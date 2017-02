¿Más trapitos al sol?-Belmonte vs Pinedo-Corral contraataca

EL QUE SE dice que es jefe de gabinete del Nuevo Amanecer, pero que nomás no aparece ni para decir buenos días en Palacio, Gustavo Madero Muñoz, sería el próximo funcionario que esté en la mira del priista Fermín Ordóñez, quien se la ha pasado levantando las alfombras de la nueva administración del gobernador Javier Corral, con el objetivo de sacarles los trapos sucios a los nuevos inquilinos del Gobierno del Estado, pues al parecer el colmilludo ex líder nacional del PAN también ha sacado una jugosa tajada con los nuevos contratos que se han ejecutado.

El motivo, una millonaria cifra que supuestamente se le entregó a una de las tantas empresas de don Gustavo, la cual se encargó de implementar el nuevo software en las diversas dependencias estatales, a pesar, dicen, de que el antiguo aún funcionaba a la perfección, pero con el pretexto de ahorrar y liquidar todo lo que huela a César Duarte, los ahora mandones decidieron que era tiempo de renovar los programas computacionales… habrá que esperar.

******

A QUIEN CUANDO no le llueve, le relampaguea y de paso le llovizna, es al coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Pinedo Cornejo, ya que no conforme con protagonizar un show a mitad de semana, en donde se notó su falta de colmillo y su exceso de inexperiencia, su antecesor en la silla que hoy ostenta, Sergio Belmonte, ex jefe de prensa durante los últimos meses del sexenio de César Duarte, salió a desmentir lo dicho por el actual funcionario del Nuevo Amanecer, en el tema del gasto en publicidad y medios que ejercieron los priistas el año pasado.

Y es que Pinedo afirmó una y otra vez, que Duarte, Belmonte y compañía ejercieron 1,200 millones de pesos en medios de comunicación, por lo que el juarense desmintió a su paisano al asegurar que el gasto fue de 429 melones, a pesar de que el presupuesto ascendía a los 729, es decir, ahí va otro golpe mediático más en contra de quien se supone, se supone, debe de amortiguarle los trancazos la administración de Javier Corral.

******

ASÍ QUE HABLANDO del duartismo, horas cruciales las que se vivirán en el tiro tan cantado que se traen el góber Javier Corral y su antecesor, César Duarte Jáquez, pues mientras el primero afirmó que ya no tardan en judicializar el proceso en contra del ballezano, el segundo espera con tremendas uñas la decisión de un juez federal en torno al amparo que solicitó el mes pasado, y el cual busca tumbar la reapertura de la investigación que la Fiscalía General del Estado reinició desde diciembre del 2016, por lo que el round está a punto de darse y el ring puesto para el actual y el ex.

******

MIENTRAS UNOS ANDAN libres por más que les pongan la cazadora, otros son detenidos por manifestarse, tal es el caso de los 31 ciudadanos arrestados por la Policía Estatal debido a la toma de casetas en Camargo, Saucillo y Jiménez, sin embargo, la intervención de los diputados locales de la Junta de Coordinación Política del Congreso local logró zafar el cerrojo y ayer mismo se giró la orden de liberarlos, pues en bola, fueron a reclamar a Palacio de Gobierno que se les dejara ir, lo que es un hecho, dicen los malosos, es que al gobernador Javier Corral ya se le está acabando el crédito, ese que al principio de su mandato estaba por la nubes, y que hoy por hoy, ya es más que terrenal.

******

QUIEN RECIBIÓ A mitad de semana a tres de sus paisanos alcaldes de la región centro-sur y serrana, fue la senadora del PRI, Lilia Merodio Reza, y es que los ediles de Julimes, Angélica Lujan Jiménez; Balleza, Roberto Arturo Medina Aguirre y el de Guachochi, Hugo Aguirre García, prefirieron saltarse las trancas del Estado e ir directamente a la Cámara Alta a solicitar recursos para sus respectivos municipios, con eso de que el gobierno estatal está más quebrado que una operación matemática, los presidentes municipales decidieron acudir con la legisladora tricolor, que por cierto se comprometió a gestionar los recursos que le pidieron, además de que aprovechó para hacer política con sus correligionarios.