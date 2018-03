Mentira transparente-Plazo ampliado-Exhibida educativa-Miroslava a un año

SI OCULTAR ES mentir, vaya “pinochazo” el que se aventó Alejandro de la Rocha no solamente con sus compañeras comisionadas del ICHITAIP, al no decirles que desde el pasado 15 de marzo aceptó la sentencia del Juzgado Segundo de Distrito sobre restituirle la presidencia del organismo a Rodolfo Leyva, sino que la falacia se extendió ni más ni menos que hasta el primer piso de Palacio de Gobierno, donde despachan tanto Javier Corral como su segundo de abordo, César Jáuregui Robles, quienes hoy, casi al mismo tiempo que todo el personal de transparencia y medios de comunicación, supieron que De la Rocha Montiel ya había bajado bandera hace casi una semana pero –por razones hasta ahora desconocidas- había guardado mutis.

Pero como decía Jack, vámonos por partes que la historia lo demanda.

Cuando se conoció la sentencia adversa al que Leyva Martínez llama usurpador de la presidencia del Ichitaip –el bonachón de Alex de la Rocha- el pasado 7 de marzo, pasaron prácticamente siete días en que permaneció en la orfandad política, ya que al chaval no hubo una voz que le dijera qué hacer, por lo que decidió –asesorado legalmente- allanarse en silencio ante la sentencia y presentar sendos escritos para decir que acataría la resolución como persona “tercera interesada” y como “representante legal” del Consejo General del Ichitaip.

Al día siguiente el mismo Secretario de Acuerdos del juzgado federal corrió los traslados obligados y con la rúbrica del titular de ese tribunal así quedó asentado en el expediente.

Pero pequeño detalle le faltó a De la Rocha Montiel, y que fue avisar a sus compañeras y a quienes el propio Leyva Martínez llama sus “controladores”, es decir, a los mandones en Palacio de Gobierno. Ni con unas, ni con otras. Hizo mutis.

Llegó el lunes pasado y fueron requeridos por la mano que mece la cuna para decirles el camino a seguir en el proceso de revisión del asunto, pero ni siquiera ahí Alejandro de la Rocha dijo que ya había aceptado la sentencia, así que todo siguió con normalidad en la celada planeada al comisionado rebelde.

El martes el estira y afloja continuó y ayer de plano reventó la liga y las imágenes de los oficios de allanamiento de De la Rocha salieron a relucir, lo cual causó un tremendo soponcio en Palacio de Gobierno, donde ahora tendrán que resolver qué hacer con el entuerto, porque con qué cara se presentará –y quién lo hará- ante el Juzgado Segundo de Distrito un oficio solicitando la revisión de una sentencia que, ya dentro del mismo expediente, fue aceptada en lo personal y como representante legal de la autoridad responsable. ¡Plop!

******

PERO NO SOLAMENTE ese dato traen errado los chamacos De la Rocha y compañía, sino que hay quienes dijeron que el plazo para presentar el dichoso recurso de revisión vence hoy jueves al mediodía, lo cual no es así, ya que los diez días hábiles para inconformarse (de algo que ya se aceptó) se cumplen este viernes a las 23:59 horas, toda vez que en el calendario del Poder Judicial de la Federación marca como días inhábiles tanto al pasado lunes como ayer miércoles. Así se las gastan los chicos del derecho federal.

Así pues, hay poco menos de 48 horas para que alguien encuentre la cuadratura al círculo del papelón y ridículo circo que están haciendo en el Ichitaip, donde el comisionado rebelde ya advirtió, que de pretender una marrullería que resultaría incluso ofendiendo al propio tribunal federal, será el inicio de una intifada al estilo de las Guerras Púnicas, donde la única manera de terminarlas fue bajo la consigna de tierra quemada, porque eso de brindarle puente de plata a los enemigos que huyen nomás no lo entendieron los de Cartago, al igual que los amanecidos transparentes.

******

MÁS LE VALÍA al secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, no haberse presentado en la comparecencia ante los diputados en el Congreso local, pues ahí, en el Pleno, el que se encargó de exhibirlo, y ni cómo defenderlo, fue el legislador del PANAL y ex líder de la Sección 42 del SNTE, René Frías, el cual le demostró al empresario que no es lo mismo administrar una cadena de ferreterías que una serie de subsistemas educativos, entre los que destacan los profes que ayer se rebelaron ante la indolencia del Gobierno del Estado que encabeza Javier Corral Jurado.

Y es que tal parece que el juarense, ese que alguna vez quiso ser gobernador allá en el lejano 2010, cuando le compitió la candidatura del PAN a Carlos Borruel, está más ocupado en sus negocios personales, que en echar a andar el engranaje educativo, ese que cada día se desmorona, sin que su jefe actual, Javier Corral, meta las manos para detenerlo, y para muestra lo sucedido ayer, cuando miles de profes salieron a las calles para exigir lo que les corresponde, paralizando un 30 por ciento de las clases en educación básica, sin embargo, el orgullo del mandón de Palacio es tal, que ni la sociedad y mucho menos los maestros, le dirán a quién poner a manejar un rubro tan delicado como es la educación.

******

A QUIENES LES tocará el turno de encarar a los legisladores locales este día, son ni más ni menos que tres de los integrantes favoritos del gobernador Javier Corral, pues en primera instancia y si no cancela de último minuto, tal como es su costumbre, a la una de la tarde deberá arribar a la Torre Legislativa la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, la empresaria del fucho que deberá exponer los resultados de sus dependencia ante los dipus, mientras que una hora más tarde deberá hacer lo propio el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, el otrora izquierdoso personaje que se daba golpes de pecho ante la inequidad de la sociedad y las violaciones de los capitalistas, actualmente tan frecuentes en la administración estatal,

Y para culminar la jornada y las comparecencias con broche de oro, el fiscal César Peniche también pasará lista, aunque a decir de propios extraños, al ex delegado de la PGR hay que reconocerle que los niveles de violencia se redujeron de manera considerable y que en lo que respecta a la corretiza contra el exgobernador César Duarte, el titular de la Fiscalía General del Estado ha hecho hasta lo imposible, aunque desde el centro del país traten de arruinarlo, a decir de las palabras de su propio jefe.

******

A UN DÍA de que se cumpla un año del asesinato de la periodista Miroslava Breach, hoy iniciarán los eventos por la conmemoración de su primer aniversario luctuoso, pues a pesar de que la federación y el gobierno estatal lograron la captura del autor material e intelectual, el mentado “Larry”, jefe de sicarios de “Los Salazar”, lo cierto es que aún existen más preguntas que respuestas en torno al crimen de la corresponsal de La Jornada, por lo que esta noche realizarán un conversatorio homenaje en la Quinta Gameros y también una exposición pictórica, mientras que el viernes 23, o sea mañana, realizarán una concentración de clavos para exigir el castigo en contra de los otros culpables, los de la narcopolítica.

Por cierto, y siendo el colmo, ayer en el Congreso del Estado aterrizó en primera fila el ex alcalde de Chínipas, Hugo Schultz, uno de los mencionados en el caso Miroslava, el mismo que tuvo que obligar a alguien a grabar a la periodista para que los narcos no se fueran contra él, eso sí, con guaruras incluidos, no fuera a ser la de malas.

******

EN DONDE EL disgusto de uno que otro socio ya llegó hasta la PROFECO y también a oídos de la COESPRIS es en las entrañas del Club Campestre, pues a decir de uno que otro molesto socio, el influyentismo ya alcanzó niveles insospechados, tan es así que a decir de los malosos de peluche, no existe ningún permiso para expedir alcoholes, además de tampoco regirse por las elementales reglas de salubridad, y es que a decir de los inconformes, tanta figura ligada a la política que se pasea por los campos de golf de dicho club, ha impedido que de perdida se tomen la molestia de cumplir con las leyes, esas que se pasan por el arco de triunfo debido a sus influencias en la grilla.