeros

UN VUELCO AL pasado es lo que se vivió el sábado en Ciudad Juárez, donde una veintena de personas fueron asesinadas a balazos, 11 de ellas en un par de masacres al mero estilo de la “narcoguerra”, aquella pesadilla que se veía superada y que cimbró la frontera entre los años 2008 y 2012, y es que así como en esa época se disputaban la plaza para el trasiego de drogas a los Estados Unidos, actualmente, la venta de “cristal” ha detonado de nuevo la narcoviolencia que se creía superada y que hoy ha puesto en jaque a los tres niveles de gobierno.

Sin embargo, lo crítico es que a una semana de las elecciones del 1 de julio comiencen a registrarse tales matanzas, además de que no pasó inadvertido el mensaje que circuló el fin de semana en redes sociales, en donde un presunto grupo armado que arribó a Juárez, pedía a la población no salir a la calle después de las 11 de la noche, si no, atentarían contra todo aquel que se encontraran circulando, así que aunque tanto el Instituto Nacional Electoral y el Estatal nieguen la afectación de la violencia en los comicios, además del gobierno federal que le vale y al Estado que prefiere lavarse las manos, lo cierto es que esa ciudad ha vuelto a encender los focos rojos a unos cuantos días de una elección que promete ser histórica… claro, si no se empaña con sangre.

ASÍ QUE A tres días de que culminen las campañas electorales, los malosos nos comentan que se viven horas cruciales en los cuartos de guerra de los diversos candidatos, especialmente en aquellos que puntean las encuestas, pero que sus más cercanos competidores no están tan lejos de los números que les presentan las encuestadoras, tal es el caso de los panistas Gustavo Madero y Rocío Reza, aspirantes del PAN y Movimiento Ciudadano al Senado de la República, a quienes les pisan los talones las fórmulas compuestas por los priistas José Reyes Baeza y Georgina Zapata, así como los morenistas Bertha Caraveo y Cruz Pérez Cuéllar. Los primeros aferrándose al panismo que impera en Chihuahua, los segundos al voto cruzado y los terceros al voto lineal que arroje el efecto AMLO, el candidato presidencial que más cerca está de Los Pinos.

LOS QUE SE aferran a un milagro y también a las “ayuditas” que entreguen y se traduzcan en votos, son los integrantes del Comité Directivo Estatal del PRI, pues a pesar de que uno que otro de sus candidatos tienen una ligera esperanza de levantar los ánimos de los votantes, lo cierto es que la mayoría se encomiendan a la buena de Dios y a su ejército de mapaches, tan es así que los malosos nos comentan que ayer por la tarde, y en un evento realizado en las instalaciones del CDE que se ubican en la colonia Dale, el priismo aplicó sus viejas y conocidas prácticas para acaparar el voto, desde entregas de despensas hasta el efectivo, vaya, tradición pura pues.

Y ya que andamos con los tricolores, será mañana cuando los candidatos del PRI en la capital y que encabeza el aspirante a la alcaldía, Alex Domínguez, cierren campaña a través de un mitin que amenizará el Conjunto Primavera, cuyo vocalista, Tony Meléndez, es candidato suplente al Senado, así que ahí andarán también el suspirante a síndico, Fermín Ordóñez, así como los que pretenden llegar al Congreso local por los Distritos 12, 15, 16, 17 y 18: Kenya Durán; Susy Baca; Ricardo Santana; Paola Arroyo y Pepe de la Madrid, éste último con probabilidades de recuperar el distrito más priista.

HABLANDO DE CIERRES, la que aventó la casa por la ventana ayer domingo por la tarde en la explanada de El Palomar, fue Maru Campos, candidata del PAN a la alcaldía que busca la ratificación del electorado para un periodo más al frente del Ayuntamiento.

Un evento que abarrotó el lugar y sirvió para cobijar a los demás candidatos a diputados locales y federales por la capital, que demostró el músculo político de la operación que, seguramente el próximo domingo, derivará en la estrategia de tierra y desplazamiento electoral. Son nuevos tiempos, donde esa demostración la dan los azules y los tricolores son veedores a la espera de que la rueda de la fortuna gire con el motor del desgaste político. Sin duda nada retrasa los momentos, pero valdría la pena recordar que en estas elecciones Chihuahua vivirá un nuevo fenómeno que pudiera quedarse de manera permanente y que es el tripartidismo, ya que el partido de Andrés Manuel López Obrador, MORENA, va a dispararse con votos que, pudieran o no, ser aves de paso, y para muestra lo ocurrido en Veracruz el fin de semana, en donde el tabasqueño no logró llenar el estadio Luis “Pirata” Fuente tal y como está acostumbrado, a ver qué sucede en el Coloso de Santa Úrsula.

Y PARA CERRAR a los Morenos, este lunes aterrizará en Chihuahua el empresario amigo de Andrés Manuel López Obrador, y que fuera su operador del ramo turístico y con los hoteleros en la ciudad de México, Miguel Torruco Márquez.

El empresario viene acompañado del fiscalista morenista Rafael “Falo” Espino, paisano que desde hace décadas dejó el nido para estar ahora en las confianzas del famoso Peje, luego de pasar de mano derecha de Manuel Camacho y sus viejas redes ciudadanas a colocarse en uno de los sillones del primer círculo del tabasqueño.

Ambos empresarios no vienen a turistear, aunque sean del ramo, sino que tocarán base con hoteleros y uno que otro empresario de nivel decente para seguir tejiendo lo que la oleada ya asegura como una verdad absoluta con el eventual triunfo del oriundo de Macuspana. De hecho, algunos empresarios de la hotelería chihuahuense dicen tener información de sus banqueros personales en Estados Unidos sobre las proyecciones que les hacen ante el inminente triunfo de AMLO, así que el miedo está siendo disipado desde la banca gringa. ¡Sopas perico verde!