Molestia panista-Ineptitud leguleya-Tambalea el Frente

NO SÓLO UN amplio sector de la ciudadanía chihuahuense se indignó ante la liberación condicional del ex alcalde Javier Garfio, pues los malosos nos dicen que también levantó ámpula entre algunos panistas de cepa y sangre azul, quienes observan cómo a unos meses de las elecciones del 2018, el espacio de crédito que le quedaba al PAN de mano del gobernador Javier Corral, se ha ido desgastando de manera considerable, primero por la narcoviolencia y ahora con lo que varios consideran el golpe mediático más fuerte contra el Nuevo Amanecer, el cual se asestaron ellos mismos al no poder contener al ex presidente municipal capitalino en la prisión.

Sin embargo, la preocupación y las fruncidas de ceño no solamente son por la liberación del Ingeniero, sino porque el adiós del ex presidente municipal a la celda del penal de Aquiles Serdán, pudiera ser la primera de una serie de fracasos leguleyos que permitan a la docena de ex funcionarios públicos, que según la Fiscalía General del Estado son cómplices del ex gobernador César Duarte, recuperar su libertad al apegarse al juicio abreviado si es que se declaran culpables, y es que al observar que al ex alcalde le funcionó, más de uno pudiera seguir los pasos del otrora mano derecha de su paisano de Balleza.

******

BAJO EL MISMO y polémico tema, los malosos revelaron que el temor de las liberaciones al hilo está fundado ya sea en la ineptitud del Ministerio Público de fincarle más cargos al ex alcalde Javier Garfio, o en la de los encargados de llevar a buen puerto la Operación Justicia para Chihuahua que tanto presumió el gobernador Javier Corral, pues tanto los chicos de la Fiscalía, así como los que le rascaron en los archivos de la administración pasada que comandó César Duarte, cuando el Ingeniero se desempeñaba como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, tuvieron más de medio año para poder adjudicarle más delitos con la intención de, precisamente, evitar lo sucedido durante todo el fin de semana, días trágicos para las promesas de campaña de Corral Jurado, quien observó cómo el pez más gordo que tenía tras los barrotes carcelarios, se le escapó entre la manos por más que se estiró la ley.

******

OTRA CUESTIÓN QUE al gobernador Javier Corral y su jefe de gabinete, Gustavo Madero, también se les pudiera escapar si no se apuran, aunque sea esa su prioridad por encima de los intereses del estado que dicen gobernar, es la intención de ambos ocupar el control total del Frente Amplio Opositor entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pues tal como señalamos apenas ayer, de que en caso de que se caiga Ricardo Anaya, actual dirigente nacional azulado, podría ser Corral el que le entre al quite, lo cierto es que el madruguete y la debacle de algo que nació casi muerto, podría ser rematado con las quejas y señalamientos de Rafael Moreno Valle, el ex gobernador de Puebla que insiste en ser candidato a la Presidencia, ya que así como se les fue Margarita Zavala, la ex primera dama que ya es precandidata independiente, lo mismo pudiera suceder con el poblano.

******

LOS QUE HOY saldrán a cuadro para no quedarse atrás de sus colegas independientes, son los regidores del PAN en el Cabildo capitalino, Juan Abdo Fierro y Laura Contreras, quienes aprovecharán los reflectores para ofrecer un avance y una especie de informe de las Comisiones de Deporte y Participación Ciudadana, sobre todo y después de que se aprobó que las reuniones se transmitieran en vivo, así que para brindar pormenores del jale edilicio, ahí andarán ambos regidores.