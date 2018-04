Música no pagada-Amenaza y burla-Apretado Senado-Peje recargado

CON TODO Y el paro que los atosiga en el Centro de la ciudad a través de las protestas de la Sección 42 del SNTE, a través de miles de maestros que exigen sus pagos y prestaciones, los malosos nos comentan que en esa misma situación andan ni más ni menos que los profes de música que forman parte de la Secretaría de Cultura, a quienes no se les ha saldado como deberían, así que también han levantado la voz a través de las redes sociales, aunque el rumbo tecnológico no sea el indicado.

Resulta y resalta que nos enteramos que el Gobierno del Estado hasta les cobra por trabajar, algo así como 1,500 pesos al mes, siendo que los profes musicales ganan entre 4 y 10 mil pesos mensuales, es decir, entre docentes que toman el Centro y los que están dentro del Estado, no existe mucha diferencia, sólo que unos tienen un sindicato poderoso que los respalda, y el otro absolutamente nada.

*******

HABLANDO DE LOS profes y la cerrazón del Gobierno del Estado, trascendió que ya comenzaron a fluir las amenazas en contra de los maestros, quienes hasta el momento andan de prófugos del gis, prácticamente obligados por los mandones del rango, sin embargo, tal parece que Ever Avitia, el líder sindical de la Sección 42, no trae muertos en el clóset, al menos no que huelan demasiado, pues por más que le buscaron hasta en su cartilla de vacunación, no le pudieron sacar ni pájaros en el alambre.

Ayer de plano se volaron la barda los chicos del Nuevo Amanecer, con eso de la amenaza directa en las declaraciones de Pablo Cuarón, todavía Secretaría de Educación, en el sentido de cesar a los maestros que acumulen tres faltas injustificadas, pero luego lo vino a empeorar las cosas el propio gobernador Javier Corral al decirles a los manifestantes que aguanten vara al mes de mayo, que es cuando les van a pagar, total, qué tanto es tantito.

La respuesta a la amenaza y a la burla fue tajante: los profes no se muevem hasta que no les paguen, y la verdad que no esperen una disculpa. Esos ejercicios espirituales son ajenos desde hace mucho por la clase política y se acentúa en los amanecidos.

*******

TAL PARECE QUE el pleito entre Estado y Federación ya extendió sus tentáculos no sólo entre el gobernador Javier Corral y el presidente Enrique Peña Nieto, sino entre las dependencias que ambos deben de coordinar, y es que entre la SAGARPA y la Secretaría de Desarrollo Rural ya se rompieron las medias, pues mientras los primeros hacen los suyo, los segundos hacen lo demás, dejando en el limbo a los campesinos que necesitan de acuerdos entre la delegación federal y de la secretaría estatal.

Tal es el encono que los de la SAGARPA se enfocan en su chamba, mientras que en Desarrollo Rural, liderados por Rubén Chávez Villagrán, aseguran que los del gobierno federal no los pelan en eso de hablar con los campesinos, quienes se han cansado de tomar una semana sí y la otra también, casetas del Estado para que les hagan caso.

******

EN DONDE LA batalla por un espacio en una curul de la Cámara Alta se ha convertido en una carrera parejera es en lo que ocurre acá en estas agrestes tierras, y es que ni Gustavo Madero por el PAN, Reyes Baeza por el PRI y Cruz Pérez Cuéllar de MORENA, pues prácticamente y según las últimas encuestas, el trío de colmilludos que encabezan las fórmulas al Senado, están en un empate técnico que pondría cardíaco el final de la novel que se definirá el próximo 1 de julio, sin embargo, lo que es de resaltarse, es que ese odio al partido tricolor que padecen los norteños a raíz de César Duarte, no ha logrado impulsar a don Gustavo, quien se bate solo en la lucha por volver al puesto de seis años como legislador.

******

Y PARA APROVECHAR el ánimo recargado que traen los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, ya se dijeron listas las huestes de la región centro sur del estado, quienes recibirán antes de que acabe el mes de abril la segunda visita del Peje en Chihuahua. Su gira por Delicias se confirmó para finales de la siguiente semana.

Tocará Delicias, tal vez haga punto en Camargo y Jiménez. Pero Andrés Manuel no solamente hará ruido, por sorprendente que parezca le están organizando sendos encuentros privados con los hombres de los billetes en la zona agrícola de riego más importante de la entidad, pues es momento en que todos le quieren apostar al caballo ganador. Las encuestas como la que ayer reveló el periódico Reforma motivan a cualquiera, pero para desilusión para varios billetudos es que ya les mandaron decir desde el corazón de Morena que las ventanillas para recibir apuestas ya están cerradas, pero la esperanza es la última que muere y el ánimo renovador de López Obrador está dispuesto, al menos, a escuchar.

******

EL QUE DE plano anda no se anima a pisar tierras chihuahuenses es el abanderado de la alianza PRI-PANAL-PVEM, José Antonio Meade. Al menos en abril parece que su agenda no termina de confirmar su estancia. La importancia (de un 5 por ciento, hay que reconocerlo) en el peso electoral nacional de Chihuahua, así como su desfondada campaña, hacen reflexionar a los tricolores sobre la necesidad de apersonarse en una entidad donde el aspirante tricolor levantará poca cosecha, pero sobre todo, expuesto a los arrebatos del mandó de la comuna que ni al presidente de la república deja salvo de sus declaraciones, por lo que un candidato presidencia poco le duraría.

******

POR LO PRONTO anoche el candidato azul, Ricardo Anaya, si bien no pudo armar un evento grande como él lo deseaba, tanto por la falta de convocatoria en la frontera, sino porque ya se excedió fuerte en los gastos de campaña y ahora anda racionalizando el gasto, cumplió con tocar Juárez entre la militancia de su partido y los aliados PRD y Movimiento Ciudadano.

Los malosos cercanos al evento nos cuentan que quien terminó operando el encuentro fue el candidato a la alcaldía Ramón Galindo, quien parece ya entendió está luchando por el tercer lugar en las elecciones, ya que Armando Cabada y Héctor González son una contienda de otro nivel al que librará Galindo con Adriana Terrazas del PRI. La frontera es territorio independiente y es amenazado por Morena; el PAN Y PRI se deberán conformar con lo que caiga de la mesa principal.