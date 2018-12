Moneda al aire-Agenda corralista-Encuentro milico-Morenos manzaneros

O NOS VA mejor o nos va peor en el 2019 con el presupuesto federal que este fin de semana llegó a la Cámara de Diputados, pues entre todos los dineros que se reparten en las diversas dependencias, que en líneas más adelante habrá de desmenuzarse, lo que busca el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que los gobernadores de los estados dejen de andar de pedigüeños y opten por mejorar los gastos a través de una buena administración, es decir, el tabasqueño le pide peras al olmo, especialmente con el mandatario de Chihuahua, Javier Corral, que a dos años de asumir la gubernatura, todavía no conoce un ápice de cómo administrar, sino sólo hay que ver cómo andan los trabajadores del sector salud de Gobierno del Estado, sin aguinaldos ni prestaciones.

Así que si la estrategia de López Obrador es hacer trabajar a los gobernadores, es muy probable que de aquí a un año en Chihuahua se viva la misma situación, caos por falta de dinero, sin liquidez y sin obra pública, ya que eso de la administración gubernamental, a Javier Corral y a su secretario de Hacienda nomás no se les da, por más que se jacten de ser quienes se preocupan por las finanzas estatales.

******

Y PARA NO dejar nada en el tintero de los números que surgieron tras la entrega del paquete presupuestal, lo que destacan son los considerables aumentos de billetes que serán entregados a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, así como a la de Energía, con 932 y 961 por ciento más, respectivamente, en comparación con este año que termina. Además, otras dependencias federales que también verá un incremento son la SEDENA, con 11 por ciento más; la SEP, con casi 3 por ciento; la SEDATU, con 7.7 por ciento de aumento y Turismo con 116, así como la Secretaría del Bienestar, antes SEDESOL, cuyo presupuesto subirá 40 por ciento para la aplicación de múltiples programas sociales.

En contraste con los aumentos en esas siete secretarías antes mencionadas, las 19 restantes sufrirán un recorte presupuestal un tanto considerable, sobre todo lo que son las secretarías de Agricultura, Comunicaciones, Medio Ambiente y la Función Pública. Ya sólo falta conocer, y eso será durante esta semana, cuánto dinero lograron bajar el gobernador Corral, los diputados federales y los alcaldes que sí se apersonaron allá en San Lázaro en busca de la chuleta.

******

NO HAY PLAZO que no cumpla ni fecha que no llegue. Después de tanto brinco en un suelo ya aplanado, hoy a las 13:30 horas rendirá protesta como nueva titular de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado, María José Valles, dejando atrás el oscuro pasado que dejó a su paso el polémico (por decir lo menos) juarense, Antonio Pinedo.

Ahora sí que como lo habíamos comentado en este mismo espacio desde el 28 de septiembre, la liga se rompió por lo más delgado y los presumibles actos de corrupción en esa dependencia, así como la pésima relación para conducir la imagen institucional del gobierno estatal, terminaron por darle un golpe de timón a la forma de comunicarse del Nuevo Amanecer.

La propuesta de “Majo” llegó desde la oficina de la Coordinación de Gabinete, donde Ismael Rodríguez, y su antecesor Gustavo Madero, impulsaron ante el gobernador Corral la necesidad de cambiar o perecer en ese rubro de su administración que no iba derecho al barranco… ya estaba en el fondo del mismo. El reto para doña Majo no es sencillo y hoy se reinicia el marcador 0-0.

******

Y, BUENO, DE las primeras acciones que Majo deberá atender e informar es contarle a los representantes de los medios de comunicación, cuáles fueron los resultados de la reunión privada que tiene pactada la dirigente sindical de la Sección 8 del SNTE con el gobernador Corral, a eso de las 10 de la mañana, justo un par de horas antes de que ella empiece a alistar su rendición de protesta.

Y no es por seguirle mucho la pista al mandatario estatal, pero es que de plano los malosos se sorprendieron de que arrancara semana en Chihuahua capital y sus alrededores, porque si bien estará muy temprano con el empresario Jaime Cruz Camberos dando el banderazo de salida al Congreso Internacional de Empresarios IEM 2018, muy temprano en el Centro de Convenciones, lo cierto es que la comida la atenderá en el municipio de Aldama, donde tiene una gira navideña en compañía de su esposa Cinthia Chavira para atender aquella localidad vecina, donde por cierto se contempla cortar el listón inaugural de la Planta Tratadora de Agua.

******

HABLANDO DEL GOBERNADOR Javier Corral, el fin de semana, el mandón de Palacio presumió una reunión con el general y jefazo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, con la mira puesta en la seguridad y el actuar del Ejército en Chihuahua. El góber aparece muy sonriente, después de que casi explota y del berrinche que se aventó en días pasados por la incursión de militares en labores de patrullaje, pero como de plano eso de luchar contra la violencia nomás no se le da (eso y muchas cosas más), el mandatario comenzó a ceder, al menos para tener a quién echarle la culpa, aparte de César Duarte.

Por cierto, otro descalabro político sufrió el gobernador, pues su candidato por el PAN Municipal en Juárez, Pepe Márquez, no pudo sacar la casta y perdió ante el joven Joob Quintín Flores, quien se convirtió ayer en el nuevo dirigente de los azules fronterizos.

******

VAYA ESTADÍSTICA NEGRA la que sacó a relucir la Iglesia Católica en Mexico, con eso se que los últimos seis años fueron bastante adversos en materia de seguridad para sus clérigos. De ahí se desprende que Chihuahua fue uno de los principales estados donde asesinaron a sacerdotes en los últimos cuatro años de gobierno de Cesar Duarte y los dos primeros de Javier Corral. En total fueron 7 homicidios.

Y es que según el Centro Católico Multimedial, Chihuahua se encuentra en el “top five” de las entidades más peligrosas para los sacerdotes católicos en México, apenas superada por Edomex y Guerrero con 10 homicidios cada una, así como Veracruz con 8 asesinatos. A ver cuál es la respuesta que se le da a los jerarcas del catolicismo en nuestro País, sobre todo por parte de las autoridades estatales de cómo se pretende responder a esta contingencia criminal, a menos que se quiera insistir en la añeja estrategia de “los casos aislados”.

******

QUIENES SE CONCENTRARON en el municipio de Cuauhtémoc para darle forma al mentado Censo del Bienestar que ordenó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, son los chicos de Morena que coordina el superdelegado de la federación, Juan Carlos Loera, pues por más que el encargo del Presi ha sido meterle el acelerador a la conformación del censo, los “servidores de la nación” nomás no han sacado la chamba, misma que no alcanza ni el 40 por ciento de lo que se pretende, pero como el tiempo lo traen encima, es por ello que los morenos traen las pilas puestas en Cuauhtémoc y la región serrana.