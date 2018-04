Montón en mitin-Peje de vuelta-Madero de reyes-Freno a Lucha

NO SOLAMENTE LOS burócratas y simpatizantes del gobernador Javier Corral se movilizarán el domingo a la Plaza del Ángel, a la llamada segunda asamblea informativa que busca ser un mitin de apoyo al mandatario en su guerra contra la Federación, pues los malosos revelaron que tanto médicos y empleados del ICHISAL, así como maestros, podrían hacer lo propio para así y sólo así ser escuchados, con eso de que sus manifestaciones nunca son vistas de primera mano por el góber, ya que prácticamente cuando las realizan, Corral Jurado anda fuera de la ciudad o del estado.

Si otra cosa no sucede, los inconformes trabajadores de la salud y del rubro educativo podría amargarle su momento cumbre al gobernador, en caso de que de aquí al domingo no se resuelvan sus peticiones para dignificar su chamba, sin embargo, con eso de que han tenido un año y medio para brindarles la seguridad laboral necesaria y no lo han hecho, se antoja imposible que se pueda lograr, pero como el interés tiene pies, chance y las deshacen con promesas que al final volverán a ser incumplidas. Tiempo al tiempo.

******

Y MIENTRAS CORRAL mantiene aislado a Chihuahua, curiosamente otros siete gobernadores del PAN se reunieron ayer con el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida, donde acordaron mantener estrecha comunicación durante este proceso electoral, pues lo más importante es la estabilidad política del País. Curioso y contrastante con lo que pasará en el mitin de Corral este domingo.

Los temas abordados entre los siete gobernadores panistas y el secretario de Gobernación rondó la seguridad de cada entidad, así como la coordinación con el gobierno federal en acciones de combate a la delincuencia en cada una de ellas. ¿Chihuahua no requiere apoyo en ese rubro?

Las preguntas surgen y la mejor respuesta es del lector: Acaso siete gobernadores del PAN están errados y Corral en el acierto?, ¿Será que el gobierno federal ya manipula a los gobernadores del PAN y solamente el Nuevo Amanecer escapa a esa opresión?, ¿Cabrá la posibilidad, quizá remota, de que Javier Corral pudiera estar en el error?

******

SIN CUMPLIRSE UN mes de su última visita y primera en el arranque de su campaña presidencial, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, volverá a pisar tierras norteñas durante la última semana de abril, pero en esta ocasión en las ciudades de Delicias y Parral, donde pretende llenar las plazas y por tanto desde ya, las movilizaciones de los militantes de MORENA, PT y PES comenzaron a gestarse, pues se espera la presencia de candidatos a dichas alcaldías, diputados y senadores.

Con esto queda claro que el tabasqueño conoce bien los puntos débiles de su campaña, a sabiendas que las entidades del sur del país prácticamente las tiene en la bolsa, su enfoque estará en los estados del norte, tan es así que esta será su segunda visita a terruño chihuahuense, mientras que sus contrincantes en la carrera a Los Pinos, el priista Pepe Meade y el panista Ricardo Anaya, así como la independiente Margarita Zavala, todavía ni fecha exacta tienen para hacer proselitismo acá en estas agrestes tierras.

******

VAYA BOCA DE profeta la del candidato del PRI al Senado de la República, José Reyes Baeza, cuando al inicio de su campaña advirtió de los golpes mediáticos y la guerra sucia que se le viene, y aunque no es necesario ser vidente, el colmillo del exgobernador salió a relucir desde ese momento y seguramente le ayudará a contenerlos, pues con eso de que es el aspirante más fuerte del descolorido priismo, los malosos aseguraron que las baterías de la oposición se enfocarán en su imagen para contener el poco o mucho avance que pudiera lograr la familia revolucionaria con Reyes encabezándolos, así que por lo pronto, nos dicen, la armadura del exgóber está más que pulida y preparada.

******

POR CIERTO QUE no es casualidad que el candidato del PAN al senado, Gustavo Madero haya decidido usar la frase “PRI no regresa” en su imagen de campaña, ya que ni los propios tricolores optaron por colocar muy visible que digamos el nombre de su instituto político, toda vez que la marca ahorita no está muy bien valorada que digamos.

Sin embargo, la figura del ex gobernador no tiene ese problema en la percepción ciudadana, por lo que Madero buscará a toda costa ligar a Reyes con el PRI en mala leche, muy tóxicamente, en sus propias palabras. La frialdad de los números en la estadística pura de las encuestas y sondeos de opinión revelan que no lo ha logrado, al menos hasta ahora.

******

VAYA PRIMERA TAREA de ajuste de tuercas que le tocará ejercer al recién estrenado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González, pues ahora resulta que los empleados del Poder Judicial están siendo citados y casi acarreados con listas de por medio, para estar presentes en primera fila y aplaudir en el mitin electoral que está convocando Javier Corral para este domingo en la explanada de la Plaza del Ángel.

En efecto, quien coordina esa movilización de campaña es ni más ni menos que la hoy disminuida (aún no le cae el veinte, quizá) consejera de la judicatura y quien hasta hace unos días era la casi dueña de ese Poder del estado, Lucha Castro.

El magistrado presidente tendrá un buen agarrón este cierre de semana en su primer llamada de atención a Lucha Castro que no es una perita en dulce, porque los empleados de la Ciudad Judicial empiezan a tomar valor para negarse al acarreo… ¡y más en domingo!

******

HABLANDO DE FUNCIONARIOS del Nuevo Amanecer que no salen de una para meterse en otra, nos reportan que quien salió igual o peor que su antecesora en eso de gastar viáticos en supuesta época de crisis, es la nueva titular de la Secretaría de la Cultura, doña Conchita Landa.

Al puro estilo que su antecesora Águeda Lozano, quien no se cansó de viajar con todo y séquito por México y el mundo a costa del erario y no hacer alguna acción en pro de la cultura de Chihuahua que valiera la pena, ahora Landa se la vive entre cuentas de comida familiar, viajes y que no se les corra ponerle agua en botellitas de plástico en su oficina, porque solamente acepta pura marca “Perrier”. De ese nivel anda de amanecida la cultura. Pronto se darán más detalles que están en proceso de los malosos que reportan hasta los horarios de comida que rigurosamente disfruta doña Conchita junto con su marido, ya sea en la oficina o fuera, a costa del erario, claro está.