¿Meade aquí?-Fuego amigo-Cruz vs Reyes

TENTATIVA, MUY TENTATIVA, casi quién sabe, está la posible visita del precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, quien aún la está pensando si pisa tierra chihuahuita o no, pero por si o por no, sectores empresariales u organizacionales tricolores ya se pusieron manos a la obra, tan es así que aunque cancele o aterrice, ellos ya están ondeando las banderas priistas que alivianen al aspirante que no prende ni con gasolina, esa de la que lo acusan de inflar al infinito y más allá.

******

LO QUE PARECÍA que iba a ocurrir el fin de semana con las licencias de los integrantes del gabinete del gobernador Javier Corral que buscan una candidatura, quedó por lo pronto en suspenso, y es que la llegada de la “Caravana por la Dignidad” a la Ciudad de México, así como los tejes y manejes que dieron como resultado el arreglo entre el mandón de Palacio y el gobierno federal, con el traslado del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez al CEFERESO 9 de Ciudad Juárez, el cual le costó a la federación 900 millones de pesos, alargaron el suspenso que se vive al interior del gabinete corralista para darles luz verde a aquellos secretarios y directores que buscan aparecer en la boleta electoral el 1 de julio o que pretenden una curul por la vía aérea.

Además, otra situación que alargó el tiempo de espera para los candidateables fue la denuncia que interpuso la cúpula del CEN priista en contra del gobernador ante la FEPADE, por supuestos desvíos de recursos públicos hacia la mentada caravana, lo que arrastraría consigo a ciertos funcionarios de primer nivel que ya tenían lista su petición de licencia para incorporarse a las campañas electorales, tales como el coordinador de Gabinete, Gustavo Madero, y la secretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza, cuyo rodar de cabezas favorecería directamente al actual director de la COESVI y suspirante por la candidatura al Senado, Carlos Borruel, el ex alcalde que se muerde las uñas por aparecer de nuevo en la ventana política y electorera.

******

OTRO QUE SE ha querido ir y nomás no lo dejan, a sabiendas que es de los pocos que saben hacer política dentro y fuera del estado, es ni más ni menos que el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, quien a decir de los malosos y de los no tanto, es el funcionario que le ha sacado una y otra vez las papas del fuego a su jefe, el gobernador Javier Corral, y es que desde las alturas, trascendió que fue el experimentado abogado el que mucho tuvo que ver en el fin del conflicto entre los gobierno estatal y federal, mismo que culminó con una batalla perdida del presidente Enrique Peña Nieto y una dulce victoria para Javier Corral, pues si alguien sabe de la funcionalidad del “dando y dando, pajarito volando”, es el ex senador y ex consejero de la Judicatura.

******

POR CIERTO QUE ante la resolución de los pleitos gubernamentales, además de que el gobernador Javier Corral ya no tenga pretextos para enfocarse a llevar a bien las riendas del Estado, otro asunto que deberá destrabarse es la designación de aspirantes a diputaciones locales y federales por el PAN, y es que el tiempo y la concentración que invirtió el mandatario en el lío que se armó con la Federación, impidieron que se ocupara de lleno en repartir la baraja junto al líder estatal del partido azul, Fernando Álvarez Monje, que como no se manda solo, tenía que esperar los tiempos y las señales que emanaran del edificio de cantera que se ubica en la calle Aldama.

******

HABLADO DE CANDIDATOS y suspirantes, el que a falta de saber quiénes serán sus adversarios del PAN por la senaduría, ha enfocados sus baterías en el precandidato del PRI al Senado, José Reyes Baeza, es el aspirante al mismo puesto por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, el ex panista y ex naranja que cambió sus filias para irse con Andrés Manuel López Obrador. Y es que los malosos de las redes sociales, nos comentan que Cruz, el ex derechoso que hoy se pinta de izquierda, ha arremetido duro en sus comentarios en contra del ex gobernador emanado de las filas del tricolor, que dicho sea de paso, se ha mantenido siempre firme en el PRI, no como otros que ya lucen como un camaleón.

******

CONTINUANDO CON LA grilla y cosas peores, el que ya entró sin tapujos a la ciudad de Chihuahua para promocionarse hasta en espectaculares, es el gobernador con licencia de Nuevo León y aspirante independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, cuyo equipo colocó sendos espectaculares en la capital durante el fin de semana de puente, además de alistarse para la recolección de firmas en las principales ciudades del estado, pues aunque ya completó las que le pide el INE, lo cierto es que “El Bronco” busca completar la cuota por cada entidad del país y así verse todavía más mal amansado.