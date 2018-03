Morena vorágine-Miguel y Alex-Impunidad-Tiro cantado

LOS QUE VIVIRÁN unos días santos bastante ajetreados y lejos del descanso tan religiosamente aplicado, son los chicos de Morena y su dirigencia estatal, pues el domingo 1 de abril en Ciudad Juárez, deberán estar listos para recibir y acompañar a su mesías político y candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, que como ya es de todos conocido, iniciará en la frontera chihuahuense su campaña presidencial, que a decir de los más enterados, será a las 10 de la mañana en el Monumento a Benito Juárez, como parte de ese respeto que el tabasqueño dice tener por el prócer de las Leyes de Reforma.

Los malosos nos comentan que desde que inició la semana y lo que resta de ella, enviados del izquierdoso partido, así como del Partido del Trabajo y del PES, tendrán que abrirle el camino y dejar todo listo para que el famoso Peje colme la explanada de la plaza, tan es así que la más ocupada en dichos menesteres es la diputada de Morena, Ariadna Montiel, quien desde hace rato anda del tingo al tango junto a Martín Chaparro, líder de la dirigencia estatal, atando todos los cabos posibles para que el arranque de la campaña presidencial sea todo un éxito, además, y hay que resaltarlo, López Obrador será el único candidato que inicie la carrera por Los Pinos en el norte del país, ya que el priista Pepe Meade lo hará en Yucatán y el azulado Ricardo Anaya en la Ciudad de México, al igual que la independiente y expanista, Margarita Zavala.

******

UNA VEZ RESUELTO ayer ya entrada la tarde la candidatura a la alcaldía capitalina en el partido Morena, la dirigencia nacional que encabeza Yeidckol Polevnsky, podrá aterrizar sin mayores contratiempos en Chihuahua para afinar estos días “santos” el arranque de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, allá en ciudad Juárez.

Polevnsky estuvo rondando Chihuahua, no pisaba la tierra pero si el rumbo, pues estuvo en Nuevo León y hasta en Sonora con agenda intensa y meramente para afinar el discurso norteño con que el Peje dará el banderazo de arranque a sus 90 días de una nueva campaña presidencial. Busca que sea la tercera sea la vencida.

******

COMO SI LE faltara una gotita más al cantarito priísta en la capital, no se puede dejar de mencionar la carta de renuncia y postulación por el PANAL que circuló ayer a los cuatro vientos Miguel Ángel González García. Tuvo desde road show por programas de radio, hasta entrevistas telefónicas.

El ex presidente estatal del PRI dio sus motivos por los cuales abandonó a la familia revolucionaria tras una militancia de casi 4 décadas. Razones para unos, pretextos para otros. Lo cierto es que hubo un maloso que precisó que en esta salida del tricolor, González García también le raspa nuevamente la libreta al candidato capitalino Alejandro Domínguez, con quien lo une una amistad de no pocos años. Ya entre ellos existió una plática para retrasar la salida del famoso “profe” del PRI cuando Patricio Martínez se quedaba con la candidatura a la alcaldía y luego de que aventó el arpa en manos de Domínguez se observaba en González García uno de los operadores cercanos al diputado federal. ¿Qué sucedió? Ellos conocen la historia privada y como buenos políticos pronto la soltarán.

******

VAYA MOLESTIA QUE ocasionó entre organizaciones civiles y familiares de la periodista Miroslava Breach, el aplazamiento de la audiencia contra Juan Carlos Moreno Ochoa, “El Larry”, vinculado a proceso como el autor intelectual y material de la corresponsal de La Jornada, y es que el juez encargado de determinar si el caso termina en manos de la PGR y no bajo el resguardo de la Fiscalía General del Estado, decidió posponer la audiencia hasta el miércoles 11 de abril, argumentando que no se le notificó a las víctimas, es decir, a los hijos de la periodista asesinada el 23 de marzo del año pasado por un sicario de la célula criminal “Los Salazar”, perteneciente al cártel de Sinaloa.

Y es que a decir de los más enterados, existe una resistencia por parte del gobierno de Javier Corral para que la Procuraduría General de la República no le quite el caso, cuestión que será definida hasta exactamente dentro de dos semanas.

******

EL QUE DE nueva cuenta volvió casi casi a ser exonerado de sus vínculos con el asesinato de la periodista, ni más ni menos que de la boca del fiscal General del Estado, César Peniche, fue el exalcalde de Chínipas, Hugo Schultz, a quien prácticamente se le indultó frente a los diputados locales, cuando éstos lo cuestionaron durante su comparecencia ante el Poder Legislativo, al afirmar que el ex edil y maestro es un testigo protegido y que no existen elementos para llevarlo ante la justicia. Ahora se entiende la manera como la impunidad que rodea al ex edil se pavonea en primera fila durante eventos públicos en este Nuevo Amanecer.

******

QUIEN LE VOLVIÓ a cantar un tiro al presidente Enrique Peña Nieto, fue el gobernador Javier Corral, pues a pesar de ver la tempestad, nomás no se hinca, tan así que ayer y en un evento para beneficio de los Pueblos Mágicos de Chihuahua, el mandatario afirmó que el Presi Gavioto no permite que los secretarios federales, esos que integran el gabinete presidencial, se den una vuelta por la entidad, y es que seguro ha de envidiar que cuando César Duarte era gobernador, una semana sí y la otra también, un secretario de Peña Nieto aterrizaba en el estado.