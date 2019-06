Minucias administrativas-Alumbrado al bat-Okinawa 4T-Prioridad fundamental

MÁS QUE EXTRAÑO lo que sucede en el Congreso del Estado con la cuenta Pública de Pensiones Civiles, pues por más que se detectaron irregularidades por mil 537 millones 364 mil 141 pesos por concepto de aportaciones patronales de los empleados afiliados del Gobierno del Estado y sus organismos públicos, y que incluso siete diputados locales solicitaron enviar el reporte a la Auditoría Superior del Estado para que interpusiera una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción, 13 de sus colegas dijeron que no y otros tantos se hicieron los occisos, con todo y que estaban presentes en la sesión ordinaria del pasado jueves, lo que ocasionó que los malosos levantaran la ceja y se preguntaran qué está pasando al interior de Pensiones que dirige Alberto Herrera.

Y es que con eso de que Pensiones anda quebrado, con deudas aquí y allá, carencia de medicamentos y citas como en el IMSS, los malpensados señalan el por qué de tal cantidad de retenciones, más de mil millones de pesos que representan una buena lana para su funcionamiento, pero lo más extraño es la insistencia de la mayoría de los diputados locales en no dar vistas a la ASE para que interponga denuncia penal, a pesar de que Omar Bazán, Betty Chávez y Chuy Velázquez, del PRI; los panistas Rocío González y Jesús Villarreal Macías; Martha Lemus Gurrola del PES y Leticia Ochoa de Morena, votaron a favor de que se sancionara, mientras que sus otros compañeros, sin importar colores, decidieron darle pa’trás a la medida y voltear la mirada a otro lado, lo que ha dejado un tufo de que o no lo analizaron bien, o sucedió lo mismo que con FECHAC, lo dejaron pasar porque se trata de “simples errores administrativos”. ¿Será?

******

SERÁ LA SEMANA entrante, específicamente el miércoles 12 de junio, cuando la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado y que preside el panista Jesús Valenciano, vuelva a reunirse para analizar los proyectos de renovación del alumbrado público que entregaron los alcaldes de Chihuahua y Juárez, Maru Campos y Armando Cabada, luego de que la semana pasada se solicitara un eterno receso y los bajaran para su aprobación o no durante la última sesión del pasado periodo ordinario, así que con múltiples dudas aún por delante y sin cabildeo, los legisladores locales volverán a analizar ambos proyectos, sin embargo, y como dijo la presidenta municipal de la capital, no hay prisas y los diputados pueden tomarse el tiempo que quieran, al cabo que la anticampaña que soltaron los de Morena, cada minuto que pasa va perdiendo el músculo.

******

LO CURIOSO DEL proyecto de alumbrado público en la capital, y que pareciera causar salpullido en la oposición y posición de Morena, es que los sondeos de opinión y consultas digitales realizadas por el Ayuntamiento a población abierta y grupos segmentados, les arrojan un promedio de aceptación cercano al 80 por ciento. Vaya, el rechazo es mínimo y está relacionado más con un desconocimiento específico que por una negativa posterior al conocimiento del proyecto.

El sondeo llegó a manos de Morena y tal pareciera que caló hondo en la hoguera de las pasiones y vanidades de la envidia e insidia política. Queda una semana para que haya algo extraordinario que sensibilice desde la perspectiva de la responsabilidad legislativa a los chicos morenos y uno que otro tricolor, que dicho sea de paso, en el caso de los diputados del PRI que se oponen por oponerse ya pusieron precio al voto, solo que como malas aventureras están ofreciendo muy caro su amor. Quedan días para la negocia.

******

YA ESTABLECIDA QUEDÓ la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira el próximo fin de semana a territorio chihuahuense, y lo que más sorprendió es que el tabasqueño primero aterrizará en Ojinaga, ciudad fronteriza que en el 2013 se hizo famosa porque el expresidente Enrique Peña Nieto la confundió con Okinawa, Japón, pero en lo que respecta al impacto social, Ojinaga ha dejado de ser la “otra frontera”, pues ante la crisis migratoria que padece la frontera norte de México, se convirtió en otra puerta de entrada de los migrantes centroamericanos a Estados Unidos, y lo que antes era una ciudad tranquila, también cayó en el caos de la actualidad.

Así que el 14 de junio, AMLO encabezará un evento esa fronteriza ciudad, desde donde viajará el sábado a Cuauhtémoc y a Parral, para después cerrar su gira en Camargo, además de que ahí no se detendrá la cosa, ya que si López Obrador cumple con su palabra, serán tres fines de semana continuos en que andará por terrenos chihuahuenses, pues Juárez, en tremenda crisis por los migrantes y los amenazantes aranceles de Donald Trump, también requiere de las atenciones del presidente.

******

POR CIERTO QUE con la visita de AMLO a Parral, los malosos nos cuentan que le ordenaron al “temporalmente suspendido” subdelegado regional del bienestar en esa zona, Fernando Duarte, que ni por error se acercara al Presidente López Obrador.

Y es que el compadre de la Subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dejó saber que quiere convalidar su fuerza con una foto bien lograda en la próxima visita presidencial. La intención llegó a oídos de la cúpula de Morena aquí y fue vertical la advertencia de que era mejor que tomara en serio su descanso y al menos en la gira no hiciera acto de presencia.

El duelo de egos estará al máximo, sobre todo porque la pugna con Fernando Duarte, dicen los enterados, tiene su epicentro en el primer círculo del súper delegado Juan Carlos Loera, su otrora amigo, aliado y hasta confidente de tertulias chairas. Imagínense nada más todo lo que ambos se conocen mutuamente.

******

A DIFERENCIA DE lo que sucede con las entrevistas que ofrece a medios locales, ayer el gobernador Javier Corral dejó el claro a nivel nacional la prioridad de su gobierno. Y no porque a los reporteros no se les haya ocurrido realizarle preguntas incómodas, sino porque aquí, el mandatario se da el lujo de no responder y hasta molestarse, mientras se aparta presuroso de las cámaras y el micrófono, cuestión que no pudo aplicar en el foro de Noticieros Televisa, en donde el periodista Carlos Loret de Mola le reclamó lo que la mayoría de los ciudadanos se preguntan, por qué insistir en César Duarte y la corrupción de su administración, cuando el estado necesita que haga su chamba y no inmiscuirse ya en temas de carácter nacional, así que al no poder correr, al gobernador no le quedó de otra que aceptar que esa es su prioridad, su fundamento, para continuar al frente del Gobierno del Estado. Sin palabras.