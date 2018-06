Mordaza corralista-Tufo minero-Puerto Vallarta VIP-¡Nombre, unos genios!

MIENTRAS EL GOBERNADOR Javier Corral se divertía en Puerto Vallarta el pasado fin de semana, con eso de que en el mar la vida es más sabrosa, llegaba al Poder Legislativo su iniciativa de ley mordaza contra los medios de comunicación locales, es decir, al mandatario por fin le concretaron su añorada Ley para la Asignación de Publicidad Oficial, en la que pretende censurar y controlar a periódicos digitales, impresos, televisoras y programas radiofónicos que deseen realizar contratos con el gobierno estatal, pues para ello, los medios deberán ajustarse a las exigencias y condiciones de dicha ley que hoy está en comisiones del Congreso y que a más tardar, debería aprobarse el próximo 9 de agosto.

Los más enterados afirman que la propuesta va en torno a beneficiar a los medios afines a la línea de Palacio, y hay de aquel que se le ocurra reproducir los nombres de víctimas de delitos de alto impacto, tales como secuestros, ejecuciones y feminicidios, y ni se diga que publiquen los contenidos de narcomantas o videos acusatorios que difunda el crimen organizado, tal como lo que sucedió con aquel en donde acusaban al gobernador de estar ligado a cierto cártel del narcotráfico, además y para no variar, Corral y su (des)coordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo, tendrán en un selecto grupo de periodistas, a los inquisidores que se les otorgará el derecho de quemar en leña verde a aquellos reporteros y medios de comunicación que les falten al respeto. Bendita “democracia”.

******

CON EL DESBORDAMIENTO de la presa de jales de la mina Río Tinto en el municipio de Urique, también podría desbordarse el cúmulo de corrupción que envuelve su funcionamiento, y no sólo eso, sino las negligencias que también fluyeron en conjunto con los desperdicios, las que podrían arrastrar un sinnúmero de problemas si a alguien se le ocurre indagar más allá de la tragedia, que hasta el momento dejó una persona muerta y siete desaparecidos, los cuales son empleados y contratistas de la minera que tiene, por cierto, sus oficinas centrales en la colonia San Felipe de esta ciudad.

Y es que habitantes de Urique denunciaron lo que podría tratarse de un acto negligentes por parte del gobernador Javier Corral, al asegurar que desde octubre del año pasado, se le explicó al mandatario estatal los riesgos latentes y la cerrazón de los administradores de la mina, lo que no sólo ponía en riesgo a los empleados, sino al medio ambiente en esa región serrana, sin embargo, las acusaciones contra el mandón de Palacio señalan que los ignoró y que ayer por la mañana, cuando se apersonó en el poblado de Cieneguita, sólo fue para pararse el cuello y hacer como que trabaja.

Además, ahí no se acaban los reclamos en contra del gobernador que, según él, trabaja 24/7, ya que otra denuncia apunta a que tras el desastre, fueron las autoridades del vecino estado de Sonora los que se movilizaron para auxiliar a los afectados y a los pobladores, no así el gobierno chihuahuita, que nomás dijeron ahí vamos, pero no dijeron cuándo, y por si eso no bastará en el enojo de los habitantes de Urique, resulta y resalta que a decir de los rumores, Corral Jurado les pidió a las familias de los desaparecidos que ya no le movieran y hasta se ofreció a ayudarlos en sus gastos funerarios. Vaya, indolencia en el pasado y el presente, quizá desastre evitable que quedará en la conciencia del paladín anticorrupción.

******

LOS QUE NO se quedaron atrás con la inutilidad de su dizque chamba y sus nulas acciones, a sabiendas de los oscuros intereses que envuelven el desbordamiento en la mina Río Tinto, son los encargados de vigilar y sancionar a todos aquellos que violenten el medio ambiente, es decir, la mentada PROFEPA, cuya delegada aquí en Chihuahua, Laura Elena Ulate Casanova, quien asumió como tal el pasado mes de abril, andaba más que perdida y lavándose las manos para no variar.

******

REGRESANDO CON EL gobernador Javier Corral y su dedicación al Estado las 24 horas, los siete días de la semana, los malosos de las alturas, literal, exhibieron el viaje que se aventó el pasado fin de semana en el avión privado de su jefe de gabinete, Ismael Rodríguez, a Puerto Vallarta, allá en Jalisco, y aunque el vuelo no le costó al erario público por tratarse de un juguetito volador del también empresario mueblero, lo que sí se cargó a las arcas estatales fueron los viajes de los escoltas de ambos, tanto del góber como de su mano derecha, pues los chicos con placa y lentes oscuros, se tuvieron que trasladar por tierra y en vehículos oficiales, con gasolina pagada con nuestros impuestos, así que a sabiendas de lo carísimo del combustible y los viáticos, échele cuentas de cuánto se gastaron los encargados de la seguridad del mandamás de la entidad con su viaje a la playita. Ida y vuelta, claro está.

******

NO CONFORME CON que un amplio sector de la población, poco o nada le importa la política, los chicos del Instituto Estatal Electoral que encabeza el consejero presidente, Arturo Meraz, cuyo trabajo es fomentar el voto y la participación ciudadana para abatir el abstencionismo, terminan por matar el casi nulo interés de la sociedad chihuahuense, y es que al IEE se le ocurrió la brillante idea de organizar el debate entre los candidatos a la alcaldía de la capital, ni más ni menos que el domingo 17 de junio a las seis de la tarde, Día del Padre y del debut de la selección mexicana de futbol en el Mundial de Rusia 2018, justo cuando juegan contra Alemania. ¡Nombre, unos genios!

******

YA QUE MENCIONAMOS esa frase que se quedará para la posteridad y como recuerdo de las campañas electorales, hoy el creador de la misma, el candidato presidencial del PRI, PANAL y Verde, José Antonio Meade, estará en la ciudad de Chihuahua en las instalaciones de la Unión Ganadera, en un evento programado para las nueve de la mañana y a donde están convocadas todas las estructuras tricolor, turquesa y la raza del tucán, con el objetivo puesto en que el exsecretario de Hacienda se sienta apapachado y chance deje de hablar de AMLO y Nestora Salgado.