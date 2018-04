Mutis amanecido-Comilona francesa-AMLO y las encuestas-Refuerzos tricolores

NI EL PARO de maestros que tiene sin clases a miles de alumnos y a ellos sin sueldo, ni los damnificados por los incendios forestales en Madera, ni tampoco la escasez de medicamentos y la futura huelga de los enfermeros del ICHISAL, merecieron al gobernador Javier Corral una sola palabra durante su rimbombante anuncio de ayer a los medios de comunicación. No señor, él no quiere que nadie le quite sus reflectores, él lo que pretende es combatir la corrupción, mientras los rubros más importantes que debería cubrir su (des)gobierno: educación, desarrollo social y salud, se caen a pedazos por la indolencia de un jinete que suelta las riendas del Estado y sale desbocado, enfocado en su obsesión por la venganza política.

Nadie dice que combatir a los corruptos sea perder el tiempo, excepto aquellos que se sintieron aludidos con los moches de manos, pero sí lo es cuando delante de tu nariz tienes un plantón de una semana que no sólo paraliza al Centro de la ciudad, sino a miles de alumnos y cientos de escuelas, a igual número de familias de profes que de eso subsisten y que tal parece que no le importan, o acaso supone que de leyes para armonizar el Sistema Estatal Anticorrupción la gente come, pues aunque si bien es cierto que la corrupción mata los sueños de millones, al despojarlos de infraestructura y oportunidades, lo cierto es que cuando no se come, tampoco se duerme. En sus manos está resolver la problemática que aqueja a maestros, enfermeros y damnificados. ¿O dónde habrá dejado los miles de millones de pesos que ha recibido de los Presupuestos 2017 y 2018? ¿Subejercidos o mal utilizados? Es pregunta que ojalá algún día responda la Auditoría Superior de la Federación.

******

Y ES QUE ante el paro de los maestros de la Sección 42 del SNTE, quienes exigen el pago de sus prestaciones, los que podrían sumarse en las próximas horas son precisamente los enfermeros del ICHISAL, a los cuales no se les ha cumplido con el tema de la homologación de salarios, cuestión que ha estado en el limbo desde el sexenio pasado, pero que continúa pateándose en la actual administración estatal, así que en una de esas y porque el gobernador Javier Corral prefiere corretear la corrupción, lo que se le puede ir yendo a su partido, el PAN, son las elecciones intermedias del próximo 1 de julio, ya que así como los chihuahuenses lo pusieron a él en la silla de Palacio por repudio a César Duarte, también le pueden restar poder al ignorar a los candidatos azules y ahora optando por MORENA.

******

Y POR SI alguien andaba preguntando si todo el berenjenal de problemas habría afectado el apetito a los mandones del Nuevo Amanecer, ayer nos reportan que una opípara comilona con la comitiva que anduvo aquí de la Embajada de Francia demostró que por hambre no se sufre en Palacio, pues los cortes y vinos finos no se hicieron esperar para degustarse en los paladares del propio Javier Corral y de su inseparable compañero en las durísimas y extenuantes jornadas en el campo de golf, Ismael Rodríguez, quien también cobra como Jefe de Gabinete.

Por cierto que previo a la dichosa comida francesa, a la cual también asistió Concepción Landa, secretaria de Cultura, sirvió para que finalmente el propio Javier Corral le diera una regañada porque la funcionaria, muy a su estilo y por tratarse de comida con cargo al erario, se apersonó del brazo de su marido (aquí ya se ha escrito de ello), motivo por el cual Corral le exigió que lo despidiera y lo mandara a comer en casa; de pasada, dicen los malosos que el mandón de Palacio aprovechó para exigirle a Landa que le baje una rayita a los gastos de viáticos y al turismo gubernamental, porque la abultada cuenta ya reventó en Hacienda. A ver si le hacen caso.

******

HABLANDO DE MORENA y el caldo de cultivo de votos que se le ha presentado en Chihuahua, con eso de que el PRI ya curó de espantos a los electores y el PAN va por el mismo camino, hoy aterrizará en Delicias su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, para estar más que listo en la concentración a eso de las seis del a tarde en la Plaza del Reloj, cuya alianza con el PT le está redituando en raza que le cuide los sufragios el mero día de la elección y así no le suceda lo de las contiendas pasadas, que la ausencia de representantes de casilla le significaron una pérdida considerable de votos para su causa. Así que por lo pronto, mil petistas dirán presente en la defensa de los AMLOvotos, además de que mañana temprano en Parral se esperan otros tantos, para darle calorcito al Peje en el evento que tiene convocado a las 09:00 horas en la Plaza de la Identidad.

Por cierto que en las encuestas posdebate, el tabasqueño continúa como puntero, sin embargo, tanto De Las Heras Demotecnia, así como Massive Caller, han detectado ese repunte que agarró su contrincante azul y amarillo, Ricardo Anaya, pues el rubio queretano ha subido en la intención del voto, y así como el PelucaGate le robó puntos alguna vez, éstos han sido devueltos a través de sus cartulinas en el Palacio de Minería.

******

OTROS QUE TAMBIÉN tendrán visita de las alturas ante el bullying constante por el logo que representan, son los chicos del PRI, y es que para mañana están previstas las visitas de los líderes nacionales de Movimiento Territorial y de la Confederación Nacional Campesina, Pepe Calzada e Ismael Hernández Deras, ambos hombres de peso dentro de la estructura tricolor y además exgobernadores de Querétaro y Durango, respectivamente, así que para arropar a sus candidatos, ambos pisarán el terruño para brindarles ánimo y chance también recursos.

******

PARA NO DEJAR asunto alguno en el tintero, justo después del estira y afloja al interior del Consejo de la Judicatura Estatal para designar a su nuevo consejero, será hoy cuando el Tribunal Superior de Justicia sesione a las 9 de la mañana para formalizar el nombramiento, cuyo nombre se encuentra entre mil candados leguleyos que este día por fin se podrán abrir.